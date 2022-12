Life

“Rouk Zouk” με τα… 1.000!

Το 1000οστο επεισόδιο του τηλεπαιχνιδιού του ΑΝΤ1, με την Ζέτα Μακρυπούλια σε μεγάλα κέφια, θα προβληθεί την Πέμπτη.

1.000 επεισόδια παιχνιδιού!

1.000 επεισόδια διασκέδασης!

6 Σεζόν στην κορυφή της τηλεθέασης!

Η Ζέτα Μακρυπούλια, μία παρουσιάστρια που λατρεύει να παίζει, ενώ η ίδια απλά δεν… «παίζεται», και το «Rouk Zouk» μετρούν 1.000 επεισόδια τηλεοπτικής… «πτήσης», αυτή την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου στις 15:00.

Το «Rouk Zouk», το πιο fun τηλεπαιχνίδι που κάνει το γέλιο καθημερινή υπόθεση, ξεκίνησε τη Δευτέρα 5 Ιουνίου 2017 με μόλις 2 παιχνίδια, τα «Ακουστικά» και τον «Τελικό». Φέτος, στην 6η του σεζόν, έφτασε αισίως τα 12 παιχνίδια! Και τις 6 σεζόν έχει μοιράσει πάνω από 1.000.000 ευρώ, αλλά και άπειρες στιγμές απόλαυσης, ενώ ήταν σταθερά πρώτο στην τηλεθέαση.

Και στα 1.000 αυτά επεισόδια, η Ζέτα Μακρυπούλια χορεύει, τραγουδάει, γελάει, διασκεδάζει και… ρουκζουκάρει με την ψυχή της! Είναι κοινό μυστικό ότι η Ζέτα λατρεύει να λέει στους παίκτες… «Ακουστικά». Η Ζέτα με ένα μοναδικό τρόπο ξεκλειδώνει όλους τους παίκτες και κανείς δεν μπορεί να της αντισταθεί στην ερώτηση «πόσα χρωστάς». Η Ζέτα απολαμβάνει το παιχνίδι και εμείς να τη βλέπουμε να παίζει με τον δικό της τρόπο, απολαμβάνει τις κόντρες των ομάδων, αλλά και τις ανατροπές του παιχνιδιού. Μέσα σε αυτά τα 1.000 επεισόδια, έχει λάβει κεράσματα από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, και έχει φάει από σουτζούκ λουκούμ μέχρι τα αγαπημένα της τρίγωνα Πανοράματος.

Κλασική αξία, όλα αυτά τα χρόνια, είναι και ο Δάσκαλος. Ένας άνθρωπος… φωνή που ήταν πάντα παρών σε όλες τις σεζόν, που έχει χτυπήσει αμέτρητες φορές το buzzer και ο οποίος, σύμφωνα με τη Ζέτα, είναι η… κολώνα του παιχνιδιού.





Στον ΑΝΤ1, λοιπόν, ο χρόνος αρχίζει από… «Rouk Zouk»!

Πάμε με τα… 1.000, καθημερινά στις 15:00!

