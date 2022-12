Life

ΑΝΤ1+: Ρεκόρ επισκεψιμότητας το διάστημα 20 Νοεμβρίου με 6 Δεκεμβρίου

Οι συνδρομητές του ΑΝΤ1+ απολαμβάνουν κορυφαίο ελληνικό και ξένο περιεχόμενο που εμπλουτίζεται διαρκώς.



Το ANT1+ ξεπέρασε κάθε προσδοκία με ρεκόρ επισκεψιμότητας το διάστημα 20 Νοεμβρίου με 6 Δεκεμβρίου, με περισσότερα από 10 εκατομμύρια views σε όλες τις συσκευές (42% από το κινητό, 38% από τον υπολογιστή, 15% από τις Smart TVs και 5% από tablets) γεγονός που αποδεικνύει την ολοένα αυξανόμενη δυναμική της πλατφόρμας!

Ειδικά, μάλιστα, κατά την περίοδο των παράλληλων αγώνων του FIFA World Cup Qatar 2022 (29.11 έως 02.12), τριπλασιάστηκε η θέαση της πλατφόρμας μέσω των Smart TVs, καθώς οι συνδρομητές μπορούσαν να παρακολουθούν τους αγώνες στην τηλεόρασή τους ταυτόχρονα στον ΑΝΤ1 και στο ΑΝΤ1+, με το πάτημα ενός κουμπιού.

Το ΑΝΤ1+ είναι η μοναδική πλατφόρμα με πρωτότυπο ελληνικό περιεχόμενο, που στηρίζει δημιουργούς και καλλιτέχνες και που εξελίσσεται διαρκώς, καθώς σχεδιάζεται η επέκτασή της και στο εξωτερικό.

Στο antennaplus.gr οι συνδρομητές βρίσκουν εύκολα πρωτότυπο ελληνικό περιεχόμενο μέσα από τα ΑΝΤ1+ Originals, το ειδικά διαμορφωμένο χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα, ελληνικές ταινίες σε Α’ Προβολή, νέες ξένες σειρές σε αποκλειστική προβολή, ξένες ταινίες, σύγχρονο και κλασικό ελληνικό κινηματογράφο, παιδικές ταινίες και σειρές, καθώς και ντοκιμαντέρ.

ΑΝΤ1+ Originals

Την τιμητική τους στην πλατφόρμα έχουν, φυσικά, τα ΑΝΤ1+ Originals. Πρόκειται για τη μόνη συνδρομητική πλατφόρμα στη χώρα που δημιουργεί πλήθος μεγάλων ελληνικών παραγωγών υψηλής ποιότητας, αποκλειστικά για τους συνδρομητές της, παραγωγών που έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον για διεθνή διανομή.

Όλες οι ANT1+ Originals σειρές ξεχώρισαν από την πρώτη στιγμή, συγκεντρώνοντας διθυραμβικές κριτικές από τους δημοσιογράφους και εκατοντάδες χιλιάδες προβολές στην πλατφόρμα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι «ΣΕΡΡΕΣ», του Γιώργου Καπουτζίδη, μια βαθιά επιδραστική σειρά που υμνεί την αποδοχή και τη διαφορετικότητα και αγαπήθηκε από το κοινό, αποσπώντας δεκάδες κριτικές («Ένα αριστούργημα γεμάτο συγκίνηση και γέλιο», «Μια κατάθεση ψυχής του Γιώργου Καπουτζίδη»). Στη συνέχεια, ήρθε το εκρηκτικό πολιτικό θρίλερ «ΓΕΦΥΡΑ», με τον Μπουράκ Χακί στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Μια από τις επιβλητικότερες παραγωγές στην εγχώρια μυθοπλασία, βασισμένη στην αστυνομική σειρά «BRON/BROEN», που έχει προβληθεί σε περισσότερες από 100 χώρες παγκοσμίως και καθήλωσε ελληνικό κοινό και κριτικούς («Δύση και Ανατολή σε μια συγκλονιστικής ποιότητας σειρά», «Ατμοσφαιρικό και γεμάτο μυστήριο το BRON μεταφέρεται στη Μεσόγειο»). Πριν από λίγες ημέρες ολοκληρώθηκε το «ΤHE FRIEND», της Φωτεινής Αθερίδου, μια κωμική και ταυτόχρονα δραματική σειρά χωρίς ταμπού, που ξάφνιασε το κοινό με την τολμηρή ιστορία της, στην οποία ο Γιώργος Χρυσοστόμου ενσαρκώνει μια συναρπαστική περσόνα στον πιο ανατρεπτικό ρόλο της καριέρας του.

Ταυτόχρονα, ήρθε το «SUPER INFLUENCER», το premium ντοκιμαντέρ reality σε παραγωγή των ANTENNA STUDIOS που παρουσίασε τη ζωή 6 ξεχωριστών Ελλήνων influencers. Ακολούθησε ο νέος κύκλος του Football Stories με τον Γιώργο Λέντζα και τον Άγγελο Γιακουμίδη που γυρίσαν όλο τον πλανήτη και μας αποκάλυψαν τις διαφορετικές ποδοσφαιρικές κουλτούρες. Στη συνέχεια το VICE Greece παρουσίασε αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+ 10 επεισόδια για το ελληνικό ποδόσφαιρο, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την Generation Z. Ενώ το Comedy Nights, έφερε στις οθόνες μας για πρώτη φορά τους μεγαλύτερους Έλληνες stand up comedians.

