Μητσοτάκης σε Τσίπρα: Το Predator έφταιγε για την κρουαζιέρα μετά το Μάτι;

Τις αλλαγές που φέρνει το νομοσχέδιο για την ΕΥΠ στις παρακολουθήσεις περιέγραψε ο Πρωθυπουργός, επιτιθέμενος στον Αλέξη Τσίπρα.

«Στα τέλη Αυγούστου είχα προαναγγείλει ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας ώστε να αναβαθμιστεί και να εκσυγχρονιστεί η προστασία, η λειτουργία των υπηρεσιών ασφαλείας και η λειτουργία των επικοινωνιών. Αφού είχε ήδη αντικατασταθεί η ηγεσία της ΕΥΠ και είχε καθιερωθεί διπλός έλεγχος στις νόμιμες επισυνδέσεις» τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκινώντας την ομιλία του στη Βουλή, στη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Δικαιοσύνης «Διαδικασία α?ρσης του απορρήτου των επικοινωνιών, κυβερνοασφα?λεια και προστασία προσωπικών δεδομένων πολιτών».

«Να θυμίσω ότι το πλαίσιο προστασίας των επικοινωνιών στη χώρα μας νομοθετήθηκε το 1994» συνέχισε ο πρωθυπουργός και συμπλήρωσε πως τότε μόνο ένας στους διακόσιους Έλληνες είχε κινητό, το διαδίκτυο δεν υφίστατο και ο όρος κυβερνοασφάλεια ήταν παντελώς άγνωστος. «Αυτή η πρώτη νομοθεσία έχει παραμείνει πρακτικά ακίνητη» σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συμπληρώνοντας πως είναι «προφανές ότι η σημερινή έκρηξη της τεχνολογίας δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με εργαλεία από το παρελθόν». Έτσι, «Το σημερινό νομοσχέδιο έρχεται να οριοθετήσει ένα νέο πεδίο στο οποίο οφείλουν να κινούνται όλοι. Στην ανάγκη καθιέρωσης ενός νέου πλαισίου θεωρώ ότι συμφωνούμε όλοι, ακόμα και όσοι διατυπώνουν ενστάσεις επί του περιεχομένου του νομοσχεδίου. Κοινή βάση θα πρέπει να αποτελεί ότι καμία αλλαγή δεν μπορεί να εμποδίζει την εθνική αποστολή κρίσιμων βραχιόνων του κράτους όπως η ΕΥΠ ή η αντιτρομοκρατική».

Από εδώ και στο εξής διοικητής της ΕΥΠ θα μπορεί να είναι μόνο διπλωμάτης ή ανώτατος αξιωματικός - Ούτε δημοσιογράφοι, ούτε ιδιώτες μάνατζερ, κ. Τσίπρα

«Παρακολούθησα τη συζήτηση στις αρμόδιες επιτροπές. Πιστεύω ότι ο εισηγητής και οι βουλευτές μας έχουν αναδείξει επαρκώς το περιεχόμενο του νομοσχεδίου. Να αναφέρω εν τάχει τις επτά τομές που επιφέρει» συνέχισε ο πρωθυπουργός, εξηγώντας πως «κάποιες από τις προβλέψεις που νομοθετούμε καθιστούν τη χώρα πρωτοπόρα στην Ευρώπη με εμβληματική την καθολική απαγόρευση εμπορίας και χρήσης κακόβουλων λογισμικών».

«Τομή πρώτη, ποια τα χαρακτηριστικά του διοικητή της ΕΥΠ. Από εδώ και στο εξής θα μπορεί να είναι μόνο διπλωμάτης ή ανώτατος αξιωματικός. Ούτε δημοσιογράφοι, ούτε ιδιώτες μάνατζερ κ. Τσίπρα. Το ακούσατε καλά;» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθυνόμενος στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Παράλληλα συστήνεται ακαδημία πληροφοριών και αντικατασκοπίας για την εκπαίδευση και επιμόρφωση των στελεχών ενώ αποκτά η ΕΥΠ μονάδα εσωτερικού ελέγχου.

Τομή δεύτερη, γίνεται πιο αυστηρός ο προσδιορισμός της έννοιας της εθνικής ασφάλειας»...

