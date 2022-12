Πολιτική

Αντώνης Σαμαράς: Μήνυμα “γαλάζιας” ενότητας ενόψει εκλογών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εγκαίνια του Ιδρύματος "Αντώνη Σαμαρά" στο κατάμεστο "Παλλάς". Τα μηνύματα που έστειλε ο πρώην πρωθυπουργός. Ποιοι έδωσαν το "παρών".

«Είμαστε η παράταξη που οφείλει να δώσει τη μάχη των ιδεών ενωμένη και ενόψει των εκλογών όποτε και αν γίνουν και ανεξάρτητα από τις εκλογές. Είμαι εδώ, παρών , μαζί σας. Με την ψυχή μου, με τη συνείδησή μου και με την πατρίδα σαν πυξίδα μου. Παρών, για τα μεγάλα στοιχήματα της Ιστορίας. Που θα τα κερδίσουμε. Παρών για την μεγάλη παράταξή μας - που της χρωστάμε πολλά. Παρών για την Ελλάδα μας - που της χρωστάμε τα πάντα», τόνισε ο Αντώνης Σαμαράς στην ιδρυτική εκδήλωση του Ιδρύματος που φέρει το όνομά του παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, των πρώην πρωθυπουργών Κώστα Καραμανλή, Λουκά Παπαδήμου και Π.Πικραμμένου, υπουργών, βουλευτών και στελεχών της ΝΔ.

«Από την πλευρά μου υπήρξα και παραμένω μάχιμος πολιτικός. Όλα είναι πολιτική», ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός υπογραμμίζοντας ότι «είμαστε η παράταξη που εγγυάται την πολιτική σταθερότητα και θωρακίζει τη χώρα απέναντι σε κάθε εθνική απειλή».

Ο κ. Σαμαράς είπε ότι η μάχη των ιδεών ήταν πάντα κρίσιμη, αλλά σήμερα γίνεται πολύ πιο επίκαιρη γιατί στις μέρες μας, ο δυτικός πολιτισμός - στο σύνολό του - δέχεται μιαν επίθεση που ανοιχτά επιδιώκει την ακύρωσή του.

Ο πρώην πρωθυπουργός μίλησε για το σύνολο των θεμάτων.

Για το μεταναστευτικό είπε ότι «τους αληθινούς πρόσφυγες και τους νόμιμους μετανάστες τους αγκαλιάζουμε προφανώς» αλλά «δεν δεχόμαστε το σύγχρονο δουλεμπόριο».

Κατηγόρησε επ αυτού την Τουρκία ότι χρησιμοποιεί εργαλειοποιημένους παράνομους μετανάστες σε βάρος και της Ελλάδας και την Ευρώπης.

«Θαυμάζουμε τους Ουκρανούς που πολεμάνε πεισματικά για την πατρίδα τους. Πολύ καλά κάνουν! Αλλά εμείς για τη δική μας Πατρίδα; Να κάνουμε πάντα πίσω; Προφανώς καταγγέλλουμε τη Ρωσία που εισβάλλει στην Ουκρανία. Αλλά για την Τουρκία που έχει ήδη εισβάλλει στην Κύπρο εδώ και πενήντα χρόνια, να μην λέμε κουβέντα; Γιατί όποιος το τολμήσει, είναι λέει, "εθνικιστής"; Κάτι τέτοιο είναι αχαρακτήριστο και ασυγχώρητο! Σας το λέω εγώ, που όταν η Χρυσή Αυγή εγκλημάτησε, την έστειλα στη δικαιοσύνη σιδεροδέσμια. Κι από εκεί βρέθηκαν στη φυλακή! Καθαρές κουβέντες: 'Αλλο πράγμα οι απεχθέστατοι νεοναζί κι άλλο πράγμα ο πατριωτισμός!», ανέφερε σε άλλο σημείο της ομιλίας του.

«Δεν θα ξεχάσω όταν η τρόικα μου είπε να παραδώσουμε σε ένα υπερταμείο όλη την περιουσία της χώρας. Δεν το δέχτηκα. Το δέχτηκαν όμως δυστυχώς κάποιοι άλλοι αργότερα», πρόσθεσε ενώ μίλησε και για την εξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο. «Ευρώπη χωρίς πυξίδα, χωρίς τιμόνι, χωρίς ηγεσία», ανέφερε μεταξύ άλλων και σημείωσε πως η Τουρκία παρότι μέλος του ΝΑΤΟ έχει ευθυγραμμιστεί περισσότερο με τον Πούτιν.

