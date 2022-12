Κοινωνία

“Κιβωτός” - Μάνα 19χρονου για ασέλγεια: Ήθελα να ξεριζώσω τα μούσια του π. Αντωνίου (βίντεο)

Τι λέει στον ΑΝΤ1 η μητέρα του άνδρα που έκανε την καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση. Τι είπε φίλος του ότι του εξομολογήθηκε ο νεαρός. Καταγγελίες για πολιτικά ρουσφέτια στις δομές.

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε, για πρώτη φορά on camera, η μητέρα του 19χρονου που κατήγγειλε πως έπεσε θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης από υψηλόβαθμο στέλεχος της «Κιβωτού του Κόσμου».

Όπως είπε η μητέρα του για τις επιθέσεις που δέχθηκε ο 19χρονος, από την καταγγελία του οποίου άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι των μαρτυριών και των αποκαλύψεων για την «Κιβωτό», «λένε ψέματα για το παιδί μου όσοι το γνώριζαν μέσα στην δομή. Είναι μαζί του και οι αστυνομικοί γιατί ξέρουν ότι λέει αλήθεια. Ένας ψυχολόγος αρκεί για να το διαπιστώσουν όλοι».

Ερωτηθείσα για τις δικές της αντιδράσεις όταν πληροφορήθηκε όσα υποστηρίζει ο γιος της, είπε πως «Ήθελα να πάω και να του ξεριζώσω τα μούσια. Όμως, μου είπε το παιδί να μην κάνω κάτι, γιατί θεωρούσε ότι είχε πολλές διασυνδέσεις και φοβόταν. Σίγουρα του έπαιρνε κάποια δώρα ο πατήρ Αντώνιος, γιατί δεν τον πλήρωνε. Αυτός σταμάτησε το παιδί μου από το νυχτερινό Λύκειο και τον είχε και δούλευε στα χωράφια της δομής, που ήταν πολλά στρέμματα».

«Για την σεξουαλική παρενόχληση του παιδιού μου, υπάρχει μάρτυρας που την είδε. Ψέματα λέει; Ήταν κοινό μυστικό η σεξουαλική παρενόχληση. Θα δείτε ότι θα μιλήσουν κι άλλα παιδιά», είπε η γυναίκα, ενώ ερωτηθείσα σχετικά απάντησε «δεν πιστεύω ότι το παιδί μου ήταν το πρώτο που βίωσε σεξουαλική παρενόχληση».

«Απομόνωνε τα παιδιά, δεν τα άφηνε να έχουν επικοινωνία με τους γονείς τους» υποστήριξε για τον πατέρα Αντώνιο.

Αναφερόμενη στην προσωπική ιστορία της, είπε «τα δικά μου παιδιά δεν μου τα πήρε η Εισαγγελία. Εγώ επειδή ήμουν σε μια δύσκολη φάση της ζωής μου, πήγα μόνη μου στην «Κιβωτό». Πήγα από τον Φεβρουάριο και τον παρακαλούσα κάθε Κυριακή μετά από την λειτουργία τον πατέρα Αντώνιο να με βοηθήσει, επειδή ήταν η εποχή της κρίσης και δεν είχα λεφτά να νοικιάσω σπίτι. Παρακαλούσα και την παπαδιά και έτσι μου έδωσαν ένα σπίτι και πλήρωνε η «Κιβωτός» το ενοίκιο. Τον Σεπτέμβριο τα παιδιά τα πήρα πίσω».

«Όταν έμαθα για τον πατέρα Αντώνιο και την πρεσβυτέρα απέφευγα να τους συναντώ», είπε η μητέρα του 19χρονου.

