Κοινωνία

Γυναικοκτονία στον Πειραιά: Στη φυλακή ο 25χρονος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο καθ' ομολογίαν δολοφόνος της 19χρονης στον Πειραιά. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο 25χρονος. Το χρονικό του στυγερού εγκλήματος

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 25χρονος που κατηγορείται ότι πυροβόλησε δύο φορές στο κεφάλι και σκότωσε την 19χρονη σύντροφό του, μετά από καβγά στον Πειραιά.

Έξω από το δικαστήριο Πειραιά επικράτησε ένταση με συγγενείς και φίλους της 19χρονης, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ενώ ισχυρή ήταν η παρουσία της αστυνομίας.

Οι κατηγορίες εις βάρος του 25χρονου είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Το χρονικό του στυγερού εγκλήματος

Το έγκλημα σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (3/12) στο διαμέρισμα που μένει το ζευγάρι στα Καμίνια.

Ο 25χρονος που δούλευε ως μπάρμαν στην Τρούμπα και η 19χρονη που εργαζόταν σε νυχτερινό μαγαζί στην Καλλιθέα, επέστρεψαν σπίτι τους κι άρχισαν να τσακώνονται.

Ο δράστης που ομολόγησε ότι ζήλευε παθολογικά τη γυναίκα του, σε ένα ξέσπασμα θυμού και υπό την επήρεια ναρκωτικών πυροβόλησε την 19χρονη ομοεθνή του 2 φορές στο κεφάλι.

Σημειώνεται ότι μετά τη δολοφονία, που υπολογίζεται ανάμεσα στις 07.00 έως τις 08.30 το πρωί του Σαββάτου, ο 25χρονος φρόντισε το όπλο που κατείχε να το κρύψει στην κατάψυξη. Τελικά, το πιστόλι εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς της ασφάλειας Πειραιά χωρίς να τους το υποδείξει ο δράστης της δολοφονίας.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για τη 17η γυναικοκτονία που καταγράφεται φέτος στη χώρα μας.

Ειδήσεις σήμερα:

“Κιβωτός”: ο πατήρ Αντώνιος χωρίς ράσα, τα ρουσφέτια και η σεξουαλική παρενόχληση (βίντεο)

16χρονος - Δυτική Αττική: “Σκούπα” με συλλήψεις μετά τα έκτροπα (εικόνες)

Μπρίτνεϊ Γκράινερ: Η Ρωσία απελευθέρωσε την Αμερικανίδα μπασκετμπολίστρια