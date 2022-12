Κοινωνία

16χρονος: Κατέθεσε οδηγός - μάρτυρας της καταδίωξης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οδηγός που έγινε μάρτυρας της καταδίωξης του 16χρονου στη Θεσσαλονίκη, κατέθεσε στον ανακριτή.

Οδηγός φορτηγού που φέρεται ως αυτόπτης μάρτυρας της καταδίωξης που οδήγησε στον βαρύτατο τραυματισμό του 16χρονου από αστυνομικά πυρά, κατέθεσε νωρίτερα στον α' τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης που χειρίζεται την υπόθεση.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν είναι ένας από τους τρεις μάρτυρες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Πληροφορίες αναφέρουν ότι κατέθεσε για την πορεία που ακολούθησε το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο ανήλικος Ρομά, πριν δεχθεί τα πυρά από τον αστυνομικό της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Η κατάθεσή του διήρκησε περίπου μισή ώρα.

Νωρίτερα, η οικογένεια του 16χρονου, δια του συνηγόρου της, κατέθεσε αίτημα διενέργειας πραγματογνωμοσύνης για το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας που κατέγραψαν την καταδίωξη. Το υλικό αυτό βρίσκεται στη δικογραφία.

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Κιμούλης: Δεν “επιστρέφω” στο θέατρο… δεν έχω φύγει από κάπου (βίντεο)

Τουρκία: Σκάνδαλο με 6χρονη νύφη (εικόνες)

“Το Πρωινό” - Απατζίδη: ο Κλέων Γρηγοριάδης και ο καβγάς “στον αέρα” για το ξεγύμνωμα (βίντεο)