Νέες σειρές, νέο περιεχόμενο τον Δεκέμβριο αποκλειστικά στο ANT1+

Από τον Δεκέμβριο, η πλατφόρμα έρχεται να μονοπωλήσει το ενδιαφέρον των συνδρομητών της με νέο, πλούσιο περιεχόμενο. Έρχεται το ψυχολογικό θρίλερ «ΣΩΣΕ ΜΕ», βασισμένο σε ένα από τα μεγαλύτερα ελληνικά best seller από τις Εκδόσεις Μεταίχμιο. Ακολουθούν το «DISASTER THEORIES» και το «GREEK PARANORMAL CREW», δύο πρωτότυπα ντοκιμαντέρ - ριάλιτι για τις φυσικές καταστροφές και τα μεταφυσικά φαινόμενα. Μετά έρχεται το «FAITH», ένα εντυπωσιακό βιογραφικό, μουσικό ντοκιμαντέρ με πρωταγωνιστή τον αγαπημένο τραγουδιστή Νίκο Οικονομόπουλο. Στις αρχές του 2023 θα κάνει πρεμιέρα το «Στα 4» με πρωταγωνίστρια τη Γεωργία Καλτσή, μια πρωτοποριακή κωμική σειρά που δίνει γροθιά στα στερεότυπα και γράφει ιστορία στην ελληνική μυθοπλασία, έχοντας ως βασικό χαρακτήρα της ένα άτομο με αναπηρία. Στη συνέχεια έρχεται το «ΖΩΗ», μια απίστευτη ιστορία που συνδυάζει την κωμωδία και το δράμα, με την αγαπημένη ηθοποιό Μαρία Καβογιάννη.

Το ΑΝΤ1+ προσφέρει εκατοντάδες ταινίες και αποκλειστικές ξένες σειρές, όπως την πολυαναμενόμενη τέταρτη σεζόν του «BABYLON BERLIN», το υποψήφιο για Emmy Καλύτερης Διεθνούς Σειράς «ISABEL», μια βιογραφική σειρά για τη ζωή και τα πάθη της Ιζαμπέλ Αλιέντε, αλλά και τον δεύτερο κύκλο της εντυπωσιακής γερμανικής σειράς εποχής «SISSY». Ακόμη, οι συνδρομητές μπορούν να απολαύσουν τον Πάνο Μουζουράκη σε ρόλο-έκπληξη Ρώσου μαφιόζου στο «NASDROVIA», αλλά και μια πλούσια βιβλιοθήκη από πολυαγαπημένες κλασικές και σύγχρονες σειρές. Σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο σε αποκλειστικότητα, με ταινίες όπως «Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ», «ΣΜΥΡΝΗ ΜΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ», μαζί με μια τεράστια επιλογή από ελληνικές ταινίες. Πολυβραβευμένες ξένες ταινίες που έσπασαν το box office όπως: «DALLAS BUYERS CLUB», «JACKIE», «MANCHESTER BY THE SEA» και πολλές άλλες.

Η πρόσβαση στη συνδρομητική πλατφόρμα είναι διαθέσιμη από Smart TVs, laptop/υπολογιστή, κινητά τηλέφωνα και tablet με λειτουργικό Android & iOS. Οι συνδρομητές μπορούν να απολαμβάνουν περιεχόμενο σε ποιότητα HD όπου και αν βρίσκονται, στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο, στις διακοπές τους, χωρίς διαφημίσεις και χωρίς δέσμευση, ενώ μπορούν να συνδεθούν στο ΑΝΤ1+ σε 5 συσκευές και να παρακολουθούν ταυτόχρονα σε 2 από αυτές.

Η συνδρομητική πλατφόρμα σύντομα θα δώσει τη δυνατότητα στους νέους συνδρομητές να ανακαλύψουν όλο το συναρπαστικό περιεχόμενό της, επαναφέροντας την προσφορά γνωριμίας που περιλαμβάνει 14 ημέρες δωρεάν δοκιμή, 4,99€/μήνα για τους πρώτους 3 μήνες και στη συνέχεια 7,99€/μήνα.

Με τόσο πλούσιο περιεχόμενο και σε τόσο καλή τιμή ποιος μπορεί να αντισταθεί;

Σχετικά με το ΑΝΤ1+

To ANT1+ είναι η streaming πλατφόρμα του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, ο οποίος, αξιοποιώντας τη διεθνή εμπειρία και τεχνογνωσία του, επεκτείνει την παρουσία του στον χώρο των ΟΤΤ (Over The Top) υπηρεσιών, σε Ελλάδα και Κύπρο. Το ANT1+ περιλαμβάνει τα ΑΝΤ1+ Originals, τις μεγαλύτερες πρωτότυπες ελληνικές παραγωγές, καθώς και ελληνικές ταινίες σε πρώτη προβολή, μια σημαντική συλλογή από δημοφιλείς ξένες σειρές σε αποκλειστική προβολή, ταινίες μεγάλων studio του εξωτερικού, πλούσιο παιδικό περιεχόμενο, ντοκιμαντέρ, αλλά και αγαπημένες σειρές και εκπομπές του ΑΝΤ1 ΤV. Στόχος της συνδρομητικής πλατφόρμας είναι να δημιουργεί και να προσφέρει διαρκώς νέο, πρωτότυπο, ελληνικό περιεχόμενο με γνώμονα τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του ελληνικού κοινού. Η πρόσβαση στο ΑΝΤ1+ είναι διαθέσιμη από Smart TV, κινητά τηλέφωνα και tablet (Android & iOS) μέσω της εφαρμογής ΑΝΤ1+, καθώς και από υπολογιστή μέσα από τον ιστότοπο antennaplus.gr.

