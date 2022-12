Κόσμος

Σύνορα Βουλγαρίας - Τουρκίας: Σύρος πρόσφυγας χτυπήθηκε από σφαίρα (σκληρές εικόνες)

Βίντεο από την στιγμή που ο νεαρός πρόσφυγας σωριάζεται στο έδαφος μετά την σφαίρα που δέχτηκε.



Μέλη της συνοριοφρουράς της Βουλγαρίας φέρονται να άνοιξαν πυρ και να τραυμάτισαν πρόσφυγα από τη Συρία στα σύνορα της χώρας των Βαλκανίων με την Τουρκία —που είναι επίσης μέρος των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ—, μετέδωσαν χθες Τρίτη γερμανικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτές, ο νεαρός σύρος πρόσφυγας έχει εισαχθεί σε τουρκικό νοσοκομείο.

Μέχρι στιγμής, η Σόφια αρνείται πως μέλη της συνοριοφρουράς πυροβόλησαν εναντίον προσφύγων και μεταναστών.

Περίπου 65 άνθρωποι προσπάθησαν να περάσουν «παράνομα» τα σύνορα, σύμφωνα με δελτίο Τύπου του βουλγαρικού υπουργείου Εσωτερικών που μεταδόθηκε από την κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση.

Βίντεο που τραβήχτηκε την 3η Οκτωβρίου και επαλήθευσαν γερμανικά ΜΜΕ εικονίζει τον νεαρό στα σύνορα Βουλγαρίας-Τουρκίας, ανάμεσα σε άλλους πρόσφυγες. Πετάει πέτρες προς την κατεύθυνση του φράκτη στα σύνορα. Κατόπιν, ακούγεται ένας πυροβολισμός κι ο νεαρός σωριάζεται στο έδαφος.

Κατά τα δημοσιεύματα, η ανάλυση του βίντεο έδειξε πως η σφαίρα που τον χτύπησε προήλθε από απόσταση περίπου 30 μέτρων, προς την κατεύθυνση της βουλγαρικής επικράτειας.

Σύμφωνα με το βουλγαρικό υπουργείο Εσωτερικών, οι μετανάστες συμπεριφέρονταν «επιθετικά», προκάλεσαν φθορές σε όχημα της αστυνομίας και τραυμάτισαν συνοριοφύλακα.

Τον Νοέμβριο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρότρυνε τη Βουλγαρία να «δεσμευτεί» περισσότερο για την αντιμετώπιση των ολοένα μεγεθυνόμενων ροών μεταναστών και προσφύγων.

Η Σόφια επιδιώκει να ενταχθεί στον χώρο Σένγκεν, ο οποίος εγγυάται την ελευθερία της κίνησης των πολιτών κρατών που ανήκουν σε αυτόν.

Η βουλγαρική κυβέρνηση διαμαρτύρεται το τελευταίο διάστημα για την αύξηση των ροών μεταναστών και προσφύγων που φθάνουν στα σύνορά της από την Τουρκία. Ενίσχυσε την δύναμη της συνοριοφρουράς που έχει αναπτύξει στην περιοχή.

Βούλγαρος αστυνομικός σκοτώθηκε στα σύνορα με την Τουρκία την 8η Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με βουλγαρικές πηγές, η σφαίρα που του στοίχισε τη ζωή προήλθε από το τουρκικό έδαφος.

