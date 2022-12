Οικονομία

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος του ΑΕΠ και το γ' τρίμηνο του 2022

Τι δείχνουν τα προσωρινά στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ για την ανάπτυξη. Η δήλωση του Χρήστου Σταϊκούρα.



Άνοδο 2,8% σημείωσε το ΑΕΠ της χώρας το γ' τρίμηνο εφέτος σε σύγκριση με το αντίστοιχο του 2021, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τους τριμηνιαίους εθνικούς λογαριασμούς.

Ωστόσο, μεταξύ γ' τριμήνου και β' τριμήνου εφέτος το ΑΕΠ μειώθηκε 0,5%, από αύξηση 2,2% το α' τρίμηνο και 0,6% το β' τρίμηνο.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το ΑΕΠ για το γ' τρίμηνο 2022 επηρεάστηκε ανασταλτικά από το σημαντικά αυξημένο επίπεδο των επιδοτήσεων επί των προϊόντων που αφορούν στην ενέργεια, αντισταθμίζοντας σε μεγάλο βαθμό την αύξηση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας. Οι επιδοτήσεις αυτές δίδονται στις επιχειρήσεις και στα νοικοκυριά μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης.

Ειδικότερα, η άνοδος κατά 2,8% σε ετήσια βάση προήλθε από τις εξής μεταβολές στα βασικά μεγέθη:

Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση 3,6% (η κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκε 6,2% και αυτή της Γενικής Κυβέρνησης μειώθηκε 3,9%).

Οι ιδιωτικές επενδύσεις (ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου) αυξήθηκαν 7,7%.

Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση 0,9% (οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν 0,3%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν 3%).

Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση 5,2% (οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν 8,6% και οι εισαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν 4,6%).

Ενώ, μεταξύ γ' και β' τριμήνου υπήρξαν οι εξής μεταβολές:

Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη μειώθηκε 0,6% (η κατανάλωση των νοικοκυριών μειώθηκε 0,1% και αυτή της Γενικής Κυβέρνησης 0,6%).

Οι ιδιωτικές επενδύσεις (ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου) αυξήθηκαν 0,1%.

Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση 3,3% (οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν 0,1%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν 3,4%).

Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση 0,3% (οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν 1,1%, ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν 2,5%).

Σημειώνεται ότι, ο προϋπολογισμός προβλέπει άνοδο του ΑΕΠ 1,8% το επόμενο έτος από 5,6% εφέτος, με το ΑΕΠ να διαμορφώνεται σε 224,134 δισ. ευρώ το 2023 από 210,170 δισ. ευρώ εφέτος.





Σταϊκούρας: Τα δεδομένα πιστοποιούν την μεγάλη πρόοδο της ελληνικής οικονομίας

«Η αύξηση του ΑΕΠ επιβεβαιώνει την πρόοδο, την ανθεκτικότητα και τη δυναμική της ελληνικής οικονομίας», αναφέρει σε δήλωσή του ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, με αφορμή τα προσωρινά στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ για την πορεία της ελληνικής οικονομίας κατά το 3ο τρίμηνο του 2022.

Αναλυτικά η δήλωση του Χρήστου Σταϊκούρα:



«Σήμερα, η ΕΛΣΤΑΤ δημοσιοποίησε τα προσωρινά στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οικονομίας κατά το 3ο τρίμηνο του 2022.

Σύμφωνα με αυτά, το ΑΕΠ της χώρας μας αυξήθηκε κατά 2,8% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο, υψηλότερο ποσοστό από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Και αυτό παρά το γεγονός ότι, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, “το ΑΕΠ για το 3ο τρίμηνο του 2022 επηρεάστηκε ανασταλτικά από το σημαντικά αυξημένο επίπεδο των επιδοτήσεων επί των προϊόντων που αφορούν στην ενέργεια, αντισταθμίζοντας σε μεγάλο βαθμό την αύξηση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας. Οι επιδοτήσεις αυτές δίδονται στις επιχειρήσεις και στα νοικοκυριά, μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης”.

Σε κάθε περίπτωση, για το 9μηνο του 2022, παρά και την επί τα βελτίω αναθεώρηση των στοιχείων βάσης του 2021 που επηρεάζει τα μεγέθη του 2022, ο ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης διαμορφώνεται υψηλότερα από την εκτίμηση του Προϋπολογισμού.



Με βάση αυτές τις εκτιμήσεις, το ΑΕΠ αναμένεται να υπερβεί τα 224 δισ. ευρώ το 2023. Υψηλότερο κατά 45 δισ. ευρώ, ή κατά 25%, από το 2018! Αυτό είναι απόδειξη ισχυρής ανάπτυξης.



Σύμφωνα, μάλιστα, με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ελλάδα αναμένεται να αναπτυχθεί με διπλάσιο ρυθμό έναντι του ευρωπαϊκού μέσου όρου το 2022. Και με τριπλάσιο ρυθμό το 2023. Δηλαδή, κάθε χρόνο η οικονομία κινείται όλο και καλύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, παρά τη σημαντική επιβράδυνση της ευρωπαϊκής οικονομίας, στα όρια της στασιμότητας ή ακόμη και της ύφεσης σε κάποιες χώρες. Αυτό είναι απόδειξη ανθεκτικότητας της ελληνικής οικονομίας.



Η ανάπτυξη συνδυάζεται, πλέον, με ποιοτική βελτίωση των συνιστωσών του εθνικού πλούτου. Εφέτος εκτιμάται, όπως αποδεικνύουν και τα στοιχεία του 9μήνου του 2022, ότι θα επιτύχουμε ιστορικό υψηλό στις επενδύσεις. Στην ίδια κατεύθυνση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι η Ελλάδα θα είναι πρωταθλήτρια σε ρυθμό αύξησης επενδύσεων στην Ευρώπη την επόμενη τριετία. Αυτό είναι απόδειξη ισχυρής δυναμικής της ελληνικής οικονομίας.



Συνεπώς, τα δεδομένα αυτά πιστοποιούν, για άλλη μια φορά, τη μεγάλη πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, την ισχυρή ανθεκτικότητα και τη σημαντική δυναμική της. Πρόοδος, ανθεκτικότητα και δυναμική που είναι καρπός της συνετής, υπεύθυνης και αποτελεσματικής οικονομικής πολιτικής της Κυβέρνησης και της σκληρής, κοινής προσπάθειας πολιτών και πολιτείας – παρά τις αντίξοες, διεθνώς, συνθήκες – να καταστήσουμε την οικονομία μας πιο ισχυρή, πιο παραγωγική, πιο εξωστρεφή και περισσότερο κοινωνικά δίκαιη, και τη χώρα μας ολόπλευρα πιο ισχυρή».