«Με την τρίτη τομή τίθενται επάλληλα φίλτρα ελέγχου σε κάθε νόμιμη άρση του απορρήτου. Το αίτημα πρέπει να προσδιορίζει με σαφήνεια την αναγκαιότητα της άρσης και θα πρέπει να συμφωνούν δύο και όχι ένας εισαγγελέας» συνέχισε ο πρωθυπουργός και συμπλήρωσε ότι «Όταν αφορά αιρετά πρόσωπα, θα πρέπει να συνοδεύεται από την έγκριση του Προέδρου της Βουλής.

«Τέταρτη τομή η ενημέρωση όποιου τίθεται σε παρακολούθηση μετά την παρέλευση τριών ετών. Υπάρχουν χώρες στην Ευρώπη που έχουν μεγαλύτερες χρονικές περιόδους που μεσολαβεί μεταξύ της παρακολούθησης και της δυνατότητας ενός πολίτη να πληροφορηθεί»...

Η λειτουργία τέτοιων λογισμικών στο εξής θα συνιστά κακούργημα και θα επιφέρει ως δέκα έτη κάθειρξη

«Τομή πέμπτη αποτελεί το ίδιο το πρωτόκολλο το οποίο καταργεί την έως τώρα υποχρεωτική και χωρίς χρονική προθεσμία καταστροφή του υλικού της επισύνδεσης. Ο φάκελος θα κρατείται μετά από δέκα χρόνια και θα συντάσσεται έκθεση. Αν κάποιος αμφισβητήσει τους λόγους της παρακολούθησης θα μπορεί να την προσβάλει ως άδικη» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφερόμενος στις τομές που φέρνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης. «Η δημοσιοποίηση υποθέσεων αυτού του χαρακτήρα δεν πρέπει να γίνονται ούτε ανεύθυνα, ούτε επιπόλαια».

«Με την έκτη τομή απαγορεύονται πλήρως οι χρήσεις κακόβουλων λογισμικών από οποιονδήποτε ιδιώτη. Η λειτουργία τέτοιων λογισμικών στο εξής θα συνιστά κακούργημα και θα επιφέρει ως δέκα έτη κάθειρξη. Αλλά και η εμπορία και η κατοχή επανέρχεται στον ποινικό κώδικα από τον οποίο εξοβελίστηκε λίγες ημέρες πριν τις εκλογές του 2019»...

Είναι μια παρέμβαση η οποία ξεπερνά κενά και διορθώνει δυσλειτουργίες

«Συνενώνουμε τις δομές για την κυβερνοασφάλεια και ενσωματώνουμε 12 ενωσιακές κατευθύνσεις οι οποίες προστατεύουν την ιδιωτικότητα» συνέχισε ο πρωθυπουργός. «Είναι μια παρέμβαση η οποία ξεπερνά κενά, διορθώνει δυσλειτουργίες που θέλω να θυμίσω ότι αμέσως μόλις εντοπίστηκαν τις αναγνώρισα και δεσμεύτηκα να τις διορθώσω. Νέο, διαυγές πλαίσιο λειτουργίας στην άρση του απορρήτου. Περιλαμβάνει πολλές από τις προτάσεις των κομμάτων και των φορέων στη διάρκεια της διαβούλευσης. Δεν πρόκειται για μια επικίνδυνη διεύρυνση της έννοιας της εθνικής ασφάλειας αλλά για την όσο πιο ακριβή περιγραφή της».

Όταν όλοι προσπαθούμε να κάνουμε πιο ανεκτή την καθημερινότητα εσείς κ. Τσίπρα στήνετε πάλι το δικό σας καλάθι της αθλιότητας και του διχασμού