Ο πρώην πρωθυπουργός μίλησε για «κενό ηγεσίας στη Δύση χωρίς προηγούμενο».

«Πιστεύω ότι για να μη διαλυθεί πια η Ευρώπη από τις αγκυλώσεις , τις αστοχίες και τις αντιφάσεις της χρειάζεται μια νέα συνθήκη επανίδρυσης», τόνισε.

Είπε ότι η Ελλάδα άντεξε. «Ήταν πράγματι σωστό ότι η χώρα υπέγραψε την Ελληνογαλλική συμφωνία Αμυντικής Συνδρομής.Ήταν πολύ σωστό, που πήραμε τα αεροσκάφη Rafale και τις σύγχρονες φρεγάτες Belhara. Ήταν πολύ σωστό που προωθήσαμε την αμερικανική παρουσία στην Αλεξανδρούπολη. Και την αναβάθμιση στη Σούδα και στο Στεφανοβίκειο. Που όλα αυτά παρακάμπτουν την περιφερειακή στήριξη της Αμερικής στην Τουρκία και κυρίως της αφαιρούν ένα σημαντικό γεωπολιτικό πλεονέκτημα. Όλα αυτά σωστά έγιναν από ελληνικής πλευράς.

Και τα πιστώνεται ασφαλώς ο σημερινός πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης», υπογράμμισε ενώ είπε πως η 'Αγκυρα επιδιώκει να υφαρπάξει το μεγαλύτερο μέρος των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων στη θάλασσα. «Το διεθνές δίκαιο της θάλασσας προβλέπει σαφώς ότι τα νησιά έχουν πλήρη δικαιώματα σε ΑΟΖ, άρα και το σύμπλεγμα του Καστελόριζου. Η Τουρκία απαιτεί να παραιτηθούμε και να οριοθετήσουμε μοιράζοντας μαζί της. Κάποιοι θέλουν να μας σύρουν σε διαπραγμάτευση, σε αυτό που ονομάζεται «Πρέσπες του Αιγαίου». Αυτό δεν πρόκειται να το επιτρέψουμε», υπογράμμισε.

Ο κ. Σαμαράς αναφέρθηκε και στις έρευνες για κοιτάσματα υδρογονανθράκων λέγοντας πως ο ΣΥΡΙΖΑ πάγωσε τα πάντα και «ευτυχώς το λάθος διορθώθηκε τελευταία από τον πρωθυπουργό και τον αρμόδιο υπουργό».

Ο κ. Σαμαράς πρότεινε επιπλέον οι νέες παραγωγικές επενδύσεις στην Ελλάδα να μη φορολογούνται για 5 χρόνια και είπε πως το κορυφαίο πρόβλημα της χώρας είναι το δημογραφικό.

«Στις Πρέσπες η Ελλάδα υποχώρησε σε όλα. Βλέπετε δεν υπήρχε ένας Κώστας Καραμανλής να απειλήσει με βέτο όπως έκανε στο Βουκουρέστι», ανέφερε σε άλλο σημείο της ομιλίας του ενώ χαρακτήρισε προσβλητικές τις δηλώσεις του πρωθυπουργού της Αλβανίας Έντι Ράμα για τον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα εντάχθηκε στο ευρώ.

Για την υπόθεση της Νοβάρτις ανέφερε ότι ήταν σκευωρία εξ αρχής και πως είναι μη δημοκρατικό να μην έχουν γίνει γνωστά τα ονόματα των ψευδομαρτύρων.

Για το θέμα των υποκλοπών είπε ότι θα ήταν αδιανόητο η κυβέρνηση να υπέκλεπτε τηλεφωνικές επικοινωνίες. «Η παράταξή μας θεμελίωσε τη δημοκρατία. Αυτά τα φαινόμενα δεν μπορεί να τα ανεχθεί», συμπλήρωσε.

Η πρόεδρος του ιδρύματος και σύζυγος του Αντ. Σαμαρά Γεωργία μίλησε για τη διαδρομή, την προσφορά και την αφοσίωση στην πατρίδα του πρώην πρωθυπουργού ενώ στην εκδήλωση μίλησε και ο καθηγητής του Χάρβαρντ Παναγιώτης Ροϊλός.

