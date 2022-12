Κοινωνία

“Κιβωτός του Κόσμου”: ο υποστηρικτής παπά - Βαγγέλης και η εκκλησία στην ταράτσα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν μαρτυρίες στην εκπομπή “Το Πρωινό”, σχετικά με τον π. Ευάγγελο Παπανικολάου και τα “φλογερά” και αθυρόστομα κηρύγματα του, αλλά και τον ναό που λειτουργεί κανονικά, στην ταράτσα του σπιτιού του.

Ο πατήρ Ευάγγελος Παπανικολάου έχει βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες, λόγω της πλήρους στήριξης που παρέχει στον π. Αντώνιο Παπανικολάου για όσα ακούγονται σχετικά με την «Κιβωτό του Κόσμου».

Την Τετάρτη, στην εκπομπή «Το Πρωινό» παρουσιάστηκαν εικόνες από το σπίτι του πατρός Ευάγγελου Παπανικολάου, διαπρύσιου υποστηρικτή του πατρός Αντωνίου, ο οποίος στην ταράτσα του σπιτιού του έχει χτίσει μια εκκλησία.

Μάλιστα στο κουδούνι αναγράφεται χαρακτηριστικά η λέξη «εκκλησάκι», με τον Γιώργο Λιάγκα να αναρωτιέται την Τετάρτη εάν πρόκειται περί ναού και κατά πόσον είναι νόμιμο το κτίσμα και σύμφωνη με τους κανόνες της Εκκλησίας η λειτουργία του ναΐσκου.

Η απάντηση ήρθε λίγες ώρες αργότερα, μέσω της επικοινωνίας της εκπομπής με μια γυναίκα, η οποία υποστήριξε πως από αρκετών ετών τελέστηκε εκεί μνημόσυνο προσφιλούς της προσώπου και μάλιστα προσφέρθηκε και καφές σε όσους παρέστησαν στο μνημόσυνο.

Μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό», η γυναίκα είπε:

«Ο πατέρας Ευάγγελος τέλεσε το ετήσιο μνημόσυνο της ξαδέρφης μου, πριν από 9 περίπου χρόνια, στο εκκλησάκι που έχει στην Πεύκη, στο σπίτι του. Ο πατέρας Ευάγγελος κάποιες φορές λειτουργεί σε ένα γυναικείο μοναστήρι, από εκεί οι συγγενείς μου είχαν αποκτήσει μία προσωπική σχέση, οπότε τους κάλεσε στην οικία του για να γίνει το μνημόσυνο στο εκκλησάκι του. Η μητέρα μου μου είπε ότι “πήγαμε σε ένα πολύ ωραίο εκκλησάκι, που βρισκόταν στον τρίτο όροφο ενός σπιτιού στην Πεύκη”, ότι χτύπησαν το κουδούνι, μπήκαν μέσα σε μία σκάλα εσωτερική, η οποία ήταν πολύ περιποιημένη, χτισμένη με μάρμαρο, υπήρχε και ασανσέρ”, μπήκαν μέσα στο εκκλησάκι, υπήρχε ένας ψάλτης, τη λειτουργία τέλεσε ο πατέρας Ευάγγελος και στο τέλος τους κέρασαν τον καθιερωμένο καφέ όπως, άλλωστε, γίνεται σε όλα τα μνημόσυνα.

Άρα, εκτός του ναού υπήρχε και χώρος ειδικά διαμορφωμένος για αυτές τις περιπτώσεις;

Μου είπε η μητέρα μου ότι και δίπλα από το εκκλησάκι είχε ένα δώμα. Δεν μπήκαν ποτέ εκεί, ούτε ξέρουν ποια είναι η χρήση του και επειδή ήταν χειμώνας τον καφέ τον κέρασαν μέσα στην εκκλησία.

Γνωρίζετε αν γίνονται τακτικά λειτουργίες στη συγκεκριμένη εκκλησία;

Λειτουργεί κανονικά όταν χρειάζεται και σίγουρα κάνει μνημόσυνα.

Ο συγκεκριμένος ιερέας τι χαρακτήρα έχει;

Ο πατήρ Ευάγγελος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ιδιαίτερα οξύθυμος και αυτό το λέω γιατί τον έχω παρακολουθήσει και εγώ σε λειτουργία. Και καμιά φορά θα μπορούσα να πω ότι χάνει και το μέτρο.

Τι εννοείτε;

Γίνεται οξύθυμος, μπορεί να πει κάποια άσχημη λέξη, μπορεί να βρίσει...

Θυμάστε κάποια χαρακτηριστική λέξη που έχει πει εντός του ναού;

Η αλήθεια είναι ότι έχω ακούσει κάποιες βωμολοχίες που δεν θα ήθελα να επαναλάβω...».

Στην εκπομπή, παρουσιάστηκε και μαρτυρία ενός φίλου του 19χρονου που έχει καταγγείλει σεξουαλική παρενόχληση από υψηλόβαθμο στέλεχος της δομής, ενώ για πρώτη φορά on camera μίλησε και η μητέρα του 19χρονου:

Ειδήσεις σήμερα:

16χρονος - Αλεξόπουλος: Δεν υπήρξε προσπάθεια εμβολισμού αστυνομικών (βίντεο)

Σέρρες - Θάνατος μαθητή: το ανθρώπινο λάθος, οι ευθύνες και η στήριξη των παιδιών (βίντεο)

Πάντζος για 16χρονο: Εγκληματίας ο αστυνομικός - Οι Ρομά να “μαζέψουν” τα παιδιά τους (βίντεο)