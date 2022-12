Αθλητικά

Μπρίτνεϊ Γκράινερ: Η Ρωσία απελευθέρωσε την Αμερικανίδα μπασκετμπολίστρια

Ανταλλαγή κρατουμένων με τις ΗΠΑ έκανε η Ρωσία, απελευθερώνοντας την μπασκετμπολίστρια.

Η Αμερικανίδα μπασκετμπολίστρια Μπρίτνεϊ Γκράινερ αφέθηκε ελεύθερη στο πλαίσιο ανταλλαγής κρατουμένων με την Ρωσία, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος και μετέδωσε το CNN.

Το CNN, επικαλούμενο πηγή, μετέδωσε ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας θα αφεθεί ελεύθερος ο Ρώσος λαθρέμπορος όπλων Βίκτορ Μπουτ.

Η Γκράινερ κρατούνταν στη Μόσχα μετά από καταδίκη της για «λαθρεμπόριο ναρκωτικών».

Η Αμερικανίδα μπασκετμπολίστρια βρίσκεται πλέον στα χέρια των αμερικανικών αρχών, τόνισε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

