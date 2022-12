Πολιτική

Παρακολουθήσεις - Τσίπρας σε Μητσοτάκη: παραίτηση μόλις αποδειχθεί ότι ψεύδεται

Πυρά εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής ο Αλέξης Τσίπρας στον Κυριάκο Μητσοτάκη για το νομοσχέδιο της ΕΥΠ και τις παρακολουθήσεις.

«Νομοσχέδιο συγκάλυψης» χαρακτήρισε το προς ψήφιση νομοσχέδιο για την ΕΥΠ ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξης Τσίπρας από το βήμα της Ολομέλειας, ενώ εξαπέλυσε κατά μέτωπον επίθεση στον πρωθυπουργό, κάνοντας λόγο για μια «αξιοθρήνητη παρουσία» στη Βουλή.

Κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για «δειλία» και «θράσος» και ζήτησε την παραίτησή του μόλις αυτό «αποδειχθεί» ότι «ψεύδεται» για το κατά πόσο παρακολουθούνται και άλλα πολιτικά πρόσωπα. Απαντώντας, μάλιστα, έντονα στην κριτική του πρωθυπουργού για τη μετατροπή επί ΣΥΡΙΖΑ των αδικημάτων υποκλοπών σε «πλημμελήματα», διαβεβαίωσε ότι και με αυτόν τον ποινικό κώδικα οι υπαίτιοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με «ποινές κάθειρξης».

«Βασικό χαρακτηριστικό των ενόχων είναι πάντοτε η δειλία και το θράσος», δήλωσε ο Αλ. Τσίπρας λαμβάνοντας τον λόγο αμέσως μετά την ομιλία του πρωθυπουργού και κάνοντας λόγο για «αξιοθρήνητη παρουσία» υπό την πίεση των «δυσκολιών» που καλείται να αντιμετωπίσει. Όπως υποστήριξε δεν είναι μόνο τα «αναπάντητα ερωτήματα» που «βαραίνουν» τον πρωθυπουργό, είναι το γεγονός ότι ακόμα και «σημαίνοντα στελέχη τής παράταξης, οι δύο πρώην πρωθυπουργοί» λένε «ευθέως» ότι «η επίκληση του απορρήτου ζημειώνει την αλήθεια, τη δημοκρατία και την παράταξη». «Οι σταγόνες που νιώθετε δεν είναι η βροχή και είναι από την παράταξή σας, όχι μόνο από την ελληνική κοινωνία», είπε, απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό και τόνισε πως «ήρθε η ώρα να τελειώσει το κρυφτούλι και τα παιχνίδια με τη δημοκρατία και την εθνική ασφάλεια», ζητώντας «συγκεκριμένες απαντήσεις».

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι «κρύβεται», ως «ένοχος» εδώ και «40 μέρες», προσπαθώντας να «καλύψει τα ίχνη του». «Τα ίχνη σας όμως δε κρύβονται. Όπως και η σφραγίδα τής συγκάλυψης που επιχειρείτε να βάλετε παντού», δήλωσε.

Ανεβάζοντας τους τόνους, χαρακτήρισε «θράσος» τα «υπονοούμενα» του πρωθυπουργού για δημοσιογράφους- επικεφαλής της ΕΥΠ επί ΣΥΡΙΖΑ και αναφέρθηκε σε σειρά «πράξεων» του ίδιου του πρωθυπουργού που δηλώνουν την «ενοχή» του, όπως να πάρει στην «ευθύνη» του την ΕΥΠ και ότι «έσπευσε να αλλάξει τον νόμο» προκειμένου να διορίσει επικεφαλής της ΕΥΠ τον «κολλητό» του και «να την μετατρέψει από υπηρεσία πληροφοριών σε υπηρεσία παρακολουθήσεων».

Ο Αλ. Τσίπρας συνέχισε την κριτική για τις αποφάσεις που πήρε ο πρωθυπουργός από τον Αύγουστο, μεταξύ των οποίων και η επίκληση του απορρήτου και η απαγόρευση ενημέρωσης των θυμάτων παρακολούθησης. Διερωτήθηκε, δε, αν όλα αυτά δείχνουν έναν πρωθυπουργό «εξαπατημένο και παραπλανημένο» και μάλιστα από «το ίδιο του το αίμα» τον Γρηγόρη Δημητριάδη, κάτι που τον κάνει «ανεπαρκή», ή αν τελικά είναι «ο ιθύνων νους, ο ενορχηστρωτής, ο ηθικός αλλά και φυσικός αυτουργός της πιο βαθιάς πληγής στο σώμα της θεσμικής λειτουργίας της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου από τη μεταπολίτευση και μετά», κάτι που τον κάνει «επικίνδυνο».

