“Καλάθι του Αη Βασίλη” - Γεωργιάδης: θα γίνει χαμός….. (βίντεο)

Τι είπε ο Υπ. Ανάπτυξης για τα ηλεκτρονικά και τα υπόλοιπα παιχνίδια που θα περιλαμβάνονται στην γιορτινή προσφορά. Τι ανέφερε για το “καλάθι του νοικοκυριού και τις παραβάσεις που εντοπίστηκαν.

Στην περιοδεία που έκανε σε καταστήματα αλυσίδων σούπερ μάρκετ, για να δει από κοντά την εξέλιξη του μέτρου με το «καλάθι του νοικοκυριού», συνάντησε η εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» τον Άδωνι Γεωργιάδη.

Ερωτηθείς σχετικά, ο κ. Γεωργιάδης είπε πως για τις ημέρες των Εορτών, έχει προστεθεί στο «καλάθι του νοικοκυριού» μια σειρά προϊόντων που θα υπάρχουν στο γιορτινό τραπέζι, με στόχο να έχουν μειωμένες τιμές και να μπορούν να τα προμηθευτούν και καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα.

Όπως είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης, παρά τις επικρίσεις στην αρχή, το μέτρο έχει γίνει αποδεκτό από τον κόσμο και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ και φαίνεται πως αποδίδει οφέλη στους καταναλωτές, λόγω και του εντονότερου ανταγωνισμού των επιχειρήσεων.

Σημείωσε ακόμη πως η ΔΙΜΕΑ έχει εντοπίσει παραβάσεις σε ορισμένες περιπτώσεις, που αφορούσαν την πώληση αγαθών με περιθώριο κέρδους μεγαλύτερο του επιτρεπόμενου και ότι οι έλεγχοι συνεχίζονται.

Ερωτηθείς για το «Καλάθι του Αη Βασίλη» και τις χαμηλότερες τιμές σε παιχνίδια, ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε «χθες μου έστειλαν τα πρώτα mail οι αλυσίδες παιχνιδιών με τα προϊόντα που σκέφτονται να βάλουν στο «καλάθι». Θα γίνει χαμός…

«Δεν θα είναι τίποτα τσουρούτικο. Θα είναι χαρούμενο, εορταστικό, με πολύ καλές τιμές. Θα το παρακολουθούμε και αυτό», συμπλήρωσε ο κ. Γεωργιάδης.

Προσέθεσε χαμογελώντας ότι «οι φίλοι μου οι μικροί και οι λίγο μεγαλύτεροι θα χορτάσουν παιχνίδι», ενώ διευκρίνισε πως στην εν λόγω προσφορά θα περιλαμβάνονται και ηλεκτρονικά παιχνίδια.