«Είναι ένα νομοσχέδιο ευρύ, σημαντικό για να χωρέσει στο κλειστό περιβάλλον των τοξικών φημών που το συνοδεύουν» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζοντας την ομιλία του από το βήμα της Βουλής. «Όλες οι χώρες αμύνονται στο διεθνή πληθωρισμό. Κάποιοι στην Ελλάδα κατασκευάζουν το δικό τους πληθωρισμό από αλλεπάλληλες λίστες παρακολουθήσεων. Αυτό το εβδομαδιαίο σίριαλ της αθλιότητας χωρίς ποτέ να δημοσιεύεται κανένα στοιχείο που να επιβεβαιώνει αυτούς τους ισχυρισμούς. Το βάρος της απόδειξης το έχει αυτός που κατηγορείται, όχι αυτός που κατηγορεί. Δεν περίμενα τίποτα διαφορετικό από αυτούς που έστησαν τη σκευωρία της Νοβάρτις» είπε ο πρωθυπουργός και απευθυνόμενος στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είπε: «Δεν είχατε ποτέ τα κότσια κ. Τσίπρα να ζητήσετε μία συγνώμη από αυτούς που στήσατε στα μανταλάκια. Φτάσανε να ισχυριστούν τα φιλικά σας μέσα ότι στο Μάτι σώθηκε η γυναίκα και τα παιδιά του Κ. Πιερρακάκη με το predator και αυτό σας έφταιγε όταν κάνατε κρουαζιέρα»... «Ισχυρισμοί χωρίς την παραμικρή απόδειξη και εκτοξεύονται σε μια περίοδο που η Πολιτεία και οι πολίτες έχουν άλλες προτεραιότητες» συνέχισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εξηγώντας πως «όταν όλοι προσπαθούμε να κάνουμε πιο ανεκτή την καθημερινότητα με αυξήσεις, επιδοτήσεις, εσείς στήνετε πάλι το δικό σας καλάθι της αθλιότητας και του διχασμού. Τελευταία εμπλέκετε και τις Ένοπλες Δυνάμεις και το πρόσωπο του αρχηγού κ. Φλώρου, το τελευταίο σκαλί της αθλιότητας. Το κομματικό συμφέρον σταματά εκεί που ξεκινά το εθνικό καθήκον. Δεν θα αφήσω τα αντιπολιτευτικά τερτίπια στην Ελλάδα να γίνονται θέμα σχολιασμού στον τουρκικό τύπο.

Δεν θα δεχθούμε μαθήματα από αυτούς που διαφώνησαν με όλες τις αμυντικές συμφωνίες, από αυτούς που είπαν όχι στα νέα Ραφαλ και στις φρεγάτες μας. Η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της και θα βγάλει άκρη στο σκοτεινό λαβύρινθο της λάσπης. Δεν είναι τυχαίο ότι ο ίδιος ο εθνικός συκοφάντης τώρα σκέφτεται πως θα αποκαλύψει τον πραγματικό του στόχο. Το ομολογεί. Δεν είναι άλλος από την εγκυρότητα των εκλογών. Δικαιώνονται όσοι υποστήριζαν ότι ο κ. Τσίπρας θα θελήσει να βρει τρόπο να δικαιολογήσει την ήττα του σε λίγους μήνες. Περισσότερο παρά ποτέ αναγκαιότητα της χώρας επιμένω είναι η σταθερότητα, η συνέπεια και η συνέχεια».





Κάποια στιγμή θα απολογηθείτε κ. Τσίπρα για τον ποινικό κώδικα του 2019

«Γιατί επιμένετε να συνδέετε τις νόμιμες επισυνδέσεις με κακόβουλα λογισμικά;» ρώτησε ο πρωθυπουργός τον Αλέξη Τσίπρα και συνεχίζοντας του είπε: «Ποιες άλλες παρακολουθήσεις έγιναν επί των ημερών σας πέραν του κ. Πιτσιόρλα; Ήταν ενεργό το λογισμικό Pegasus από το 2016; Μήπως χρησιμοποιήθηκε για την υπονόμευση τηλεφώνων των πολιτικών σας αντιπάλων; Γιατί αλλάξατε το 2018 το νόμο και αφαιρέσατε το δεύτερο εισαγγελέα της ΕΥΠ; Και έχετε και μια ωραία αιτιολογική έκθεση από το 2018 και γράφατε «σχετιζόμενο με την εθνική ασφάλεια είναι άκρως απόρρητο». Δεν θα διαβάσω τοποθέτηση στελέχους της ΝΔ. Θα σας πω τι λέει ο κ. Αλιβιζάτος γιατί το κάνατε. «Υπήρχε και ο εισαγγελέας που κατήργησε ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί υπήρχε τότε ένας εισαγγελέας που αρνείτο τα αιτήματα που του έστελνε ο κ. Ρουμπάτης». Διαβάστε το. Και εσείς κ. Κατρίνη» είπε.