Το παρών στην εκδήλωση δίνουν επίσης οι: Παναγιώτης Πικραμμένος, Γιώργος Γεραπετρίτης, Νίκος Δένδιας, Τάκης Θεοδωρικάκος, Κυριάκος Πιερρακάκης, Νίκη Κεραμέως, Βασίλης Κικίλιας, Θάνος Πλεύρης, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Νότης Μηταράκης, Α/ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος, Μαριάννα Λάτση, Τζωρτζ Τσούνης, Γιάννης Στουρνάρας, Κώστας Μπακογιάννης, Λουκάς Παπαδήμος, Ευάγγελος Βενιζέλος, Γιάννης Μπρατάκος, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Παύλος Μαρινάκης Γιάννης Μανιάτης, Στέλιος Πέτσας, Θανάσης Κοντογεώργης, Άννα Ασημακοπούλου, Μάριος Θεμιστοκλέους, Άδωνις Γεωργιάδης, Απόστολος Βεσυρόπουλος, Νίκος Παπαθανάσης, Γιώργος Κουμουτσάκος , Μιχάλης Δημητρακόπουλος, Λευτέρης Οικονόμου, Κώστας Βλάσσης, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, Νίκος Χαρδαλιάς, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Κώστας Τζαβάρας, Γιάννης Βρούτσης, Ζωή Ράπτη, Γιώργος Αμυράς, Ζέττα Μακρή, Χαράλαμπος Αθανασίου, Γιώργος Κώτσηρας, Νίκος Ταγαράς, Σταύρος Καλαφάτης, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, Δημήτρης Μπάκος, Γιάννης Καϋμενάκης, Αλέξανδρος Εξάρχου, Στέλλα Μπίζιου, Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας Γαβριήλ, Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος, Γιάννης Παπαθανασίου, Σταύρος Δήμας, Δημήτρης Αβραμόπουλος, Γιώργος Πατούλης, Άγγελος Συρίγος, Δόμνα Μιχαηλίδου, Χάρης Ρώμας, Μπάμπης Παπαδημητρίου, Έντι Ζεμενίδης, Γιάννης Κεφαλογιάννης, Γιώργος Βλάχος, Βασίλης Οικονόμου Αχιλλέας Καραμανλής, Γιάννης Πλακιωτάκης, Θεόδωρος Κυριακού, Μάκης Βορίδης, Ρόδη Κράτσα, Κώστας Μπούρας, Κωνσταντίνος Μπογδάνος.

Αναλυτικά στην ομιλία του ο πρώην πρωθυπουργός ανέφερε τα εξής:

«Υπήρξα μάχιμος πολιτικός και θα μιλήσω ως πολιτικός. Όλα είναι πολιτική. Πάρτε τον πολιτισμό. Πολιτισμός και πολιτική είναι ξεχωριστά αλλά όχι ασύμβατα. Στη δεκαετία του '60 ο Μίκης Θεοδωράκης παθιασμένος αγωνιστής της Αριστεράς μελοποίησε Οδυσσέα Ελύτη που ήταν στην απέναντι πλευρά και έφτιαξαν το Άξιον Εστί. Μερικά χρόνια αργότερο ο Αριστερός Θεοδωράκης μελοποίησε ποίημα του Γιάννη Ρίτσου και προέκυψαν τα Λιανοτράγουδα. Άντε να το εξηγήσεις αυτό σε κάποιον που μένει ασυγκίνητος από τη λέξη Πατρίδα. Άντε να καταλάβει τη Ρωμιοσύνη. Άντε να εξηγήσεις σε εθνομηδενιστές πως Αριστεροί και Δεξιοί μαζί δάκρυζαν όταν την τραγουδούσαν. Η έμπνευση των δημιουργών ξεπερνάει τις διαφωνίες τους.

