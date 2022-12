Κοινωνία

Μενίδι: πυρπόλησαν λεωφορείο του ΟΑΣΑ (βιντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχίζονται οι εντάσεις σε πολλές περιοχές Αττικής.

Συνεχίζονται αδιάκοπα τα επεισόδια, για τον πυροβολισμό στο κεφάλι από αστυνομικό, του 16χρονου Ρομά από αστυνομικό στη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια καταδίωξης.

Το ωράδυ της Τετάρτης, νεαροί Ρομά πυρπόλησαν ένα αστικό λεωφορείο. Ειδικότερα, σύμφωνα με ενημέρωση από την αστυνομία, στην διασταύρωση της λεωφόρου Φυλής με την οδό Ιουστινιανού, Ρομά έκαψαν ολοσχερώς ένα αστικό λεωφορείο στο οποίο δεν υπήρχαν επιβάτες. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα. Στην περιοχή παραμένουν αστυνομικές δυνάμεις.

Νωρίτερα, στη λεωφόρο ΝΑΤΟ στο ύψος του Ασπροπύργου, Ρομά είχαν μπει σε ένα κατάστημα με ελαστικά είχαν βγάλει τα λάστιχα έξω και τους έβαλαν φωτιά. Υπενθυμίζεται ότι για αρκετή ώρα λόγω των κινητοποιήσεων είχε παραμείνει κλειστή και η Εθνική Οδός.

Ασπρόπυργος: Μήνυμα από το 112 στους κατοίκους

Αργά το βράδυ της Τετάρτης και μετά την πυρκαγιά στο κατάστημα ελαστικών. εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους του Ασπροπύργου, να παραμείνουν σε κλειστό χώρο λόγω των χημικών από τα καιόμενα είδη.

Αναταραχές εκδηλώθηκαν ακόμη και στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.

Ειδήσεις σήμερα:

16χρονος: Ο Κούγιας ανέλαβε τον αστυνομικό

Μενέντεζ για F-16: Δεν θα εγκρίνω την πώληση στην Τουρκία

Σέρρες - Θάνατος μαθητή: Τι λέει η εταιρεία που είχε αναλάβει το έργο στο λεβητοστάσιο του σχολείου