Και συνέχισε ο πρωθυπουργός: «Καταλάβαμε, έστελνε αιτήματα ο κ. Ρουμπάτης, τον βγάλαμε το δεύτερο εισαγγελέα. Και εσείς μας κουνάτε το δάκτυλο και οργίζεστε τώρα. Ίσως η νευρικότητά σας προκαταλαμβάνει την επόμενη ερώτησή μου. Έρχομαι στο πιο κρίσιμο ερώτημα. Γιατί πέντε μέρες πριν από τις εθνικές εκλογές του 2019 αλλάξατε τον ποινικό κώδικα για να γίνει απλό πλημμέλημα το κακούργημα της υποκλοπής; Και γιατί αποποινικοποιήθηκε το έστω υπό όρους πλημμέλημα της εμπορίας και κατοχής κατασκοπευτικών λογισμικών; Ποιους αθωώνατε; Κάποια στιγμή θα απολογηθείτε κ. Τσίπρα για αυτόν τον ποινικό κώδικα. Ευρωεκλογές του 2019, πριν από 15 ημέρες έχετε κάνει ότι «από το Μητσοτάκη δεν υπάρχει μία περίπτωση να χάσω». Το βράδυ είπατε άκουσα το μήνυμα και οδηγώ τη χώρα σε εθνικές εκλογές. Αλλά κρατήσατε τη βουλή ανοικτή μία εβδομάδα για να ψηφίσετε ένα νομοσχέδιο, τον νέο ποινικό κώδικα. Πόσες άλλες αμαρτίες σας ξεπλύνατε με αυτό το νέο ποινικό κώδικα; Τι άλλο θα βρούμε;»

Με το σημερινό νομοσχέδιο δείχνουμε πως μπορούμε να κάνουμε ένα βήμα μπροστά από το γκρίζο του παρελθόντος

«Τώρα γιατί αρνείστε να τραβήξουμε επιτέλους μία κόκκινη γραμμή με τις χρόνιες αδυναμίες των μυστικών υπηρεσιών βελτιώνοντας το πλαίσιο; Κύριε Τσίπρα έχετε μία ευκαιρία να πάρετε απόσταση από τον οχετό της λάσπης» συνέχισε ο πρωθυπουργός.

«Πιστεύω ότι με το σημερινό νομοσχέδιο δείχνουμε πως μπορούμε να κάνουμε ένα βήμα μπροστά από το γκρίζο του παρελθόντος» ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και συμπλήρωσε: «Η σύγχρονη Ελλάδα πρέπει επιτέλους να βαδίσει μπροστά. Το χθες είναι ήδη στα χέρια της δικαιοσύνης και αν συμφωνήσουμε σε κάτι με τον κ. Τσίπρα είναι ότι της έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη να διαλευκάνει την υπόθεση και να αποδώσει ευθύνες εφόσον εντοπιστούν.

Το αύριο όμως είναι στα δικά μας χέρια και πιστεύω ότι κανείς δεν έχει άλλοθι να μην ψηφίσει επί της αρχής σήμερα το νέο πλαίσιο προς έγκριση. Το νομοσχέδιο απαντά σε όλα τα ζητήματα τα οποία τέθηκαν τους τελευταίους μήνες».

Οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους και θα τις κερδίσουμε - Καλό θα ήταν κ. Τσίπρα να μη σύρετε άλλο στο βούρκο τη δημοκρατία μας

«Η κυβέρνηση έκανε το καθήκον της, είδε ένα πρόβλημα, το διορθώνει. Θεσμικά. Αν καταψηφίσετε ουσιαστικά λέτε όχι στην αναβάθμιση της ΕΥΠ. Λέτε όχι και στη διαφάνεια, και στην απαγόρευση των κακόβουλων λογισμικών» είπε ο πρωθυπουργός ολοκληρώνοντας την ομιλία του στη Βουλή, στο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης. «Είμαστε σε προεκλογικό χρόνο αντικειμενικά. Λίγοι μήνες μας χωρίζουν. Το πολιτικό ημερολόγιο είναι ήδη πιο πυκνό, δεν χρειάζεται να το επιβαρύνουμε και με άλλη τοξικότητα. Θα επιμείνω στο διάλογο για μεγάλα, τα κρίσιμα, όχι τα μικρά, τα υποκριτικά» είπε και τόνισε: «Οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους και θα τις κερδίσουμε. Δεν ξέρω αν όλες αυτές οι θεωρίες συνωμοσίας θα σας βοηθήσουν να διασωθείτε την επόμενη ημέρα. Καλό θα ήταν να μη σύρετε άλλο στο βούρκο τη δημοκρατία μας».





