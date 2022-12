Life

Χριστούγεννα στη Θεσσαλονίκη: Με εντυπωσιακό show πυροτεχνημάτων άναψε το δέντρο (εικόνες)

Σε εορταστικούς ρυθμούς η Θεσσαλονίκη.Η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου έγινε εν μέσω ενός εντυπωσιακού show πυροτεχνημάτων διάρκειας 5 λεπτών!

Σε γιορταστικούς ρυθμούς μπήκε και επίσημα, πλέον, η Θεσσαλονίκη, μετά τη φωταγώγηση από τον δήμαρχο του κεντρικού δήμου, Κωνσταντίνου Ζέρβα, του επιβλητικού , ύψους 18 μέτρων χριστουγεννιάτικου δέντρου, στην πλατεία Αριστοτέλους. Για πρώτη φορά μετά από τρία χρόνια, η φωταγώγηση πλαισιώθηκε από συναυλία, με τον τραγουδιστή Πέτρο Ιακωβίδη .

Να γεμίσουν τις καρδιές τους με χαρά, αισιοδοξία, αλληλεγγύη και να μεταδώσουν τα συναισθήματα αυτά και στους διπλανούς τους, ζήτησε από τον κόσμο, που γέμισε την πλατεία Αριστοτέλους, ο κ. Ζέρβας, ενώ ευχήθηκε χαρούμενες και φωτεινές γιορτές.

O δήμαρχος Θεσσαλονίκης, με τη βοήθεια του κόσμου μέτρησε αντίστροφα και στη συνέχεια πάτησε το κουμπί και άναψαν στα φώτα τόσο στο δέντρο στην Αριστοτέλους, που ήρθε από τον Ταξιάρχη Χαλκιδικής, όσο και σε όλο τον εορταστικό διάκοσμο σε κεντρικούς δρόμους και στις γειτονιές της Θεσσαλονίκης.

Το δέντρο φωτίζεται με 50.000 λαμπιόνια led και συνολικά στον άξονα της Αριστοτέλους μέχρι το ύψος της οδού Φιλίππου τοποθετήθηκαν 500.000 λαμπιόνια χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης.

Ο δήμος Θεσσαλονίκης φρόντισε ώστε φέτος η ενεργειακή κατανάλωση για τον εορταστικό φωτισμό της πόλης να είναι χαμηλότερη κατά 58% σε σχέση με πέρυσι. Εντυπωσιακό ήταν το θέαμα που δημιούργησαν τα πυροτεχνήματα που εκτοξεύθηκαν από τον Θερμαϊκό Κόλπο, πίσω από τη σκηνή.

Μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα δημιούργησε η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης με τις χριστουγεννιάτικες μελωδίες της. Την εκδήλωση παρουσίασε ο Τάσος Σωφρονίου.

