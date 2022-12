Υγεία - Περιβάλλον

Υπουργείο Υγείας: Το νέο Στρατηγικό Σχέδιο για τη Δημόσια Υγεία

Το νέο Στρατηγικό Σχέδιο για τη Δημόσια Υγεία που περιλαμβάνει 3 βασικούς πυλώνες και 20 δράσεις που θα αναπτυχθούν στον πληθυσμό, παρουσιάστηκε σήμερα από το Υπουργείο Υγείας κατά τη διάρκεια Συνέντευξης Τύπου.

Ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης υπογράμμισε: "Μαζί με τη γενική γραμματέα Ειρήνη Αγαπηδάκη σας τρέχουμε το πρόγραμμα Σπύρος Δοξιάδης. Από σήμερα μπαίνει στη διαδικασία για την υλοποίηση το πρόγραμμα για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας και υπάρχουν και άλλα 2 προγράμματα για το καρκίνο του παχέος εντέρου και για τις καρδιακές παθήσεις. Στο πλαίσιο αυτό σήμερα μάλιστα με τις κινητές μονάδες βρεθήκαμε και σε μια λέσχη φιλίας του Δήμου Αθηναίων και αυτό θα γίνει σε όλες τις περιοχές της χώρας, ειδικά σε απομακρυσμένες περιοχές, εκμεταλλευόμενοι και τις κινητές μονάδες που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του εμβολιασμού. Τις διατηρούμε προκειμένου να γίνονται όλες οι προληπτικές εξετάσεις στον πληθυσμό. Με την έγκυρη πρόληψη αυτομάτως μειώνουμε κατά πολύ τη θνησιμότητα, καθώς ασθένειες θα διαγνωστούν σε πρώιμο στάδιο, όπως το βλέπουμε αυτή τη στιγμή να γίνεται με τον καρκίνο του μαστού. Παράλληλα όμως υπάρχει και μια σειρά από δράσεις που συνδέονται με την παιδική παχυσαρκία, καθώς και με δράσεις της δημόσιας υγείας, οι οποίες ουσιαστικά εγκαινιάζουν ένα νέο πλαίσιο στο οποίο στηριζόμαστε και επικεντρωνόμαστε στην πρόληψη. Να χρησιμοποιούμε την πρωτοβάθμια πέρα από την βασική της δομή που υπάρχει και ως μοχλό να προωθεί την πρόληψη τόσο μέσω του προσωπικού γιατρού όσο και με των δομών οι οποίες υπάρχουν, αλλά και τις κινητές μονάδες, ώστε να έχουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα πρόληψης".

Η κ. Αγαπηδάκη αναφέρθηκε εκτενώς στη "Δημόσια Υγεία" και στα προγράμματα πρόληψης που θα υλοποιηθούν στον πληθυσμό το επόμενο διάστημα, ώστε η πολιτεία να συμβάλλει καθοριστικά στην προαγωγή της υγείας, την προστασία και την πρόληψη από τη νόσο.

Τα τελευταία 20 χρόνια έχουν συμβεί σημαντικές αλλαγές στη χώρα μας που επηρέασαν και το σύστημα αλλά και τους δείκτες υγείας. Η χώρα μας χαρακτηρίζεται από ένα υπεριατρικοποιημένο σύστημα που δαπανά το 80% των πόρων της στο 20% των παραγόντων που επιδρούν στην υγεία, σημείωσε η κ. Αγαπηδάκη.

"Χρησιμοποιούμε λοιπόν το 80% των πόρων μας για φάρμακα, θεραπείες, νοσηλείες και επεμβάσεις, τα οποία είναι μεν απαραίτητα για να μας εξασφαλίσουν περισσότερα χρόνια ζωής, όχι όμως υγεία. Έτσι, ζούμε μεν περισσότερο σε σχέση με παλαιότερες δεκαετίες, αλλά τα χρόνια αυτά είναι με νόσο, αναπηρία, περιορισμούς που επιφέρει η ασθένεια.

Η επικέντρωση λοιπόν δεν είναι πλέον στη νόσο και στη μεμονωμένη εξάλειψη κάποιων συγκεκριμένων νοσημάτων αλλά σε όλο το φάσμα της υγείας και ευεξίας και καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής, στην υγεία. Για αυτό, οι δράσεις δημόσιας υγείας έχουν ως στόχο όλο τον πληθυσμό ή ομάδες πληθυσμού" συμπλήρωσε.

Η κυβέρνηση έχει αναπτύξει μια συνολική πρόταση για τη βελτίωση της Υγείας του Πληθυσμού στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η αναμόρφωση του συστήματος Δημόσιας Υγείας με σύγχρονους όρους.

Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα αυτής της προσπάθειας, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, είναι τα προγράμματα πληθυσμιακού προσυμπτωματικού ελέγχου που η χώρα μας υλοποιεί πλέον για πρώτη φορά, όπως και τα προγράμματα πρωτογενούς πρόληψης των βασικών παραγόντων κινδύνου (πχ το πρόγραμμα πρόληψης της παιδικής παχυσαρκίας), που σχεδιάζονται με βασικό άξονα τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων στην Υγεία.

