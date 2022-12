Life

Starfan.gr: Γιατί χαρίζουμε δώρα τα Χριστούγεννα;

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το Starfan.gr αναζήτησε την ιστορία της ανταλλαγής δώρων τα Χριστούγεννα!

Για τους χριστιανούς η ιστορία για τα πρώτα δώρα Χριστουγέννων είναι πολύ γνωστή. Όλα ξεκίνησαν με τους τρεις μάγους που ακολούθησαν το λαμπρότερο αστέρι του ουρανού και ταξίδεψαν για να προσκυνήσουν το Θείο βρέφος. Εκεί οι “Μάγοι με τα δώρα” προσέφεραν χρυσό, λιβάνι και αρωματική σμύρνα.

Αν και δεν ξεχνάμε αυτή την ιστορία, όπως αναφέρει το Starfan.gr, η παράδοση αυτή φαίνεται να ξεκίνησε πολύ παλαιότερα. Ειδικά στους αρχαίους πολιτισμούς των Αιγυπτίων και των Ελλήνων, τα δώρα ήταν ένας τρόπος ανάπτυξης νέων δεσμών ή εμπορικών σχέσεων. Τα “Σατουρνάλια” σαν άλλα “Ρωμαϊκά Χριστούγεννα” ήταν μια γιορτή που οργανωνόταν στο χειμερινό ηλιοστάσιο. Εκτός από τις τυπικές τελετουργίες όλων των εορτών της αρχαιότητας, περιελάμβανε και διάφορα έθιμα όπως ήταν η ανταλλαγή δώρων!

Σταδιακά, η ανταλλαγή δώρων άρχισε να κατoχυρώνεται και να αποκτά σημαντική θέση στη ζωή των μικρών και μεγάλων _, μέχρι να εμφανιστεί πρώτα ο Άγιος Νικόλαος και στη συνέχεια ο Άγιος Βασίλης!

Στηριγμένος στο μύθο του Μέγα Βασιλείου, που στήριζε τους αδύναμους και τους φτωχούς διαθέτοντας όλη την περιουσία του, ο Άγιος Βασίλης έγινε το πιο μυθικό πρόσωπο των Χριστουγέννων. Ο πιο συμπαθής ασπρομάλλης, με τη λευκή γενειάδα του και την κατακόκκινη βελούδινη στολή, ήταν, είναι και θα είναι ένας από τους πιο βασικούς «πρωταγωνιστές» των Χριστουγέννων! Ειδικά από τον 20ο αιώνα, τα Χριστούγεννα μετατράπηκαν στο φαινόμενο που γνωρίζουμε και σήμερα. Η παράδοση ξεκίνησε από τις ΗΠΑ και εξαπλώθηκε σταδιακά σε όλο τον κόσμο, με τη μαγεία της ανταλλαγής δώρων και των μοναδικών ευχών σε αγαπημένα πρόσωπα να διαδίδεται σε όλο τον κόσμο

Μπορεί σήμερα να ασχολούμαστε κυρίως με τα πιο πρωτότυπα δώρα, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε πόσο σημαντικό υπήρξε, τελικά, και το περιτύλιγμα που έχει, επίσης, μεγάλη παράδοση. Οι πιο εντυπωσιακοί φιόγκοι και τα πιο όμορφα χαρτιά και σακουλάκια συσκευασίας για τα πιο ξεχωριστά χριστουγεννιάτικα δώρα μας ταξιδεύουν στην Ασία και πίσω στην παράδοση της Κίνας, της Ιαπωνίας και της Κορέας. Οι λαοί αυτοί, ακόμη και για να χαρίσουν μικρά δώρα ή και χρηματικά ποσά, παραδοσιακά χρησιμοποιούσαν ξεχωριστά περιτυλίγματα -φτιαγμένα από μετάξι, ειδικό χαρτί ή και από τα πιο παράξενα υλικά, όπως ίζες ρυζιού ή μπαμπού!

Ακόμη κι αν η ανταλλαγή δώρων τα Χριστούγεννα δεν είναι μια τόσο σύγχρονη παράδοση, χρόνο με το χρόνο βρίσκουμε νέους και πάντα ευφάνταστους τρόπους να δείξουμε την αγάπη και την ευγνωμοσύνη μας στους δικούς μας ανθρώπους. Είτε διαλέγουμε να χαρίζουμε λατρεμένα αντικείμενα, είτε εμπειρίες, το να χαρίσουμε χαρά και χαμόγελα, παραμένει κάθε Χριστούγεννα η μεγαλύτερη επιθυμία και σίγουρα η συνήθεια που θα συνεχίσει να αντέχει στο χρόνο!

Καλές Γιορτές!

Ειδήσεις σήμερα:

Ισπανία: Λεωφορείο έπεσε σε ποτάμι (εικόνες)

Ρουμανία - Λεωφορείο: “Δεν θα είχαμε τραγωδία, εάν το εμπόδιο ήταν ελαφρύ”

Τουρκία: Σκότωσε τις έφηβες κόρες του για “λόγους τιμής” (βίντεο)