“Το Πρωινό” - Κιμούλης: Δεν “επιστρέφω” στο θέατρο… δεν έχω φύγει από κάπου (βίντεο)

Οι έμμεσες αναφορές του Γιώργου Κιμούλη στις καταγγελίες σε βάρος του. Τι είπε για τον χρόνο αντιμετώπισης κάθε κατάστασης και την αντίληψη του μέλλοντος ως “συνεργείου” του παρελθόντος!

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» προβλήθηκαν την Πέμπτη δηλώσεις που έκανε στην κάμερα του ΑΝΤ1 ο Γιώργος Κιμούλης.

Ο Γιώργος Κιμούλης ρωτήθηκε για την επιστροφή του στο Θέατρο, απαντώντας ότι δεν έφυγε ποτέ και έτσι δεν τίθεται θέμα επιστροφής.

«Έχω ακούσει αυτό το περί επιστροφής. Κάποιος επιστρέφει όταν από κάπου φεύγει, εγώ δεν έχω φύγει από κάπου. Δύο χρόνια που δεν έχω παίξει στο θέατρο, τον πρώτο χρόνο ήταν η καραντίνα που δεν έπαιζε κανείς και τον δεύτερο χρόνο ήταν η ταινία μου. Ολοκληρώθηκε η ταινία και αποφάσισα να κάνω αυτό το οποίο θα έκανα πριν μας κλείσουν τα θέατρα», είπε ο Γιώργος Κιμούλης.

Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης, κάνοντας έμμεσες αναφορές και στις καταγγελίες σε βάρος του για κακοποιητική συμπεριφορά έναντι συνεργατών του σε δουλειές που έκαναν προ αρκετών ετών, είπε ό,τι «Το παρελθόν εμφανίζεται όσο καλά και αν είναι θαμένο και κρυμμένο. Η πιο καλή στάση είναι να μην θάβεις πράγματα, αλλά να αντιμετωπίζεις τα πράγματα στον παρόντα χρόνο, διότι τα πράγματα δεν διορθώνονται. Είναι λάθος αυτό που θεωρούν πολλοί άνθρωποι πως το μέλλον είναι “συνεργείο” του παρελθόντος»

«Κάνουμε τέχνη πληθυντικού αριθμού, η συλλογικότητα στην δουλειά του ηθοποιού είναι το πιο αναγκαίο σε αυτήν την δουλειά, αλλά είναι δύσκολο να επιτευχθεί, ιδίως στη σημερινή εποχή που ο άνθρωπος πιστεύει πως ό,τι συλλογικό σχεδόν κονιορτοποιεί το ατομικό του. Έχει πειστεί ο σύγχρονος άνθρωπος ότι η συλλογικότητα μπορεί να διαλύσει την προσωπικότητά του, την αυτονομία του. Λάθος και ελπίζω οι καινούριες γενιές να το καταλάβουν αυτό και να ανατρέψουν αυτή τη νοοτροπία», είπε ο Γιώργος Κιμούλης.

