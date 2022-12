Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: Ο Λουίς ντε Λα Φουέντε νέος προπονητής της Ισπανίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέο προπονητή έχει η Εθνική Ισπανίας από σήμερα, οπότε και αποχώρησε ο Λουίς Ενρίκε.

Ο Λουίς Ενρίκε έφυγε ο Λουίς ντε Λα Φουέντε έφτασε! Έκλεισε οριστικά ο κύκλος του Λουίς Ενρίκε στην τεχνική ηγεσία της εθνικής Ισπανίας, κάνοντας χώρο για τον Λουίς ντε Λα Φουέντε, προπονητή έως σήμερα της εθνικής ομάδας των Ελπίδων της Ισπανίας.

Ο 52χρονος Λουίς Ενρίκε αποχώρησε από τη «ρόχα», μετά τον άδοξο αποκλεισμό της από το Μαρόκο, στη φάση των «16» του Μουντιάλ 2022, κι ενώ το συμβόλαιό του έληγε στο τέλος του χρόνου, ενώ λίγα λεπτά αργότερα η ισπανική ομοσπονδία ποδοσφαίρου (RFEF), ανακοίνωσε τον διάδοχό του, 61χρονο Ντε Λα Φουέντε.

Η ανακοίνωση της ισπανικής ομοσπονδίας

«Οι υπεύθυνοι του αθλητικού σχεδιασμού της RFEF διαβίβασαν στον πρόεδρο μια έκθεση στην οποία καθορίζεται ότι θα πρέπει να ξεκινήσει ένα νέο έργο για την ισπανική ομάδα ποδοσφαίρου, με στόχο να συνεχιστεί η ανάπτυξη που επιτεύχθηκε τα τελευταία χρόνια χάρη στο έργο του Λουίς Ενρίκε και οι συνεργάτες τους. Τόσο ο πρόεδρος, Λουίς Ρουμπιάλες, όσο και ο αθλητικός διευθυντής, Χοσέ Φρανσίσκο Μολίνα, έχουν διαβιβάσει την απόφαση στον προπονητή. H RFEF θέλει να ευχαριστήσει τον Λουίς Ενρίκε και όλο το προπονητικό του επιτελείο που βρέθηκε στο τιμόνι της εθνικής ομάδας τα τελευταία χρόνια», αναφέρει η ανακοίνωση της ισπανικής ομοσπονδίας (RFEF).

«Η RFEF εύχεται στον Λουίς Ενρίκε και τους συνεργάτες του καλή τύχη στα μελλοντικά επαγγελματικά τους έργα. Ο προπονητής έχει κερδίσει την αγάπη και τον θαυμασμό των συνεργατών του στην εθνική ομάδα και ολόκληρης της ομοσπονδίας που θα είναι πάντα το σπίτι του», κατέληξε η ισπανική ομοσπονδία, κάνοντας γνωστό ότι ο διορισμός του Ντε λα Φουέντε θα επικυρωθεί τη Δευτέρα από το διοικητικό συμβούλιό της.

Τα επιτεύγματα και η διαδρομή του Λουίς Ενρίκε

Στα επιτεύγματα του –πλέον-πρώην Ισπανού προπονητή, πρέπει να ξεχωρίσει κάποιος τους τρεις συνεχόμενους ημιτελικούς σε μεγάλες διοργανώσεις –Euro και δύο φορές στο Nations League - και επίσης ότι προκρίθηκε ως ο πρώτος από τον όμιλο για το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ.

Αριθμοί που τον βοήθησαν να ξεπεράσει τις αντιδράσεις των επικριτών του και να φτάσει στο πιο σημαντικό ραντεβού ανάμεσα στα υποψήφια φαβορί, διαδρομή που όμως έληξε με ξαφνικό αντίο μετά τον οδυνηρό αποκλεισμό στο Μουντιάλ στους «16» από το Μαρόκο.

Ο Λουίς Ενρίκε κατάφερε να κερδίσει συνολικά 19 παιχνίδια, ενώ έχασε επτά και είχε δώδεκα ισοπαλίες. Οι αριθμοί του σύμφωνα με τους αγώνες που έχει παίξει:

UEFA Nations League: 9 νίκες 4 ισοπαλίες 5 ήττες

Προκριματικά για το Παγκόσμιο Κύπελλο: 6 νίκες 1 ισοπαλία 1 ήττα

Παγκόσμιο Κύπελλο: 1 νίκη 2 ισοπαλίες 1 ήττα

Πρόκριση για το Euro: 2 νίκες

Euro: 1 νίκη 5 ισοπαλίες

Επιπλέον, η εθνική ομάδα μπόρεσε να σκοράρει 97 γκολ υπό τις οδηγίες του Λουίς Ενρίκε (λίγο πάνω από δύο γκολ ανά αγώνα), ενώ δέχθηκε 37 γκολ στα τεσσεράμισι χρόνια που ηγήθηκε της ομάδας.