Από την άλλη ο πολιτισμός δεν είναι απολίτικος. Στο χώρο του πολιτισμού γίνεται μάχη ιδεών. Τη μάχη των ιδεών όμως, εμείς εδώ στην Ελλάδα την έχουμε εγκαταλείψει πολλά χρόνια. Και είναι κρίσιμη. Γιατί στις μέρες μας ο δυτικός πολιτισμός δέχεται επίθεση που ανοιχτά επιδιώκει την ακύρωση. Στο όνομα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θέλουν να καταλύσουν τα σύνορα και να μπαίνει όποιος θέλει, όπου θέλει, παράνομα μόνο στη Δύση και να φέρνει όσα αναγκάστηκε να εγκαταλείψει στη χώρα του και να απαιτεί να προσαρμοστούμε εμείς στα δικά του ήθη και έθιμα

Τους αληθινούς πρόσφυγες του αγκαλιάζουμε. Τους αληθινούς μετανάστες τους σεβόμαστε. Το σύγχρονο δουλεμπόριο όμως όχι. Οι παράνομες ροές λαθρομεταναστών έχουν γίνει μάστιγα στην Ευρώπη. Προσπαθούν να μας πείσουν ότι η παράνομη είσοδος είναι υπέρτατο δικαίωμα. Θέλουν να μας πείσουν ότι το σύγχρονο δουλεμπόριο είναι το άκρον άωτον της προοδευτικότητας.

Θέλουν να αντικαταστήσουν και ιερά πρόσωπα όπως ο πατέρας και η μητέρα με τα «γονέας 1» και «γονέας 2». Κάποιοι προσπαθούν να το φέρουν και εδώ αυτό, δεν μπορεί όμως να περάσει, η κοινωνία είναι κατηγορηματικά αντίθετη και έχει δίκιο. Θαυμάζουμε πράγματι ανθρώπους που πολεμούν πεισματικά για την πατρίδα τους. Εμείς γιατί είναι μόδα να κάνουμε πίσω. Καταγγέλλουμε τη Ρωσία, αλλά για την Τουρκία που έχει εισβάλει στην Κύπρο να μη λέει κανείς κουβέντα; Και όποιος προσπαθήσει να αναφερθεί στο ίδιο γεγονός, αμέσως, ονομάζεται και ορίζεται ως εθνικιστής. Όταν η ΧΑ εγκλημάτισε την έστειλα στη Δικαιοσύνη σιδεροδέσμια και από εκεί βρέθηκαν στη φυλακή. Άλλο πράγμα οι απεχθέστατοι νεοναζιστές και άλλο ο πατριωτισμός. Στο Σύνταγμά μας το ακροτελεύτιο άρθρο εναποθέτει την τήρησή του στον πατριωτισμό των Ελλήνων. Γι αυτό τον πατριωτισμό κανείς δεν θα μας κάνει να ντρεπόμαστε.

Η εποχή μας απαιτεί συμμετοχή στις ιδεολογικές μάχες. Μαζί με τους άλλους λαούς της Δύσης. Να θυμόμαστε και τη δύσκολη πραγματικότητα. Η Δύση δεν είναι πάντα ενιαία. Μπερδεύονται οι ιδέες με τα συμφέροντα. Τότε μια κυβέρνηση δέχεται σκληρές πιέσεις. Δεν θα ξεχάσω όταν η τρόικα μου είπε να παραδώσουμε σε ένα Ταμείο όλη την περιουσία της χώρας. Δεν υποχωρήσαμε τότε, δεν το δεχτήκαμε. Το δέχτηκαν κάποιοι άλλοι αργότερα. Δείτε τι γίνεται γύρω μας. Παντού ξεσπούν κρίσεις. Παγκόσμια υγειονομική κρίση, γεωπολιτικές κρίσεις, κλιματική κρίση και επισιτιστική. Ζούμε σε μια παράδοξη εποχή που η κρίση έχει γίνει κανονικότητα. Πίσω από όλες τις κρίσεις κρύβονται ψευδαισθήσεις που καταρρέουν με πάταγο. Αναφέρομαι σε ψευδαισθήσεις πολλών πολιτικών ηγεσιών. Για παράδειγμα, στην Ευρώπη πίστεψαν ότι το φθηνό ρώσικο αέριο θα εξασφάλιζε την ανταγωνιστικότητα. Όταν τρεις πρόεδροι των ΗΠΑ προειδοποιούσαν ότι δεν ήταν βιώσιμη, τους χλεύαζαν. Όταν η Ελλάδα είπε για κοιτάσματα στην Ανατολική Μεσόγειο και ότι θα μπορούσαν όλα αυτά να μειώσουν την ενεργειακή εξάρτηση δεν έδωσαν καμία σημασία.

