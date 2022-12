Αθλητικά

Μουντιάλ 2022 - Τηλεθέαση: Η φάση των “16” χτύπησε κόκκινο στα νούμερα

2.111.632 τηλεθεατές καθήλωσε, έστω και για 1’, το Μουντιάλ. To top 3 της "Φάσης των 16".

Το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη σε όλη τη διάρκεια της «Φάσης των 16» «χτύπησε κόκκινο» στα νούμερα τηλεθέασης με τους απογευματινούς νοκ άουτ αγώνες να καθηλώνουν, 1.663.855 τηλεθεατές στο σύνολο κοινού έστω και για 1’, ενώ τους βραδινούς νοκ άουτ αγώνες παρακολούθησαν 2.111.632 τηλεθεατές στο σύνολο κοινού έστω και για 1’.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, οι αγώνες της «Φάσης των 16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2022 από το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου μέχρι και την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου, έβαλαν γκολ στον πίνακα τηλεθέασης σημειώνοντας κατά μέσο όρο 28,3% στο δυναμικό κοινό 18-54 και 27,8% στο γενικό σύνολο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία, το Μουντιάλ, είναι τόσο ανδρικό όσο και γυναικείο «σπορ», με τους άνδρες 18-54 να σκοράρουν 36,1% και τις γυναίκες ηλικίας 45-54 να φτάνουν μέχρι και 20,4%!

ΤΟ TOP 3 ΤΗΣ «ΦΑΣΗΣ ΤΩΝ 16»

Τα πέναλτι στον αγώνα Μαρόκο – Ισπανία «χτύπησαν» 44,7% στο δυναμικό κοινό 18-54 και 38,5 % στο γενικό σύνολο.

Ο αγώνας Γαλλία – Πολωνία σημείωσε 32,2% στο δυναμικό κοινό 18-54, ενώ σε 15’ (18:15-18:30)έφτασε το 37,8%.

Τον αγώνα Βραζιλία-Νότια Κορέα παρακολούθησαν έστω και για 1’, 2.181.915 τηλεθεατές.

Κροατία, Βραζιλία, Ολλανδία, Αργεντινή, Μαρόκο, Πορτογαλία, Αγγλία και Γαλλία πήραν το πολυπόθητο εισιτήριο για την 8άδα και με τόσα «βαριά» ονόματα στα γήπεδα του Κατάρ, οι αγώνες της προημιτελικής φάσης θα είναι πιο συναρπαστικοί από ποτέ! Μείνετε συντονισμένοι γιατί τώρα αρχίζουν οι μεγάλες συγκινήσεις!

