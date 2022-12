Ελληνοτουρκικά - ΥΠΕΞ: απαράδεκτες οι διαρκείς απειλές πολέμου από την Άγκυρα

Πολιτική

Σκληρή απάντηση του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών στη συνεχιζόμενη τουρκική προκλητικότητα.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών

Οι δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων περί αποστρατικοποίησης των νησιών του Αιγαίου έχουν απορριφθεί επανειλημμένως στο σύνολο τους με σειρά από επιχειρήματα, τα οποία περιέχονται και στις σχετικές επιστολές που η Ελλάδα έχει αποστείλει στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ.

Η αμφισβήτηση της κυριαρχίας των ελληνικών νησιών και η αύξηση της έντασης στο Αιγαίο, μέσω απειλών πολέμου, έχουν καταδικασθεί στο σύνολό τους και από τη Διεθνή Κοινότητα.

Η Ελλάδα σεβόμενη το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας, για μια ακόμη φορά απορρίπτει εν τω συνόλω τις τουρκικές μονομερείς αιτιάσεις και χαρακτηρίζει παντελώς απαράδεκτες τις επαναλαμβανόμενες απειλές πολέμου.