Όταν είχαμε την προεδρία της Ευρώπης το 2014, ως πρωθυπουργός έθεσα στις προγραμματικές μου δηλώσεις, οι περισσότεροι έστρεψαν αλλού τα μάτια. Ο Nord Stream 2, τους ίδιους που δεν ήθελαν να ακούσουν εμένα, τους γοήτευσε. Ήταν ψευδαίσθηση; Όχι, ήταν μαζική τύφλωση. Ύστερα όταν άρχισαν οι Τούρκοι να προκαλούν με παράνομα τετελεσμένα πώς αντέδρασαν οι Γερμανοί; Πώς αντέδρασαν όταν προκαλούσε δύο κράτη μέλη της Ένωσης; Έδειξαν την αλληλεγγύη που όφειλαν; Όχι, συνιστούσαν ψυχραιμία και διάλογο με τον πειρατή. Όταν ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι Ευρωπαίοι επέβαλαν κυρώσεις, αφού όμως ήταν εξαρτημένοι. Αυτό είναι θέατρο πολιτικού παραλόγου. Σήμερα η Ευρώπη αντιμετωπίζει πολύ ψηλές τιμές ενέργειας που δεν θα κρατήσουν κάποιους μήνες. Το βλέπουν όλοι, το ομολογούν όλοι, τι κάνουν για να το αντιμετωπίσουν. Συζητούν ένα πλαφόν στην οποία κυριαρχούν αυτοί που πωλούν το αέριο.

Το ρώσικο πετρέλαιο θα ξεπλένεται από τρίτες χώρες και θα φτάνει στην Ευρώπη ακριβότερο. Η Ευρώπη δεν θα αγοράζει απευθείας, αλλά η Ρωσία θα πουλάει στην Ινδία ή στην Κίνα που θα πουλάνε σε εμάς σε ψηλότερες τιμές. Μιλάμε για φαρσοκωμωδία. Πιστεύω ότι δεν είναι η Ευρώπη που θέλουμε. Βρίσκεται στη δίνη του κυκλώνα, μπερδεμένη. Στην αρχή του πολέμου, πολλοί εύλογα είχαν υποστηρίξει ότι τουλάχιστον θα ένωνε τη Δύση ενάντια στη ρωσική απειλή. Σήμερα η εικόνα είναι διαφορετική».

Η Τουρκία χώρα - μέλος του ΝΑΤΟ έχει ευθυγραμμιστεί με τον Πούτιν. Η Σαουδική Αραβία υποβάλλει αίτημα να μπει στους BRICS. Γεωπολιτικό παράδοξο να έχουν ρίξει τη Ρωσία στην αγκαλιά της Κίνας. Συσπειρώνεται σημαντικό μέρος του μη Δυτικού κόσμου γύρω από Ρωσία και Κίνα. Δεν πρόκειται για ψευδαισθήσεις αλλά για κενό ηγεσίας χωρίς προηγούμενο. Είμαι στη Βουλή από το '77 και είναι πρωτοφανής η φτώχεια. Ηγέτες τύπου Μιτεράν ή Θάτσερ δεν υπάρχουν. Αντί για σύγκλιση υπάρχει απόκλιση. Και ο Ευρωπαίος αισθάνεται απροστάτευτος. Το κενό υπάρχει όσο δεν πέφτεις μέσα του, έλεγε ο Ελύτης. Η ΕΕ βρίσκεται ένα βήμα πριν το κενό. Πού πήγε το αξίωμα της ίσης μεταχείρισης. Φοβάμαι ότι παρακολουθούμε την αρχή του τέλους της αξιοπρέπειας και των ιδανικών της Ευρώπης

Υπογράψαμε τη συνθήκη του Μάαστριχτ, όμως πλέον θα το πω καθαρά. Πιστεύω για να μη διαλυθεί η Ευρώπη από τις αγκυλώσεις της και τις αντιφάσεις της, χρειάζεται νέα συνθήκη επανίδρυσης. Που θα ανατρέξει τα αδιέξοδα μιας υπέρ το δέον γιγαντιαίας γραφειοκρατίας των Βρυξελλών. Έχει χαθεί το κοινό όραμα.

