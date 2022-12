Αθλητικά

Μουντιάλ 2022 - Ρονάλντο: Η “ψυχρή” χειραψία με τον Σάντος και η αποχώρηση στους πανηγυρισμούς

Οι δηλώσεις του ποροπονητή της Εθνικής Πορτογαλίας για την Ρονάλντο και η ανάρτηση του Πορτογάλου σούπερ σταρ μετά τον αγώνα.



Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν έχει συνηθίσει να κάθεται στον πάγκο. Η απόφαση του Φερνάντο Σάντος να τον αφήσει χθες στον πάγκο και να δώσει φανέλα βασικού στον 21χρονο φορ της Μπενφίκα, Γκονσάλο Ράμος, δικαίωσε απόλυτα τον ομοσπονδιακό τεχνικό της Πορτογαλίας.

Ο CR7 μπήκε αλλαγή στο 73ο λεπτό, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να βρει δίχτυα. Αίσθηση προκάλεσε η αποχώρηση του από το γήπεδο, τη στιγμή που η υπόλοιπη ομάδα πανηγύριζε με τους φιλάθλους στις κερκίδες τη μεγάλη νίκη κόντρα στην Ελβετία, ενώ σχολιάστηκε έντονα και η "ψυχρή" χειραψία με τον Σάντος στο τέλος του αγώνα.

Με ανάρτηση του πάντως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδωσε το σύνθημα ενόψει της συνέχειας και του στόχου για την κατάκτηση του τροπαίου:

«Απίστευτη μέρα για την Πορτογαλία, με ιστορικό αποτέλεσμα στη μεγαλύτερη διοργάνωση του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Επίδειξη πολυτελείας μιας ομάδας γεμάτη ταλέντο και νιάτα. Συγχαρητήρια στην εθνική μας ομάδα. Το όνειρο είναι ζωντανό. Μέχρι το τέλος. Πάμε, Πορτογαλία!».

Σάντος: Εχω εξαιρετική σχέση με τον Ρονάλντο

«Εχω πολύ στενή σχέση μαζί του. Η ανθρώπινη πτυχή της σχέσης μας, δεν παρερμηνεύθηκε ποτέ», επεσήμανε ο Φερνάντο Σάντος, λίγο μετά την εμφατική νίκη της Πορτογαλίας επί της Ελβετίας με 6-1 για τους «16» του Μουντιάλ. Οπως ήταν φυσικό, η απόφαση του Πορτογάλου ομοσπονδιακού τεχνικού, ν' αφήσει εκτός αρχικής 11άδας τον Κριστιάνο Ρονάλντο -για πειθαρχικό παράπτωμα- σχεδόν «μονοπώλησε» το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον.

«Κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι, απ' όλες τις απόψεις. Τόσο στην κυκλοφορία, όσο και στην κατοχή της μπάλας, με αυτοπεποίθηση. Η ενότητά μας στην προπόνηση αντικατοπτρίσθηκε στο γήπεδο. Μερικές φορές δεν λειτουργεί, αλλά σήμερα λειτούργησε. Τώρα θα προετοιμασθούμε για να αντιμετωπίσουμε το Μαρόκο σε τέσσερις ημέρες. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να υιοθετήσουμε την σωστή στρατηγική. Σχετικά με τον Κριστιάνο, έχω ήδη μιλήσει. Αυτά τα θέματα έχουν λυθεί, είναι παρελθόν. Μπήκε στο γήπεδο με πολλή αποφασιστικότητα. Εγώ, σκέπτομαι αυτήν την ομάδα ως σύνολο», είπε με νόημα ο Σάντος και πρόσθεσε:

«Εχω πολύ στενή σχέση μαζί του. Τον ξέρω από τα 19 του και έχουμε αναπτύξει μια δυνατή σχέση. Η ανθρώπινη πτυχή δεν παρεξηγήθηκε ποτέ. Είμαι προπονητής, είναι παίκτης, ξέρει τι να κάνει κατά την διάρκεια του αγώνα. Για εμένα είναι πολύ σημαντικός παίκτης στην εθνική ομάδα».

Οσον αφορά στον αντικαταστάτη του CR7 στο αρχικό σχήμα, τον Γκονσάλο Ράμος, ο οποίος σημείωσε το πρώτο χατ-τρικ στο Μουντιάλ του Κατάρ, ο Πορτογάλος προπονητής, σχολίασε: «Τον έχω δει να παίζει πολλά ματς και έχω την δική μου άποψη για τα πράγματα. Σε αυτήν την θέση, έχουμε τρεις παίκτες με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ο Γκονσάλο, είναι πιο δυναμικός, μελετά τις πιθανότητες, έχει δυνατό αγωνιστικό πνεύμα. Εχω απόλυτη εμπιστοσύνη σε αυτούς τους τρεις παίκτες. Για κάθε αγώνα, θα χρησιμοποιώ έναν από τους τρεις, ανάλογα με τον αντίπαλο και την στρατηγική».





