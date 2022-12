Οικονομία

Γεωργιάδης: Το “Καλάθι του Άη Βασίλη” και το “Καλάθι του Νοικοκυριού” με νέα προϊόντα

Διευρυμένο με νέες κατηγορίες το «εορταστικό καλάθι» που ανακοίνωσε το υπουργείο Ανάπτυξης.

"Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι καλές επιδόσεις του "Καλαθιού του Νοικοκυριού" σημείωσε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης παρουσιάζοντας σήμερα τη νέα πρωτοβουλία για το καλάθι των παιχνιδιών (καλάθι του Αη Βασίλη) και την διεύρυνση του καλαθιού του καταναλωτή με νέα προϊόντα για το εορταστικό τραπέζι.

Σχετικά με την επιβολή προστίμων σε κάποιες αλυσίδες σούπερ μάρκετ που διαπιστώθηκε αισχροκέρδεια σε κάποια προϊόντα του καλαθιού ο υπουργός είπε ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου καθώς αναμένονται οι εξηγήσεις των επιχειρηματιών και εφόσον επιβληθεί πρόστιμο, ο ίδιος θα ανακοινώσει σε ποια προϊόντα ήταν αδικαιολόγητα αυξημένες οι τιμές για να το γνωρίζει ο καταναλωτής.

Σε ό,τι αφορά στο καλάθι του νοικοκυριού ο υπουργός σημείωσε ότι, για 6η εβδομάδα λειτουργίας του, η μέση αξία καλαθιού είναι μειωμένη κατά 30% σε σχέση με την πρώτη εβδομάδα «και αν υπολογιστεί ότι ο πληθωρισμός ήταν στο 10% τότε η μείωση φτάνει στο 40%». Ο υπουργός σημείωσε ακόμη ότι πλέον, στα 2/3 των αλυσίδων το κόστος του καλαθιού κάτω από τα 100 ευρώ

Καλάθι Χριστουγέννων

Για τις ημέρες των εορτών, από 14 Δεκεμβρίου έως και 4 Ιανουαρίου, στο καλάθι των Χριστουγέννων θα περιλαμβάνονται η γαλοπούλα, το μοσχάρι, τσουρέκι ή βασιλόπιτα και σοκολάτες.

Δεν θα περιλαμβάνονται μελομακάρονα και κουραμπιέδες. «Με δίκη μου απόφαση είπαμε όχι, για να μην υπάρχει αθέμιτος ανταγωνισμός σε φούρνους και ζαχαροπλαστεία» σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης.

Καλάθι παιχνιδιών

Σε ό,τι αφορά στα παιχνίδια για να δοθεί ένα σήμα στην αγορά ότι δεν μπορεί όλες οι αγορές να γίνονται από τα σούπερ μάρκετ, όπως είπε ο υπουργός , σε συνεννόηση με τον Σύνδεσμο Ελλήνων Βιοτεχνών Παιδικών Παιχνιδιών και Αμαξών δημιουργήθηκε το «καλάθι του Αη Βασίλη» που θα περιλαμβάνει 10 κατηγορίες παιχνιδιών και θα ισχύει 14 Δεκεμβρίου έως 11 Ιανουαρίου.

Οι 10 κατηγορίες παιχνιδιών είναι:

Βρεφικά

πάζλ

φιγούρες δράση

κατασκευές

οχήματα

ηλεκτρονικά και τηλεκατευθυνόμενα

αθλητικά

επιτραπέζια κούκλες και λούτρινα.

Μουσικά παιχνίδια

Παιχνίδια κατασκευών και δημιουργίας (π.χ. παιχνίδια με τουβλάκια)

Τουλάχιστον 1 προϊόν πρέπει να έχουν οι αλυσίδες αλλά όπως είπε ο υπουργός δήλωσαν ότι θα έχουν περισσότερα.

Θα παρακολουθείται η εξέλιξη του καλαθιού κάθε Τετάρτη και θα υπάρχει ειδικό πεδίο στο e-Καταναλωτής και για τις αλυσίδες που συμμετέχουν και για τα είδη παιχνιδιών.

«Κι εκεί θα γίνεται έλεγχος για το περιθώριο κέρδους» σημείωσε ο υπουργός.

