Πυροβολισμός 16χρονου: Το πόρισμα του ιατροδικαστή

Η κατάσταση της υγείας του παιδιού που νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης και τα ευρήματα του ιατροδικαστή.

Σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ο 16χρονος που δέχθηκε πυρά από αστυνομικό κατά τη διάρκεια καταδίωξης, στην περιοχή των Διαβατών.

Ο νεαρός Ρομά υποβλήθηκε τα προηγούμενα 24ωρα σε ιατροδικαστική εξέταση, ύστερα από εισαγγελική εντολή στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργεί το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα, ο 16χρονος φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, συνέπεια του τραύματος που του προκάλεσε η σφαίρα που δέχθηκε από το υπηρεσιακό όπλο του κατηγορούμενου αστυνομικού της ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

Κατά τα ίδια ευρήματα, διαπιστώθηκε μόνο πύλη εισόδου της σφαίρας, για την οποία υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης και έκτοτε νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ.

Στο μεταξύ, χωρίς εντάσεις κύλησε η νύχτα στη Θεσσαλονίκη, όπου τα προηγούμενα 24ωρα είχαν εκδηλωθεί επεισόδια από ομάδες Ρομά που διαμαρτύρονταν για τον βαρύτατο τραυματισμό του 16χρονου θύματος.

Χθες στις 9 το βράδυ εκδηλώθηκε επίθεση στο Αστυνομικό Τμήμα Δενδροποτάμου με περιορισμένες ρίψεις μολότοφ, χωρίς όμως να αναφερθούν ζημιές ή τραυματισμοί. Στη θέα των αστυνομικών οι δράστες τράπηκαν σε φυγή.

