Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: Ο Μπαπέ θα είναι έτοιμος για την Αγγλία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως "πήγε" η προπόνηση της Τετάρτης, που έγινε κεκλεισμένων των θυρών, ενόψει του μεγάλου προημιτελικού με την Αγγλία.

Η απουσία του Κιλιάν Μπαπέ από την προπόνηση της Εθνικής Γαλλίας την Τρίτη (6/12) σχολιάστηκε έντονα στα αγγλικά ΜΜΕ, λίγα 24ωρα πριν από τον πολύ μεγάλο προημιτελικό των «μπλε» με τα «τρία λιοντάρια» για το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, όμως οι Γάλλοι ήταν καθησυχαστικοί από την πρώτη στιγμή.

Κι όντως ο μεγάλος σταρ της γαλλικής ομάδας προπονήθηκε σε φουλ ένταση στην προπόνηση της Τετάρτης (7/12) που πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών στο στάδιο «Jassim bin Hamad» στη Ντόχα και θα είναι απόλυτα έτοιμος στον μεγάλο αγώνα για τους «8» της διοργάνωσης που θα διεξαχθεί το Σάββατο (10/12) στην πόλη Αλ-Κορ.

«Έκανε ένα μικρό πρόγραμμα αποκατάστασης. Την προηγούμενη μέρα, είχαμε ρεπό. Νομίζω ότι αποφάσισε να μείνει στο ξενοδοχείο με τους φυσιοθεραπευτές, δεν υπάρχει τίποτα ανησυχητικό» τόνισε από την πλευρά του ο αμυντικός της γαλλικής ομάδας Ιμπραχίμα Κονέ την Τετάρτη (7/12), βάζοντας το θέμα της απουσίας του Μπαπέ απ’ την προηγούμενη προπόνηση στη σωστή διάστασή του...

Ειδήσεις σήμερα:

“Καλημέρα Ελλάδα”: Ο Παπαδάκης “απών”, η Αναστασοπούλου εκτός στούντιο την Πέμπτη (βίντεο)

Σημεία για rapid test δωρεάν την Πέμπτη

Καιρός: βροχές και σποραδικές καταιγίδες την Πέμπτη