Το Στρατηγικό Σχέδιο

Το πρόγραμμα "Σπύρος Δοξιάδης" περιλαμβάνει τρεις πυλώνες (Πρωτογενή & Δευτερογενή Πρόληψη, Αναμόρφωση του Συστήματος Δημόσιας Υγείας) και πάνω από 20 δράσεις, με συνολικό προϋπολογισμό άνω των 300 εκατ. ευρώ. Με τον τρόπο αυτό, επιχειρούμε να θεραπεύσουμε τις στρεβλώσεις τόσων ετών και να προχωρήσουμε επιτέλους μπροστά. Θεμελιώνοντας ένα ισχυρό σύστημα δημόσιας υγείας για κάθε πολίτη με ισότιμη πρόσβαση και στόχο όχι απλώς περισσότερα χρόνια ζωής, αλλά περισσότερα χρόνια υγιούς ζωής, σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Mε βάση τα ευρήματα πρόσφατων ερευνών, στη χώρα μας η πρόληψη είναι ιδιαίτερα υποβαθμισμένη διαχρονικά, με αποτέλεσμα το 75% των θανάτων να οφείλεται στα καρδιαγγειακά και τον καρκίνο, που είναι σε μεγάλο βαθμό προλήψιμα νοσήματα.

Αποτέλεσμα αυτού είναι να χάνουμε κατά μέσο όρο 10 χρόνια από το προσδόκιμο της ζωής μας. Από σχετικές έρευνες φαίνεται ότι, κατά τη διετία 2018-2020, μία στις τέσσερις γυναίκες δεν είχε κάνει test-pap, μία στις δύο γυναίκες άνω των 40 ετών δεν είχε κάνει μαστογραφία, και μόνο ένα στα 10 άτομα άνω των 50 ετών είχε κάνει αιματολογική εξέταση κοπράνων για έγκαιρη ανίχνευση του καρκίνου του παχέος εντέρου.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, το ποσοστό των ατόμων που έκαναν προληπτικές εξετάσεις μειώθηκε δραματικά στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ παράλληλα, τα ποσοστά αυτά είναι κατά πολύ και δυστυχώς συστηματικά χαμηλότερα στα άτομα που ανήκουν σε χαμηλότερα κοινωνικό-οικονομικά στρώματα.

Προγράμματα:

Πρόγραμμα Πρόληψης του καρκίνου του μαστού: 1,3 εκ γυναίκες ηλικίας 50-69 ετών, δωρεάν μαστογραφία, υπερηχογράφημα και κλινική εξέταση από ιατρό. Πρόγραμμα πρόληψης του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας: 2,5 εκ γυναίκες ηλικίας 21-65 ετών, τεστ παπ, hpv dna test, κολποσκόπηση, βιοψία. Kαρδιαγγειακά: 5.5 περίπου εκατομμύρια άνδρες και γυναίκες ηλικίας 30-70 και ετών, λιπιδαιμικό προφίλ, μεταβολικό σύνδρομο. Πρόγραμμα Πρόληψης καρκίνου παχέος εντέρου: 3,8 εκ άνδρες και γυναίκες, 50-70 ετών, κολονοσκόπηση.

Ήδη έχει ξεκινήσει η υλοποίηση του προγράμματος Φώφη Γεννηματά για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, έχουν διενεργηθεί περί τις 60.000 μαστογραφίες και έχουν εντοπιστεί πάνω από 3000 γυναίκες με ευρήματα.

Ακολουθεί εντός του προσεχούς διαστήματος το πρόγραμμα πρόληψης για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, το οποίο αποτελεί μια από τις δύο βασικές δράσεις για να πετύχει η χώρα μας την εξάλειψη του καρκίνου που οφείλεται στον ιό HPV ως το 2030, στόχο που έχει θέσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και περιλαμβάνει:

90% των κοριτσιών να έχουν εμβολιαστεί πλήρως ως την ηλικία των 15 ετών έναντι του ιού HPV

70% των γυναικών ηλικίας ως 35 και 45 ετών να έχουν εξεταστεί με υψηλής αποδοτικότητας hpv dna test και

90% των γυναικών που εντοπίζονται με ασθένεια του τραχήλου, να λαμβάνουν κατάλληλη θεραπεία

Έτσι λοιπόν, αυτό το πρόγραμμα, σε συνδυασμό με τις επικαιροποιημένες κατευθυντήριες οδηγίες για τον εμβολιασμό έναντι του ιού hpv, αναμένεται να οδηγήσει σε εξάλειψη των νέων περιπτώσεων καρκίνου του τραχήλου εξαιτίας του HPV ως το 2030.

Το πρόγραμμα Σπύρος Δοξιάδης χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης-Next Generation EU.