Συνεχίζοντας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σχολίασε σκωπτικά την προσπάθεια του πρωθυπουργού να παρουσιαστεί ως «θύμα συκοφαντικών επιθέσεων, μυθευμάτων και σκευωρίας» ακόμα και ως «θύμα» παρακολουθήσεων από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ως εκ τούτου, απευθυνόμενος στον ίδιο τον πρωθυπουργό τον ρώτησε «γιατί τόσο καιρό δεν έχει γίνει μια μήνυση σε κάποιον δημοσιογράφο που έχει προχωρήσει σε αυτές τις αποκαλύψεις». «Τρομοκρατείτε και εκβιάζετε. Και ταυτόχρονα ζητάτε τις αποδείξεις από αυτούς που τρομοκρατείτε», υπογράμμισε, υπενθυμίζοντας ότι «στις φιλελεύθερες δημοκρατίες, η δημοσιογραφική έρευνα που ασκεί έλεγχο στην εξουσία συλλέγει τα στοιχεία και προχωρά σε αποκαλύψεις».

Εξάλλου, προκάλεσε και πάλι τον Κ. Μητσοτάκη, «αν όντως είναι αθώος», μεταξύ άλλων, να αποχαρακτηρίσει το απόρρητο -παραπέμποντας και στις αντίστοιχες δηλώσεις των Κ. Καραμανλή και Αντ. Σαμαρά.

Όσον αφορά τη χθεσινή επίσκεψη του Αλ. Τσίπρα στον πρόεδρο της ΑΔΑΕ προκειμένου να ζητήσει τα στοιχεία για τις παρακολουθήσεις, κάλεσε τον πρωθυπουργό να επικροτήσει το δικαίωμα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης να γνωρίζει και να μην «κρυφτεί και πάλι πίσω από το απόρρητο, πίσω από δήθεν εθνικούς λόγους, πίσω από νομικίστικα προσχήματα».

Αντιδρώντας, μάλιστα, έντονα σε αιχμές της βουλευτή της ΝΔ, Φωτεινής Πιπιλή για ανάγκη απαντήσεων και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλ. Τσίπρας ξεκαθάρισε πως η κυβέρνησή του δεν επικαλέστηκε ποτέ το απόρρητο και λειτούργησε θεσμικά, γι' αυτό και είναι διαθέσιμα όλα τα στοιχεία. «Δεν κάναμε την ΕΥΠ τσιφλίκι μας, δεν κάναμε την ΕΥΠ οικογενειακή υπόθεση», δήλωσε. Ειδικότερα, ζήτησε επιμόνως από τον Κυρ. Μητσοτάκη «να δώσει μια καθαρή απάντηση» σχετικά με το αν υπάρχει περίπτωση να παρακολουθούνταν και άλλα πολιτικά πρόσωπα και να δεσμευτεί ότι θα παραιτηθεί σε περίπτωση που αποδειχτεί ότι ψεύδεται.

Όπως ανέφερε, «ο ρόλος των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ο ρόλος του ίδιου ως αρχηγού τής αντιπολίτευσης δεν είναι να παριστάνει ούτε τον δικαστή, ούτε τον ντετέκτιβ», αλλά θεσμικός. «Οι αποδείξεις όλοι γνωρίζουμε πού βρίσκονται. Θεσμικά θα αγωνιστούμε ως το τέλος να τις αναδείξουμε. Θα σας ταράξουμε στη νομιμότητα», δήλωσε, προειδοποιώντας ότι «ο χρόνος θα δείξει, λοιπόν, ποιος λέει την αλήθεια και ποιος τα ψέματα. Αλλά, αν όπως λέτε ότι όλα είναι ψέματα και κατασκευές, γιατί δε πηγαίνετε εσείς στον εισαγγελέα τους διαρροείς των ψευδών ειδήσεων», συνέχισε ο Αλ. Τσίπρας.

