Δίκη για Μάτι: Φωτογραφίες των θυμάτων στο ακροατήριο (εικόνες)

Η αντίδραση της προέδρου του δικαστηρίου για τις φωτογραφίες των θυμάτων της φονικής φωτιάς, που έβαλαν οι συγγενείς τους στις θέσεις του ακροατηρίου.

Τις φωτογραφίες θυμάτων της φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι, ακουμπισμένες σε θέσεις του ακροατηρίου, είδε το δικαστήριο που δικάζει τους κατηγορούμενους για την τραγωδία, όταν ανέβηκε στην έδρα για την έναρξη της σημερινής δικασίμου.

Η πρόεδρος ενοχλημένη είπε προς τους συγγενείς θυμάτων που είχαν τοποθετήσει τις φωτογραφίες πως «Έχω γνώση και επίγνωση τι δικάζουμε» και ρώτησε «Θέλω να ξέρω γιατί έχετε βάλει φωτογραφίες των θυμάτων στα έδρανα;».

Την απάντηση έσπευσε να δώσει συνήγορος από την πλευρά της Πολιτικής Αγωγής, ο οποίος είπε: «Συγγνώμη κυρία πρόεδρε, γιατί έτσι θέλουν. Απαγορεύεται;», την ίδια στιγμή που κάποιος από το ακροατήριο ακούστηκε να λέει «για να ραγίσουν οι πέτρες».

Η πρόεδρος ρώτησε αν η κίνηση αποσκοπεί στο να είναι φορτισμένο το κλίμα της δίκης, με παριστάμενο στις θέσεις του κοινού να της απαντά πως «4,5 χρόνια είναι φορτισμένο το κλίμα. Κυρία πρόεδρε σεβόμαστε το δικαστήριο σας, σεβαστείτε κι εσείς τον πόνο μας», ενώ άλλος την ρώτησε αν θεωρεί προσβλητική την τοποθέτηση των φωτογραφιών.

Πρόεδρος: Όχι

Ακροατήριο: Τότε αφήστε μας να δείξουμε τον πόνο μας.

Πρόεδρος: Δε θέλω να έχει κανένας καμία αγωνία ότι δεν έχει καταλάβει το δικαστήριο.

Ακροατήριο: Θα φανεί στο τέλος.

Πρόεδρος: Δε θέλω να ακούω το «θα φανεί». Θα δικάσουμε σε κλίμα ψυχραιμίας.

Αν και από την πλευρά της υπεράσπισης ζητήθηκε να αποσυρθούν οι φωτογραφίες, η πρόεδρος δεν έδωσε επιπλέον έκταση στην κίνηση των συγγενών: «Ας το αφήσουμε κύριε συνήγορε», είπε κλείνοντας την συζήτηση.

