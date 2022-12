Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: η Πανσέληνος και οι προβλέψεις της Τετάρτης (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

«Υπάρχει αρκετή ένταση και νευράκια από την Πανσέληνο στον άξονα Διδύμων - Τοξότη, με άξονα και στον Άρη και σε δυσαρμονία με τον Ποσειδώνα», είπε την Τετάρτη η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις προβλέψεις για τα ζώδια, στην εκπομπή "Το Πρωινό".

Όπως είπε η αστρολόγος, «θα υπάρξει θολό τοπίο σε ότι αφορά την οικονομία, ενώ θα γίνουν και εξαπατήσεις, γι’ αυτό και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή».

«Τις επόμενες ημέρες θα έχουμε νέα από το Διάστημα, να υπάρξουν ανακαλύψεις για φάρμακα και θα έρθουν στο προσκήνιο θέματα που αφορούν τα παιδιά και την Παιδεία», σημείωσε η Λίτσα Πατέρα.

Σε ότι αφορά την αποψινή Πανσέληνο, είπε πως «έχουμε αυξημένη ανάγκη για επικοινωνία, αλλά υπάρχει και ένταση και ανταγωνισμός. Η Αφροδίτη μας κάνει να θέλουμε να κυκλοφορήσουμε και να ξοδέψουμε».

Η Λίτσα Πατέρα, συμβουλεύοντας τους τηλεθεατές, συνέχισε λέγοντας «αποφύγετε τις εντάσεις. Παλιές έχθρες και παλιές υποθέσεις έρχονται στο προσκήνιο μέχρι τις 13 Ιανουαρίου, προσπαθήστε να αντιπαρέλθετε θέματα που σας απασχολούν».

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής, έχοντας δίπλα της την Μαρία Κορινθίου, ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή "Το Πρωινό":





