“Κιβωτός”: ο πατήρ Αντώνιος χωρίς ράσα, τα ρουσφέτια και η σεξουαλική παρενόχληση (βίντεο)

Δεν έχουν τέλος οι μαρτυρίες και οι καταγγελίες για την “Κιβωτό του Κόσμου”, τον τρόπο αντιμετώπισης των παιδιών που φιλοξενούνταν στις δομές, αλλά και την συμπεριφορά του πατρός Αντωνίου.

Φίλος του 19χρονου που έχει καταγγείλει πως υπέστη σεξουαλική παρενόχληση από υψηλόβαθμο στέλεχος της «Κιβωτού του Κόσμου», σε συνέντευξη του στην εκπομπή «Το Πρωινό» ανέφερε πως ο νεαρός τον είχε ενημερώσει αμέσως μετά το περιστατικό στην δομή της Χίου, λέγοντας «με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι ήταν σε ένα δωμάτιο και ότι τον χάιδεψε στα γεννητικά όργανα του».

Ο άνδρας, που τον είχαν βαπτίσει Γιάννη, αλλά ο πατήρ Αντώνιος τον βάπτισε ξανά, όπως υποστήριξε, δίνοντας του το όνομα Σέργιος, ανέφερε πως με τον ιερωμένο «παίζαμε μπάσκετ στον Κολωνό, αλλά δεν ήθελε να είμαστε κοντά με τα άλλα παιδιά».

«Μια φορά που το είχα σκάσει, με έβαλαν τιμωρία για έναν μήνα. Με δυσκολία έβγαινα για να πάω για νερό», είπε ο νεαρός, που δήλωσε ότι ο π. Αντώνιος «οδηγούσε το πολυτελές αμάξι με τα φιμέ τζάμια».

«Η πρεσβυτέρα ήταν πάντα “στην πένα”. Μια φορά που δεν είχαμε ρούχα, πήγε στο σούπερ μάρκετ και μας πήρε ρούχα», δήλωσε ο νεαρός στην εκπομπή “To Πρωινό”, ενώ επεσήμανε ότι «είχα δει τον πατέρα Αντώνιο χωρίς ράσα μια φορά, όταν πήγαμε κρουαζιέρα στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη και μας είπε ότι δεν θα τα φορέσει τα ράσα “για να μην δημιουργηθεί κάποιο περιστατικό».

Στην εκπομπή προβλήθηκε και συνέντευξη πρώην εργαζόμενου στην δομή του Βόλου της «Κιβωτού του Κόσμου», ο οποίος έκανε λόγο για αναξιοκρατία στις προσλήψεις και για κακή συμπεριφορά της δομής ως εργοδότη, λέγοντας χαρακτηριστικά «έφερναν κόσμο από πολιτικά γραφεία για να ικανοποιούν ρουσφέτια και άφησαν εκτός δουλειάς ανθρώπους με πτυχία».

Ακόμη, είπε πως οι εργαζόμενοι έμεναν για μεγάλα διαστήματα χωρίς να πληρώνονται τακτικά, συμπληρώνοντας για τους δυσαρεστημένους υπάλληλους ότι οι άνθρωποι της δομής «ανάγκαζαν με εξαντλητικά πρόγραμμα εργασίας να φύγει κάποιος, για να μην δώσουν αποζημιώσεις».

