Κοινωνία

Πατέρας 16χρονου στον ΑΝΤ1: ο αστυνομικός όταν πυροβόλησε, σκέφτηκε τα παιδιά του; (βίντεο)

Τι αναφέρουν σχετικά με την κατάσταση της υγείας του 16χρονου, ο πατέρας του αλλά και ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ρομά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, μίλησε το βράδυ της Τετάρτης, ο πατέρας 16χρονου, που πυροβολήθηκε από αστυνομικό κατά τη διάρκεια καταδίωξης, Παύλος Φραγκούλης.

Όσον αφορά στην κατάσταση της υγείας του γιου του, ανέφερε: "Στα ίδια παραμένει ο Κώστας, δεν έχει επιπλοκές, κινδυνεύει η ζωή του."

Σχετικά με τις πληροφορίες για το πώς έγινε το περιστατικό ο πατέρας δήλωσε: Ο γιος μου από ότι δείχνουν και οι κάμερες, τα βίντεο. Τα μηχανάκια ήταν δίπλα από το πρατηριο. Ο γιος μου είχε κάνει αναστροφή και ερχόταν προς το σπίτι.

Άνοιξε ταχύτητα ο γιος μου, συμφωνώ, αλλά υπήρχαν πολύ άλλοι τρόποι να τον κάνουν να σταματήσει, όχι να τον σκοτώσουν.

Ακόμη ο πατέρας του 16χρονου ανέφερε: "Ο αστυνομικός, έχει δύο παιδιά συμφωνώ, ο κ. Κούγιας, που είπε οτι ο αστυνομικός είχε δύο παιδιά… Ο αστυνομικός, όταν πυροβόλησε το δικό μου το παιδί, σκέφτηκε τα παιδιά του;"

Στη συνέχεια τόνισε: "Οι αστυνομικοί γνώριζαν ποιος είναι στο αυτοκίνητο. Ήταν μέσα στο πρατήριο... Όσον αφορά τι κίνητρο του πυροβολισμού, ίσως να υπάρχει ρατσισμός γιατί είμαστε Ρομά." είπε και έκλεισε λέγοντας πως "Θέλω από την πολιτεία να τιμωρηθεί, και να μπεί φυλακή."

Για το ίδιο ζήτημα τοποθετήθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και ο Παναγιώτης Σαμπάνης, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Ρομά “Μέγας Αλέξανδρος”, οποίος, αφού αναφέρθηκε στην κατάσταση της υγείας του 16χρονου, λέγοντας πως "ένα θαύμα θα τον σώσει", στη συνέχεια τόνισε ότι γίνεται προσπάθεια για να σταματήσουν οι εντάσεις που έχουν ξεκινήσει σε όλη τη χώρα.

"Πραγματικά από εχθές το βράδυ, βλέπετε σήμερα είναι ήρεμα τα πράγματα είμαστε σε διαβούλευση με τα τοπικά σωματεία να σταματήσει αυτό, δεν κάνει καλό σε κανέναν, ούτε στην οικογένεια." ανέφερε αρχικά.

"Αυτή τη στιγμή εμείς ηρεμούμε τον κόσμο, να μην ξανακάνει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρουμε για την κατάσταση του παιδιού, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε κάτι. Συζητάμε μία ειρηνική διαδήλωση στα δικαστήρια και προσπαθούμε να μην υπάρχουν έκτροπα." είπε στη συνέχεια ενώ τόνισε ότι θέλουν να αποδωθεί δικαιοσύνη και να μην "κουκουλωθεί το θέμα".

