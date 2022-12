Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Διπλωματικό “φιάσκο” η επίσκεψη Μητσοτάκη στην Αλβανία

Για αποτυχία της εξωτερικής πολιτικής του κ. Μητσοτάκη κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.



«Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας δήλωσε ρητά ενώπιον του κ. Μητσοτάκη: "Ελπίζω να βρείτε χρόνο να επισκεφθούμε μαζί την Ελληνική Εθνική Μειονότητα". Έτσι επιβεβαίωσε περίτρανα ότι η επίσκεψη στη Χειμάρρα, Λειβαδιά και Δερβιτσάνη ακυρώθηκε καθ' υπαγόρευση του κ. Ράμα, και όχι λόγω δήθεν "καιρικών συνθηκών" στις περιοχές αυτές», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με αφορμή τη χθεσινή επίσκεψη του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στην Αλβανία.

«Παράλληλα, δυστυχώς, ούτε το συνυποσχετικό για προσφυγή στη Χάγη για την οριοθέτηση ΑΟΖ υπεγράφη, παρά τις τυμπανοκρουσίες του φιλοκυβερνητικού τύπου», προσθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ και σχολιάζει:

«Την ίδια στιγμή τα ίδια θλιβερά ΜΜΕ προσπαθούν να καλύψουν το φιάσκο βαφτίζοντας "συγγνώμη" την αναφορά Ράμα πως "δεν αφορούσε τη σημερινή Ελλάδα" η δήλωσή του ότι η χώρα μας "εξαπάτησε την ΕΕ" για να ενταχθεί σε αυτήν».

«Για μια ακόμη φορά επιβεβαιώνεται η αποτυχία της εξωτερικής πολιτικής του κ. Μητσοτάκη η οποία στηρίζεται απόλυτα στην επικοινωνία και την προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

