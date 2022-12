Κοινωνία

16χρονος: Ο Κούγιας ανέλαβε τον αστυνομικό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Αλέξης Κούγιας ανέλαβε την υπεράσπιση του αστυνομικού που πυροβόλησε τον 16χρονο στη Θεσσαλονίκη. Η ανακοίνωση του ποινικολόγου.

Την υπεράσπιση του αστυνομικού που φέρεται να πυροβόλησε τον 16χρονο ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε ότι αναλαμβάνει ο Αλέξης Κούγιας.

«Ευχόμενος, πρώτα απ’ όλα, να σωθεί η ζωή του 16χρονου θύματος και να γυρίσει υγιές στους γονείς του και στα αδέλφια του και με υψηλό αίσθημα υπερασπιστικής ευθύνης, γνωστοποιώ ότι μετά τη μελέτη της δικογραφίας αλλά και κυρίως της εν γένει προσωπικότητας του κου κατηγορουμένου και του οικογενειακού του περιβάλλοντος, με κορυφαίο γεγονός το ότι είναι πατέρας δύο ανήλικων παιδιών, ηλικίας 5 και 7 ετών και προστάτης μιας πολυπληθούς οικογενείας, της οποίας είναι το απόλυτο στήριγμα, γνωστοποιώ ότι αποδέχτηκα την έκκληση της οικογένειάς του και των συνδικαλιστικών φορέων των αστυνομικών στη Θεσσαλονίκη και αναλαμβάνω την υπεράσπισή του, μαζί με τον

συνάδελφο Θεσσαλονίκης, κο Τερζούδη», τονίζει ο Αλέξης Κούγιας.

Και καταλήγει: «Θα προσπαθήσουμε με τον εκλεκτό συνάδελφο να βοηθήσουμε τον κο Ανακριτή που διεξάγει την ανάκριση και τον ή την εισαγγελική λειτουργό που θα γνωμοδοτήσουν για την ποινική του μεταχείριση, να εκδώσουν μια δίκαιη απόφαση».

Ειδήσεις σήμερα:

16χρονος - Θεσσαλονίκη: Στα Δικαστήρια με τον δικηγόρο τους οι γονείς του (εικόνες)

“Κιβωτός”: Καταγγελία για διαμέρισμα - “φυλακή” στον Άγιο Παντελεήμονα (βίντεο)

Γυναίκα έπεσε θύμα “ερωτικής παγίδας” από ανδρόγυνο