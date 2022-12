Life

“Το Πρωινό” - Απατζίδη: ο Κλέων Γρηγοριάδης και ο καβγάς “στον αέρα” για το ξεγύμνωμα (βίντεο)

Η Μαρία Απατζίδη έκλεισε το τηλέφωνο ενώ συνομιλούσε με τον Γιώργο Λιάγκα, για την σκηνή με τον Κλέωνα Γρηγοριάδη που ξεγυμνώθηκε στην… πλάτη της, ενώ εκείνη μιλούσε εξ αποστάσεως σε συνεδρίαση της Βουλής.

Για το τουλάχιστον ασυνήθιστο περιστατικό που έγινε στην διάρκεια συνεδρίασης της Βουλής μέσω τηλεδιάσκεψης, στην διάρκεια της οποίας ο βουλευτής του ΜέΡΑ25, Κλέων Γρηγοριάδης εμφανίστηκε σε απευθείας σύνδεση να γδύνεται, συμφώνησε να μιλήσει στην εκπομπή «το Πρωινό» η έτερη «πρωταγωνίστρια» της σκηνής.

Όλα έγιναν στην συνεδρίαση της Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης την ώρα που μιλούσε μέσω υπολογιστή και κάμερας η Μαρία Απατζίδη, ως ειδική αγορήτρια του ΜέΡΑ25 και εξέθετε τις απόψεις της επί του νομοσχεδίου.

Η Μαρία Απατζίδη συμφώνησε να μιλήσει την Πέμπτη ζωντανά στην εκπομπή «Το Πρωινό» για το παραπάνω περιστατικό, ωστόσο εμφανώς προετοιμασμένη να δημιουργήσει «επεισόδιο», αντέδρασε και έκλεισε το τηλέφωνο.

«Είμαστε ένα μικρό κόμμα, έχουμε λίγους χώρους στη βουλή. Σε έναν από αυτούς μπορεί να αλλάξουμε καμιά φορά, καμιά μπλούζα ή ζακέτα και να πάμε στην επόμενη συνεδρίαση. Ο Κλέωνας μπήκε βιαστικά και δεν είδε ότι έχω ανοιχτή την κάμερα. Και αυτό είναι όλο…», είπε πριν αρχίσει να αναφέρεται σε θέσεις και δράσεις του κόμματος, πριν πει «μας καλείτε για ένα πράγμα που είναι αστείο και δεν απασχολεί κανέναν» και καταλήξει αναφέροντας «τώρα δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο, καλή σας μέρα», κλείνοντας εν συνεχεία το τηλέφωνο.

Ο Γιώργος Λιάγκας αντέδρασε, , όπως αναφέρει και το fthis.gr, λέγοντας: «Ξαφνικά μια επίθεση ότι φιμώνουμε το ΜέΡΑ25, πραγματικά δεν ξέρω καν τις θέσεις ούτε με αφορούν προσωπικά. Είπα και στην κοπέλα ότι είναι μια νέα βουλευτής και μπράβο της. Τον Κλέωνα τον ξέρω γιατί ως ηθοποιό έχουμε κάνει κάποιες συνεντεύξεις. Μας κάνει εντύπωση η οικειότητα με την οποία σε ένα γραφείο της βουλής, αλλάζουν μπροστά στον άλλον οι βουλευτές. Το να πάρει και να κλείσει το τηλέφωνο ότι και καλά γίνεται σκόπιμη πολιτική επίθεση στο ΜέΡΑ25, ούτε καν. Μην επιτίθεστε. Είναι ένα χαριτωμένο γεγονός που μας κάνει κάποια εντύπωση. Τώρα σας βγάλαμε για αυτό. Να μου κλείσει το τηλέφωνο για ποιον λόγο; Εντυπωσιάζομαι πραγματικά. Αλλού είναι το πρόβλημα. Ότι φεύγουν οι βουλευτές και δε μπορείτε να τους κρατήσετε».