Και έρχομαι στα δικά μας. Η Ελλάδα άντεξε και αυτό κανείς δεν μπορεί να το παραβλέψει. Έγιναν τα σωστά, έγιναν και λάθη. Ήταν σωστό ότι η χώρα υπέγραψε την ελληνογαλλική συμφωνία. Ήταν πολύ σωστό που πήραμε τα Rafale και της Belh@rra. Ήταν πολύ σωστό που προωθήσαμε την αμερικανική παρουσία στην Αλεξανδρούπολη και την αναβάθμιση στη Σούδα. Όλα αυτά γεωστρατηγικά παρακάμπτουν την περιφερειακή στήριξη των ΗΠΑ στην Τουρκία και της αφαιρούν γεωπολιτικό πλεονέκτημα. Αυτά έγιναν σωστά και το πιστώνεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η Τουρκία ετοιμάζει το λαό της και τη διεθνή κοινή γνώμη ακόμα και για μια σύγκρουση με την Ελλάδα». Η Άγκυρα επιδιώκει να υφαρπάξει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στη θάλασσα. Είναι αυτό που ονομάζει Γαλάζια Πατρίδα.Ο Ερντογάν έχει ένα πρόβλημα. Το διεθνές δίκαιο της θάλασσας προβλέπει ότι και το Καστελόριζο έχει ΑΟΖ. Η ελληνική ΑΟΖ ακουμπάει στην Κυπριακή, όμως η Τουρκία απαιτεί να παραιτηθούμε από το δίκαιο της θάλασσας. Θέλουν να μας σύρουν σε διαπραγμάτευση με την Τουρκία για να μοιράσουμε τα δικά μας. Θέλουν να μας σύρουν σε Πρέσπες του Αιγαίου, δεν θα τους το επιτρέψουμε. Και σήμερα μπορούμε να το αποτρέψουμε.

Η Ευρώπη χρειάζεται εναλλακτικές πηγές φυσικού αερίου. Οι εναλλακτικές πηγές υπάρχουν στην Ανατολική Μεσόγειο και καλύπτεται από τις ΑΟΖ Ελλάδας και Κύπρου. Το υπόλοιπο καλύπτεται σε μεγάλο βαθμό από την ΑΟΖ του Ισραήλ και της Αιγύπτου που είναι πρόθυμες να πουλάνε στην Ευρώπη. Το εθνικό συμφέρον μας ευθυγραμμίζεται με τα ενεργειακά συμφέροντα της Ευρώπης. Γι αυτό μπορούμε να αποτρέψουμε τα σχέδια της Τουρκίας. Όλες οι άλλες χώρες της περιοχής έχουν ψάξει και έχουν βρει αέριο. Μόνο η Ελλάδα καθυστερεί. Το 2014 επί... Σαμαροβενιζέλων με υπουργό τον Γιάννη Μανιάτη, δώσαμε σε εταιρείες τις πρώτες άδειες. Και ύστερα ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ και πάγωσε τα πάντα για πέντε χρόνια. Μια εταιρεία έφυγε απογοητευμένη γιατί ακούστηκε και από υπουργικά χείλη ότι είμαστε σε πράσινη μετάβαση. Ευτυχώς το λάθος διορθώθηκε τελευταία από τον πρωθυπουργό και τον αρμόδιο υπουργό.

Έτσι προχωρούν άμεσα οι έρευνες και σήμερα επιτέλους προχωρά η υπόθεση και έχουμε το δικαίωμα να πανηγυρίσουμε για κάτι που είχε δρομολογηθεί πριν χρόνια. Σε λίγο η Ευρώπη θα πεινάει για ενέργεια και η Ελλάδα θα μπορεί να την ταΐσει. Είμαστε και αμυντικά πιο ισχυροί. Από την εποχή του Πομπέο μέχρι και σήμερα με Μενέντεζ έχουμε θετικά μηνύματα. Έχουμε εξαρετικές σχέσεις με τη Γαλλία. Μια και αναφέρομαι σε Ισραήλ και Αίγυπτο. Το Ίδρυμα θα μου δώσει την ευκαιρία να τα καταγράψω με λεπτομέρειες. Μέσα στη θύελλα των μνημονίων ταξίδευα σε Ισραήλ και Κάιρο για να κλείσω τα γεωστρατηγικά τρίγωνα, ήμουν πολύ μόνος, πολλοί ήταν αντίθετοι εντός και εκτός χώρας. Η καρδούλα μου το ξέρει.

