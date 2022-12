Πολιτική

ΥΠΕΞ σε Λιβύη: προσβλέπουμε να συνεργαστούμε με μία εκλεγμένη κυβέρνηση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι απαντά το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωση της παράνομης κυβέρνησης της Λιβύης για τις έρευνες νότια της Κρήτης.

Απάντηση έδωσε το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, στην ανακοίνωση του λιβυκού «Υπουργείου Εξωτερικών» για τις έρευνες νοτιοδυτικά της Κρήτης.

Σύμφωνα με δήλωση του εκπροσώπου του ΥΠΕΞ, Αλέξανδρου Παπαϊωάννου η Ελλάδα "ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας.", όπως τόνισε μεταξύ άλλων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Σε αντίθεση με όσους συνάπτουν παράνομα και ανυπόστατα "μνημόνια" που αγνοούν και καταστρατηγούν βασικούς κανόνες του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας, η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας.

Κάτι το οποίο άλλωστε έχει πράξει και στις οριοθετήσεις ΑΟΖ με Αίγυπτο και Ιταλία. Υποχρέωση της μεταβατικής κυβέρνησης της Λιβύης είναι να οδηγήσει, άμεσα, τη χώρα σε εκλογές.

Προσβλέπουμε να συνεργαστούμε σε πνεύμα ειλικρίνειας και αλληλοσεβασμού και πάντα στο πλαίσιο των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας με μια εκλεγμένη κυβέρνηση της Λιβύης, η οποία θα έχει τη νομιμοποίηση και την αρμοδιότητα να συνάπτει έγκυρες Διεθνείς Συμφωνίες, σύμφωνα και με τον Οδικό Χάρτη του Φόρουμ για τον Πολιτικό Διάλογο στη Λιβύη (LPDF) του 2020».

Ειδήσεις σήμερα:

Γερμανία: Ακροδεξιοί ετοίμαζαν πραξικόπημα και επίθεση στην Βουλή

“Κιβωτός”: Καταγγελία για διαμέρισμα - “φυλακή” στον Άγιο Παντελεήμονα (βίντεο)

Σέρρες: Ο Βασίλης δεν ήθελε να πάει σχολείο την Δευτέρα - Η αδελφή του τον έψαχνε στο προαύλιο