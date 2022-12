Κόσμος

Καλίν – Σάλιβαν μίλησαν για τα F-16 και τη Συρία

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών είχε ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας.

Επικοινωνία με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών είχε ο εκπρόσσωπος της τουρκικής προεδρίας, Ιμπραήμ Καλίν. Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης κατά την τηλεφωνική επικοινωνία μεταφέρθηκαν οι προσδοκίες της Τουρκίας σχετικά με την άνευ όρων ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης του αιτήματος προμήθειας και εκσυγχρονισμού των F-16 από το Κογκρέσο των ΗΠΑ.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, εκτός από τις διμερείς πολιτικές και οικονομικές σχέσεις, παγκόσμια και περιφερειακά ζητήματα, όπως η συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία, συζητήθηκαν ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, η Ανατολική Μεσόγειος, οι διαδικασίες ένταξης της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, τη Συρία, το Ιράκ και ο αγώνας κατά της τρομοκρατίας.

Συμφωνήθηκε να συνεχιστεί ο διάλογος και οι διαβουλεύσεις για παγκόσμια και περιφερειακά ζητήματα. Δηλώθηκε ότι ως δύο σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, η Τουρκία και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να επικεντρωθούν σε στρατηγικές προτεραιότητες και κοινά συμφέροντα. Τονίστηκε η σημασία της συνεχούς συνεργασίας στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, μεταφέρθηκαν οι προσδοκίες της Τουρκίας για την άνευ όρων ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης του αιτήματος προμήθειας και εκσυγχρονισμού των F-16 από το Κογκρέσο των ΗΠΑ.

Τονίστηκε ότι η παράταση και η εξάπλωση του πολέμου στην Ουκρανία βάθυνε την κρίση σε παγκόσμια κλίμακα, ότι ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί και το τραπέζι των διαπραγματεύσεων να επιστρέψει. Αναφέρθηκε ότι η Τουρκία συνεχίζει αποφασιστικά τις διπλωματικές πρωτοβουλίες της που θα μπορούσαν να ανοίξουν το δρόμο για κατάπαυση του πυρός, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής κρατουμένων και της συμφωνίας σιτηρών.

Υπογραμμίστηκε ότι οι τρομοκρατικές οργανώσεις PKK/PYD/YPG, που αποτελούν απειλή για την εθνική μας ασφάλεια, στοχοποιήθηκαν στις επιχειρήσεις της Τουρκίας στη Συρία και το Ιράκ. Υπενθυμίστηκε ότι η Τουρκία, η οποία εκτέθηκε σε τρομοκρατικές επιθέσεις, έχει δικαίωμα αυτοάμυνας σύμφωνα με το άρθρο 51 της Σύμβασης του ΟΗΕ. Τονίστηκε ότι η Τουρκία είναι αποφασισμένη να εξαλείψει κάθε είδους τρομοκρατικούς κινδύνους και απειλές.

Εκφράζοντας την ικανοποίηση για την πρόοδο που σημείωσαν η Φινλανδία και η Σουηδία, σημειώθηκε ότι όλες οι δεσμεύσεις της Τριμερούς Συμφωνίας θα πρέπει να εκπληρωθούν.