Πρέπει ως έθνος να ανοίξουμε τους ορίζοντές μας. Για την πρωτογενή παραγωγή. Σωστά οι αγρότες μας λένε ότι γίνεται λίγη συζήτηση. Στην Ολλανδία γίνεται μια αληθινή κοινωνική εξέγερση. Ανατρέπεται η σχέση του παραγωγού με τη γη του. Θα ακολουθήσουν κι άλλες χώρες στην Ευρώπη; Ελπίζω η κυβέρνηση να παρακολουθεί τις εξελίξεις. Να μην πέσουμε στο ίδιο λάθος. Έμφαση στην παραγωγή. Θετική είδηση, σημαντική για την οικονομία η διαγραφή χρέους 6 δισ. ευρώ.

Καλά τα επιδόματα, απαραίτητα σε περιόδους κρίσης και πανδημίας, κοιτάζοντας όμως από ψηλά την πραγματικότητα, δεν πρέπει να μας γίνει εθισμός. Καλό είναι το καλάθι της νοικοκυράς που πράγματι ανακουφίζει όμως η ανάπτυξη θα έρθει με παραγωγικές επενδύσεις, γι αυτό προτείνω κάτι τολμηρό, οι νέες παραγωγικές επενδύσεις να μην φορολογούνται για πέντε χρόνια. Και μη μας πει η ΕΕ ότι αυτό απαγορεύεται γιατί είναι κρατική ενίσχυση, γιατί σήμερα η Γερμανία μοιράζει 200 δισ. για να σώσει τη δική της οικονομία.

Το κορυφαίο πρόβλημα της χώρας είναι το δημογραφικό. Απαράδεκτη η άποψη ότι η λύση του μπορεί να συνδέεται με το μεταναστευτικό. Απαιτείται εθνική πολιτική για περισσότερα παιδιά. Σημαντικά βήματα και πρωτοβουλίες για την Παιδεία έχουν γίνει, δεν φτάνουν όμως. Το Σύνταγμά μας, προβλέπει σαφώς και ρητά ότι έχει σκοπό την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής του συνείδησης. Βλέπουμε κάτι τέτοιο; Ή μήπως όλο και κάτι χάνεται από την εθνική συνείδηση και την θρησκευτική παράδοση; Αναφέρομαι διαχρονικά σε μακροχρόνιες παθήσεις της Παιδείας. Ο απόφοιτος δημοτικού σχολείου, πριν 40 χρόνια ήξερε πολλά περισσότερο από πολλούς αποφοίτους λυκείου σήμερα. Έχει άμεση σχέση με την αλήθεια. Να αναρωτηθούμε γιατί έχει γίνει αυτό. Η πραγματική συζήτηση για την Παιδεία δεν έχει αρχίσει ακόμα.

Έρχομαι στο Σκοπιανό. Όταν το '19 ο ΣΥΡΙΖΑ έφερνε τη συμφωνία των Πρεσπών, που ορθώς η παράταξη καταψήφισε ως εθνικά επιζήμια, είχα προβλέψει στη Βουλή ότι βάσει αυτής θα ζητήσουν κάποτε κάποιοι να ιδρυθούν φορείς που θα διαδίδουν τη λεγόμενη Μακεδονική γλώσσα. Αυτό συνέβη προχθές στη Φλώρινα. Τα Σκόπια έχουν υπογράψει με τη Βουλγαρία ότι είναι βουλγάρικο ιδίωμα. Η συμφωνία έχει ανατραπεί και εμείς κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε ενώ έχουν πέσει κυβερνήσεις και στα Σκόπια και στη Βουλγαρία. Μετά από λίγα χρόνια θα μας ζητούν να αναγνωρίσουμε μακεδονική μειονότητα στη χώρα μας.

Η Ελλάδα υποχώρησε σε όλα. Δεν υπήρχε τότε ένας Κώστας Καραμανλής να απειλήσει με βέτο όπως είχε κάνει στο Βουκουρέστι. Η Συμφωνία πυροδότησε καινούργια προβλήματα που αποσταθεροποιούν τα Δυτικά Βαλκάνια. Απαράδεκτες σε βαθμό οι αθλιότητες Ράμα για το πώς ενταχθήκαμε στο ευρώ. Αν υπάρχει μια χώρα που εξαπατά, καταπατά ανθρώπινα δικαιώματα της μειονότητάς μας, είναι η Αλβανία.

