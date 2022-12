Κόσμος

Τουρκία: Σκάνδαλο με 6χρονη νύφη (εικόνες)

Συγκλονίζει την Τουρκία η υπόθεση της 6χρονης που παντρεύτηκε και γέννησε το πρώτο παιδί της λίγο αργότερα.

Σκάνδαλο με κοριτσάκι που το πάντρεψαν σε ηλικία έξι ετών με ενήλικο 29χρονο άντρα της γνωστής θρησκευτική σέκτας Ισμαϊλαγα συγκλονίζει την Τουρκία. Το σκάνδαλο αποκαλύφθηκε αφού πλέον το κοριτσάκι μεγάλωσε και κατήγγειλε η ίδια την σεξουαλική κακοποίησή της.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, η νεαρή πια κοπέλα έκανε την καταγγελία το 2020 όταν αντιλήφθηκε πλέον ότι την κακοποιούσαν σεξουαλικά.

Στο κατηγορητήριο που ετοίμασε η Εισαγγελία ζήτησε να καταδικαστούν οι τρεις κατηγορούμενοι σε κάθειρξη τουλάχιστον 27 ετών. Ωστόσο η υπόθεση δεν προχώρησε, ούτε και κανείς συνελήφθη παρά μόνο τώρα που η τραγωδία της αποκαλύφθηκε από την τουρκική εφημερίδα Μπιργκιούν προκαλώντας μεγάλη οργή από χθες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι φωτογραφίες του 6χρονου κοριτσιού με νυφικό κυκλοφορούν από χθες προκαλώντας αποτροπιασμό στην κοινή γνώμη της Τουρκίας, αναγκάζοντας όλα τα κόμματα να τοποθετηθούν και να καταδικάσουν την σεξουαλική κακοποίησή της. Το κορίτσι το πάντρεψαν οι γονείς του με θρησκευτικό γάμο (γάμο με ιμάμη) και γέννησε σε ηλικία 14 ετών.

Ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος ΑΚΡ Ομέρ Τσελίκ δήλωσε ότι θα σταθούν στο πλευρό του θύματος. «Παρακολουθούμε στενά τις ειδήσεις στα μέσα ενημέρωσης ότι ένα παιδί κακοποιήθηκε σεξουαλικά όταν ήταν 6 ετών. Καταδικάζουμε την κακοποίηση παιδιών. Η κακοποίηση παιδιών είναι καταραμένο έγκλημα που δεν θα συγχωρεθεί ποτέ».

Ο ηγέτης του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος CHP, Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, δήλωσε ότι όσοι κακοποίησαν σεξουαλικά το εξάχρονο παιδί θα πάθουν αυτό που τους αξίζει.

Η αρχηγός του Καλού Κόμματος IYI, Μεράλ Ακσενέρ «αυτό που έγινε σε ένα 6χρονο κοριτσάκι μας υπό την κάλυψη μιας θρησκευτικής κοινότητας είναι μια μεγάλη διαστροφή, κακοποίηση και ξεκάθαρος βιασμός. Θα προστατεύουμε πάντα τα παιδιά μας από όλα τα βρώμικα χέρια».

Ο ηγέτης του Κόμματος Ανάπτυξης και Προόδου DEVA, Αλί Μπαμπατζάν, είπε ότι πρόκειται για βιασμό, όχι για κακοποίηση παιδιών.

Ο ηγέτης του Κόμματος του Μέλλοντος, Αχμέτ Νταβούτογλου, δήλωσε ότι η σεξουαλική επίθεση σε ένα εξάχρονο είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας.

Η βουλευτής του φιλοκουρδικού κόμματος HDP Όγια Ερσόι, υπέβαλε σχετικό ερώτημα στον Τούρκο αντιπρόεδρο Φουάτ Οκτάι και στα Υπουργεία Εσωτερικών, Δικαιοσύνης και Οικογένειας.

