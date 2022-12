Κοινωνία

16χρονος: Επεισόδια σε Ασπρόπυργο και Μέγαρα - Έκλεισε η Εθνική

Εκρηκτικό παραμένει το κλίμα μετά τον πυροβολισμό 16χρονου Ρομά από αστυνομικό.

Επεισόδια σημειώνονται στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου με συνέπεια να είναι κλειστή και στα δύο ρεύματα στο ύψος των Μεγάρων, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον πυροβολισμό του 16χρονου από αστυνομικό στη Θεσσαλονίκη..

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στη Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου, από το 39ο έως το 42ο χλμ και στα δύο ρεύματα, στην περιοχή των Μεγάρων, ωστόσο η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε λίγο μετά τις 21:00

Επεισόδια έγιναν και στη λεωφόρο ΝΑΤΟ, στο ύψος του Ασπρόπυργου, όπου Ρομά εισέβαλαν σε κατάστημα με ελαστικά και άρχιζαν να βγάζουν έξω λάστιχα, στα οποία έβαλαν φωτιά.

Στο σημείο έσπευσαν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα για την κατάσβεση της φωτιάς.

#Πυρκαγιά σε επαγγελματικό χώρο στη Λ. Νάτο στον Ασπρόπυργο Αττικής. Επιχειρούν 25 #πυροσβέστες με 10 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 7, 2022

Νωρίτερα, όπως ενημέρωσε η Hellenic Train, παραμένουν ακινητοποιημένοι δυο συρμοί σε Άνω Λιόσια και Ασπρόπυργο.

Η ενημέρωση αναφέρει: «Eξαιτίας φωτιάς κοντά στις γραμμές στην περιοχή του Ασπροπύργου, με εντολή της πυροσβεστικής η αμαξοστοιχία 1327 σταμάτησε στον σταθμό των Α. Λιοσίων και η αμαξοστοιχία 1326 στον σταθμό του Ασπροπύργου. Αναμένονται καθυστερήσεις στα δρομολόγια του προαστιακού».

Eξαιτίας φωτιάς κοντά στις γραμμές στην περιοχή του Ασπροπύργου, με εντολή της πυροσβεστικής η αμαξοστοιχία 1327 σταμάτησε στον σταθμό των Α. Λιοσίων και η αμαξοστοιχία 1326 στον σταθμό του Ασπροπύργου. Αναμένονται καθυστερήσεις στα δρομολόγια του προαστιακού.

— Hellenic Train (@HellenicTrain) December 7, 2022

Επεισόδια και στη Θεσσαλονίκη

Σε νέο αποκλεισμό της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Βέροιας, στο ύψος της Χαλκηδόνας, προχώρησαν ρομά, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον τραυματισμό του 16χρονου που νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία ένας μικρός αριθμός ατόμων έχουν στήσει οδοφράγματα, ενώ καίνε λάστιχα.

Αγρίνιο: Κλίμα έντασης επικρατεί στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου

Κλίμα έντασης επικρατεί στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο, όπου βρίσκονται συγκεντρωμένα περίπου 50 άτομα, τα οποία διαμαρτύρονται για τον τραυματισμό του 16χρονου στην Θεσσαλονίκη, έπειτα από τον πυροβολισμό αστυνομικού, κατά την διάρκεια καταδίωξης

.

Οι συγκεντρωμένοι έβαλαν φωτιές σε κάδους απορριμμάτων και λάστιχα, ενώ έκλεισαν στο ίδιο σημείο την εθνική οδό Αντιρρίου - Ιωαννίνων, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των οχημάτων να διεξάγεται από παρακαμπτήριους δρόμους.

Λίγο μετά τις 9 το βράδυ αποχώρησαν από την περιοχή οι συγκεντρωμένοι. Μετά την αποχώρηση, οι πυροσβεστικές δυνάμεις έσβησαν τις φωτιές που είχαν βάλει οι διαμαρτυρόμενοι σε κάδους απορριμμάτων και λάστιχα, ενώ δόθηκε και πάλι στην κυκλοφορία η εθνική οδός Αντιρρίου - Ιωαννίνων, στο ύψος του κόμβου του Αγίου Δημητρίου.

Στη Μεσσηνία

Ανάλογη διαμαρτυρία πραγματοποιήθηκε και στην περιοχή Αριοχώρι Μεσσηνίας, όπου δεκάδες άτομα απέκλεισαν την παλαιά εθνική οδό Καλαμάτας - Τρίπολης και έβαλαν φωτιά σε λάστιχα. Οι συγκεντρωμένοι έχουν αποχωρήσει από την περιοχή και πλέον η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται κανονικά.

Φωτογραφίες, βίντεο: lawandorder.gr, veriotis.gr