Όλοι ξέρουν τι έγινε με τη Novartis που κατασυκοφαντηθήκαμε 10 πολιτικά πρόσωπα και αθωωθήκαμε όλοι. Σήμερα αποκαλύπτεται από το συνήγορο των κατηγόρων μας ότι το ήξεραν εξ αρχής. Κι όμως όχι μόνο δεν ακούσαμε συγγνώμη, αλλά οι ψευδομάρτυρες κατέχουν μια ιδιότυπη προστασία ώστε να μην αποκαλυφθεί η αλήθεια. Αυτός που μας κατηγόρησε παραμένει χωρίς να λέει ποιος είναι και η Πολιτεία τον αφήνει. Το θεωρώ μη δημοκρατικό το λιγότερο. Κάποτε η ταυτότητα θα γίνει γνωστή και τότε θα δούμε ποιοι ήταν και ποιος ήταν ο ρόλος τους. Οι ευθύνες θα έρθουν στο φως.

Η πολιτική ζωή του τόπου από τις υποκλοπές. Δεν θέλω να πιστέψω ότι η κυβέρνηση υπέκλεπτε τηλεφωνικές συνομιλίες θα ήταν αδιανόητο. Θα ήταν αντιδημοκρατική εκτροπή. Γι αυτό πρέπει να δοθούν ξεκάθαρες και πλήρεις απαντήσεις, χωρίς δεύτερες σκέψεις, χωρίς να δίνουμε την εντύπωση ότι το απόρρητο είναι βολική δικαιολογία. Η παράταξή μας θεμελίωσε τη Δημοκρατία και αυτά τα φαινόμενα δεν μπορεί να τα δεχθεί. Έχει σχέση με την ίδια μας την ταυτότητα. Τελειώνω με αυτό που ξεκίνησα τη μάχη των ιδεών.

Θα τα πω όπως τα αισθάνομαι. Η Δημοκρατία είναι τρόπος ζωής. Για μας τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι σημαία ευκαιρίας αλλά προτεραιότητα. Κοινωνική δικαιοσύνη είναι να έχουν όλοι ίσες ευκαιρίες στο ξεκίνημά τους και αξιοκρατία στη διαδρομή τους. Η δημόσια ασφάλεια είναι υποχρέωση και όχι εμμονή. Για μας η πατρίδα δεν είναι παλιομοδίτικη αλλά η φωνή της συνείδησής μας».

Βάλτε τον εαυτό σας στη θέση μας το 2012 το 80% των αναλυτών ήταν σίγουροι ότι η χώρα θα έβγαινε από το ευρώ. Εξασφαλίσαμε το μεγαλύτερο κούρεμα χρέους. Δεν ψάχνουμε χειροκρότημα από αυτούς που ηττήθηκαν με το πέρασμα του χρόνου. Δεν πρέπει να είμαστε ενοχικοί απέναντί τους

Είμαστε η μεγάλη παράταξη της δεξιάς και του πατριωτικού κέντρου. Δεν ντρεπόμαστε για την ιστορία μας αλλά γράφουμε ιστορία. Δεν ξεχνάμε την κληρονομιά του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Θωρακίζουμε τη χώρα απέναντι σε κάθε εθνική απειλή. Δίνουμε το "παρών" σε κάθε δύσκολη στιγμή. Η παράταξη θα δώσει τη μάχη ενωμένη στις εκλογές. Είμαι σίγουρα εγώ «παρών» με την πατρίδα σαν πυξίδα μου, για τα μεγάλα στοιχήματα, για την Ελλάδα μας που της χρωστάμε τα πάντα».

Ειδήσεις σήμερα:

“Ελευθέριος Βενιζέλος”: Τον αναζητούσαν στην Αυστρία τον “έπιασαν” στην Αθήνα

Μενέντεζ για F-16: Δεν θα εγκρίνω την πώληση στην Τουρκία

Σέρρες - Θάνατος μαθητή: Τι λέει η εταιρεία που είχε αναλάβει το έργο στο λεβητοστάσιο του σχολείου