Σίγουρα ο προπονητής από την Αστούρια κατάφερε να δώσει νέα ώθηση στην εθνική ομάδα από την άφιξή του, το 2018, μέσα από μια βαθιά ανακαίνιση που εδραίωσε μια αλλαγή γενιάς στην ομάδα και στο ισπανικό ποδόσφαιρο.

Έβαλε τη δική του σφραγίδα και μέσα από ένα καθορισμένο στυλ. Επέλεξε νεαρά ταλέντα και έσπειρε την ελπίδα για το μέλλον της ισπανικής ομάδας.

Η ομαλή μετάβαση με τον Ντε Λα Φουέντε

Με τον 61χρονο Ντε λα Φουέντε φαίνεται να επιλέγεται η ομαλή μετάβαση στην εθνική ομάδα. Και αυτός με τη σειρά του ποντάρει επίσης στο διάσημο «τικι-τάκα», αλλά οι ομάδες του απολάμβαναν πάντα εναλλακτικές, τόσο με το βαθύ παιχνίδι στα πλάγια όσο και με την κάθετη ανάπτυξη και την απευθείας μπάλα στον σέντερ φορ και τα σουτ από το μέση απόσταση. Η ομοσπονδία του έχει μεγάλη εμπιστοσύνη.

Τον Μάιο του 2013, πέρασε την πόρτα της για να αναλάβει την ευθύνη της U19. Ήταν 52 ετών και ήταν η αρχή μιας πορείας που εννέα χρόνια μετά τον οδήγησε στην θέση του προπονητής της εθνικής αντρών.

Να σημειωθεί ότι πολλοί από τους παίκτες που ανήκουν στο γκρουπ που επέλεξε ο Λουίς Ενρίκε στο «διπλό» του στάδιο ως προπονητής της Ισπανίας έχουν περάσει από τα χέρια του Λουίς ντε λα Φουέντε, ανάμεσά τους οι, Πέδρι, Γκάβι και Φάτι.

Αρκετοί από τους ποδοσφαιριστές που αποτελούν την πρώτη ομάδα της «La Roja» σήμερα, είναι από αυτούς τους Ολυμπιακούς Αγώνες και από τις άλλες «μικρές» εθνικές ομάδες της Ισπανίας,.

Ο Ασένσιο, ο οποίος σημείωσε το γκολ εναντίον της Ιαπωνίας που οδήγησε την Ισπανία στον τελικό, ο Ουνάι Σιμόν, ο Έρικ Γκαρθία, ο Πάου Τόρες, ο Πέδρι, ο Κάρλος Σόλερ και ο Ντάνι Όλμο ήταν μεταξύ εκείνων που κλήθηκαν για τη διοργάνωση του Τόκιο. Ο Ούγκο Γκιγιαμόν και ο Γέρεμι Πίνο ήταν ήδη μέρος της U21. Ο Μπάλντε που κλήθηκε από τον Λουίς Ενρίκε μετά τον τραυματισμό του Γκαγιά, ήταν στις κλήσεις του Ντε λα Φουέντε, στην οποία συμμετείχαν επίσης πρόσφατα οι Νίκο Γουίλιαμς και Φεράν Τόρες.

Παίκτες όπως ο Ογιαθάμπαλ και Μικέλ Μερίνο, που έμειναν στις...λεπτομέρειες έξω από το ταξίδι στο Κατάρ, ήταν επίσης βασικοί πυλώνες σε πολλές ομάδες του Ντε Λα Φουέντε.

Ο Ντε Λα Φουέντε με τις «μικρές» εθνικές ομάδες της Ισπανίας έχει κερδίσει το Ευρωπαϊκό U19, U21, τους Μεσογειακούς Αγώνες το 2018 και βρέθηκε στη δεύτερη θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο.

Ήταν παίκτης της Αθλέτικ, με την οποίο κέρδισε και τους δύο τίτλους πρωταθλήματος υπό τον Κλεμέντε στις αρχές της δεκαετίας του 1980.

Ο νέος προπονητής θα κάνει το ντεμπούτο του τον Μάρτιο στην προκριματική φάση του Euro 2024 της Γερμανίας και θα διευθύνει τους δύο πρώτους αγώνες με τη Νορβηγία και τη Σκωτία.

Ειδήσεις σήμερα:

“Κιβωτός”: ο πατήρ Αντώνιος χωρίς ράσα, τα ρουσφέτια και η σεξουαλική παρενόχληση (βίντεο)

16χρονος - Δυτική Αττική: “Σκούπα” με συλλήψεις μετά τα έκτροπα (εικόνες)

Μπρίτνεϊ Γκράινερ: Η Ρωσία απελευθέρωσε την Αμερικανίδα μπασκετμπολίστρια