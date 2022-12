Κοινωνία

Πάντζος για 16χρονο: Εγκληματίας ο αστυνομικός - Οι Ρομά να “μαζέψουν” τα παιδιά τους (βίντεο)

Τι είπε για την “κομματική ταυτότητα” του ένστολου που πυροβόλησε τον νεαρό. Τι ζήτησε ο Πρ. της Συνομοσπονδίας Ρομά για τα έκτροπα. Τι του απάντησε ο Σταύρος Μπαλάσκας.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», μετά από την παρέμβαση του Αλέξη Κούγια, υπερασπιστή του αστυνομικού, για τον οποίο είπε ότι «διερωτάται συνεχώς εάν έκανε το σωστό ή το λάθος», καθώς και την συνέντευξη του Θεόφιλου Αλεξόπουλου, δικηγόρου της οικογένειας του 16χρονου Ρομά, που τραυματίστηκε βαριά από πυροβολισμό του αστυνομικό, στην διάρκεια καταδίωξης, στην Θεσσαλονίκη, μίλησε ο Πρόεδρος της Πανελλαδικής Συνομοσπονδίας Ελλήνων Ρομά.

Όπως είπε ο Βασίλης Πάντζος, ο οποίος είχε συνομιλία και με τον συνδικαλιστή αστυνομικό Σταύρο Μπαλάσκα, «δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του 16χρονου. Ότι μαθαίνουμε είναι από τα μέσα ενημέρωσης».

Αναφερόμενος στα έκτροπα που εκτυλίχθηκαν για ακόμη μια νύχτα στην Αττική και όχι μόνο, είπε ότι «πρέπει οι γονείς των νεαρών Ρομά να “μαζέψουν” τα παιδιά που προκαλούν τα επεισόδια».

Έκανε λόγο για «αυξημένα περιστατικά σε βάρος Ρομά τα τελευταία χρόνια» και είπε ότι υπάρχει προκατάληψη ότι οι Ρομά είναι εξ ορισμού παραβατικοί, υποστήριξε πάντως για τον αστυνομικό ότι «με απλή λογική, κανένας άνθρωπος δεν ξυπνάει το πρωί και πάει να σκοτώσει έναν άνθρωπο».

«Εδώ μιλάμε για ένα πλημμέλημα. Ξερουν οι αστυνομικοί ότι μιλάμε για 20 ευρώ, θα έπρεπε να λειτουργήσουν αλλιώς οι αστυνομικοί, να μην γίνει καταδίωξη, να μην γίνει χρήση όπλου, να βρουν άλλον τρόπο να σταματήσουν τον 16χρονο», σημείωσε ο κ. Πάντζος.

Ο Πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Ρομά συμπλήρωσε ότι «ακούγονται διάφορα ότι ο συγκεκριμένος αστυνομικός είναι μέλος της Χρυσής Αυγής. Μπορεί κάποιος να μας πει αν ανήκει σε κάποιο κόμμα και σε ποιο κόμμα;», τονίζοντας ότι «η πράξη και η δράση του συγκεκριμένου αστυνομικού είναι εγκληματική, υπάρχουν κανόνες».

Από την πλευρά του, ο συνδικαλιστής αστυνομικός είπε «δεν νομίζω ότι ξεκίνησε ένας πατέρας δύο παιδιών, με πλούσιο βιογραφικό ενός καλού ανθρώπου να πάει να σκοτώσει και να ρίξει στο κεφάλι του 16χρονου. Πρέπει να δούμε τα στοιχεία, την πύλη εισόδου της σφαίρας, τις βαλλιστικές έρευνες και όλα τα στοιχεία».

Απαντώντας στις επικρίσεις προς τους αστυνομικούς και αναφερόμενος στα εκτεταμένα επεισόδια από Ρομά σε διάφορες περιοχές, ο κ. Μπαλάσκας είπε ότι «υπάρχουν 10 αστυνομικοί τραυματισμένοι, ο ένας έχει πυροβοληθεί στο κεφάλι. Καταφυγή όλων είναι η Δικαιοσύνη. Όλα θα ερευνηθούν. Η Αστυνομία βρήκε την δεύτερη σφαίρα, εμείς ανακοινώσαμε ότι βρέθηκε, επομένως δεν υπάρχει κάτι να κρυφτεί».

