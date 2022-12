Κόσμος

Τουρκικές γεωτρήσεις - Ντονμέζ: Συνεχίζουμε να ψάχνουμε κάθε γωνιά της “Γαλάζιας Πατρίδας”

Τι είπε για τις γεωτρήσεις που ξεκίνησε το Αμπντουλχαμίντ Χαν στη Μεσόγειο ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας.



Ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας, Φατίχ Ντονμέζ, σε συνέντευξή του στο κανάλι 24TV αναφέρθηκε στις γεωτρήσεις που ξεκίνησε το Αμπντουλχαμίντ Χαν στη Μεσόγειο, επισημαίνοντας ότι θα συνεχίσει μέχρι να βρεθεί φυσικό αέριο.

«Αφού ολοκλήρωσε τις γεωτρήσεις του στα ανοιχτά της Αττάλειας, στην περιοχή που ονομάζουμε Γιορουκλέρ, το φέραμε πίσω στο λιμάνι και τώρα κατευθύνεται για γεώτρηση στο τεμάχιο Τασουτζού-1 στα ανοικτά της ακτής της Μερσίνης. Μετά τη γεώτρηση, οι συνεργάτες μας θα αξιολογήσουν τα δείγματα που λαμβάνονται από εκεί στο εργαστήριο. Πρέπει να αποφασίσουν για τη γεωλογική μορφή εκεί. Υπάρχει κάτι που λέμε εξαρχής: θα συνεχίσουμε μέχρι να βρούμε. Αν υπάρχει, θα το βρούμε», δήλωσε.

Ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις εντός της δικαιοδοσίας της Τουρκίας στη Μεσόγειο θα συνεχιστούν.

«Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε πιο εντατικά στη Μαύρη Θάλασσα. Εξερευνούμε κάθε γωνία της Γαλάζιας Πατρίδας και τη βλέπουμε σαν δικό μας πεδίο έρευνας. Συνεχίζουμε τις έρευνες και μετά τις εργασίες γεώτρησης. Πρώτα ο Αλλάχ, είμαστε αισιόδοξοι και ελπίζουμε ότι θα υπάρξει μια καλή ανακάλυψη στη Μεσόγειο, όπως και στη Μαύρη Θάλασσα», υποστήριξε, σύμφωνα με το ethnos.gr.

Οι Τούρκοι “πανηγυρίζουν” για τα F-16 παρά τις συστάσεις από το Κογκρέσο

Την ίδια ώρα, μια διαφορετική ανάγνωση του κειμένου για τον αμυντικό προϋπολογισμό των ΗΠΑ που συμφωνήθηκε το βράδυ της Τρίτης (6/12) και περιλαμβάνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την Άγκυρα για τις υπερπτήσεις κάνουν στην Τουρκία επιλέγοντας να εστιάσουν στο θέμα της πιθανής αγοράς F-16 και σχεδόν διαγράφοντας τις αυστηρές συστάσεις των Αμερικανών νομοθετών στο καθεστώς Ερντογάν να σταματήσει την πρακτική των παραβιάσεων του ελληνικού εναέριου χώρου και υπερπτήσεων πάνω από ελληνικά νησιά.

Όπως αναφέρει σε τηλεγράφημά του το πρακτορείο Anadolu στο κείμενο «δεν υπάρχουν αναφορές που να συνδέουν την πώληση F-16 με περιοριστικούς όρους».

"Η τροπολογία που κατέθεσε ομάδα εκπροσώπων υπέρ της Ελλάδας και η οποία συνέδεε την πώληση των F-16 στην Τουρκία με ορισμένες διατάξεις, απορρίφθηκε στο τελικό νομοσχέδιο. Τα δολάρια των ελληνικών λόμπι δεν ήταν αρκετά για να υπερκεράσουν τις προτεραιότητες της εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ" αναφέρει η Μιλλιέτ, σύμφωνα με την ανταποκρίτριά του ΑΝΤ1 στην Κωνσταντινούπολη, Άννα Ανδρέου.