Προχωρώντας επί της ουσίας στην κριτική του νομοσχεδίου, σχολίασε πως ο στόχος του δεν είναι «να θεραπεύσει τα θεσμικά κενά», όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση. «Αυτό που κάνετε είναι ένα προπέτασμα καπνού μπροστά στην αλήθεια που αποκαλύπτει το πραγματικό πρόσωπο των καθεστωτικών σας πρακτικών», υπογράμμισε και προσέθεσε πως «η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν τα θεσμικά κενά αυτά που διέσυραν την ίδια τη δημοκρατία, αλλά ήταν η πολιτική απόφαση να δημιουργηθεί ένα σύστημα διακυβέρνησης πέρα και έξω από τα στενά όρια μιας δυτικής φιλελεύθερης δημοκρατίας».

Επισημαίνοντας ότι το εν λόγω νομοσχέδιο «έχει αποδομηθεί πλήρως από την επιστημονική κοινότητα, την επιστημονική υπηρεσία της Βουλής αλλά και από τις καθ' ύλην αρμόδιες ανεξάρτητες αρχές», σχολίασε πως «έρχεται απλά για να νομιμοποιήσει εκ των υστέρων μια συνταγματική εκτροπή».

«Το υπάρχον θεσμικό νομικό πλαίσιο, ήταν απολύτως επαρκές, ώστε να μην οδηγηθούμε σε παραβιάσεις του νόμου και του Συντάγματος», τόνισε, συμπληρώνοντας πως επρόκειτο «για μια συνθήκη όπου έχει παραβιαστεί, και μάλιστα βάναυσα, το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο».

«Έχουμε δηλαδή να κάνουμε με τετελεσμένα αδικήματα, κακουργήματα και πλημμελήματα εκ μέρους της διοίκησης και της ίδιας της κυβέρνησης», είπε, ενώ παράλληλα αντέκρουσε την μομφή του πρωθυπουργό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε τον ποινικό κώδικα μετατρέποντας το κακούργημα των υποκλοπών σε πλημμέλημα. «Διότι η πράξη τής παρακολούθησης συρρέει πραγματικά με σειρά άλλων ποινικών αδικημάτων που έχουν να κάνουν με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και συνεπάγεται ποινές κάθειρξης», εξήγησε και διαβεβαίωσε πως «όταν έρθει η ώρα της πραγματικής απόδοσης των ευθυνών οι υπαίτιοι θα βρεθούν αντιμέτωποι εξαιτίας αυτού του ποινικού κώδικα με σειρά κακουργημάτων».

Κατηγόρησε, επίσης, τον πρωθυπουργό ότι εμμένει σε αυτό το αφήγημα γιατί λειτουργεί «ως συνήγορος υπεράσπισης όσων διέπραξαν αυτά τα εγκλήματα», επιχειρώντας να «επηρεάσει τη Δικαιοσύνη», επισημαίνοντας ότι η αλλαγή του ποινικού κώδικα έγινε από μια «μεγάλη ομάδα επιστημόνων κύρους», την οποία κάλεσε τον πρωθυπουργό να την αμφισβητήσει ευθέως, αν πιστεύει ότι «έφτιαξαν αυτούς τους ποινικούς κώδικες για να πέσουν στα μαλακά οι συνεργάτες» του πρώην πρωθυπουργού που διέπραξαν τις παρακολουθήσεις. «Μα πόσο γελοία θα γίνουν τα επιχειρήματά σας και πόσο αξιοθρήνητη η παρουσία σας για να δικαιολογήσετε τα αδικαιολόγητα», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Αλ. Τσίπρας, συνέχισε την ομιλία του, υποστηρίζοντας ότι ήταν πολιτική επιλογή η παραβίαση του Συντάγματος από την κυβέρνηση και όχι «θέμα ανεπάρκειας του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου», ενώ απάντησε και στο ζήτημα που έθεσε ο πρωθυπουργός για τους δύο εισαγγελείς, ρωτώντας τον τον «πόσους εισαγγελείς χρειάζεται για να μην παρανομεί».

«Πρόκειται για την πιο ξεδιάντροπη φωτογραφική ρύθμιση μήπως και θάψετε το σημερινό σκάνδαλο των υποκλοπών, πετώντας τη διαλεύκανσή του στον χρόνο και περιορίζοντας την ανεξάρτητη Αρχή σε διακοσμητικό ρόλο», είπε και υπογράμμισε πως «ξαφνικά η ΕΥΠ θα είναι πάνω από τη Βουλή και πάνω από το Σύνταγμα».

«Το νομοσχέδιό σας είναι ένα νομοσχέδιο εκ των υστέρων θεσμικής νομιμοποίησης του εγκλήματος που διαπράξατε. Είναι ένα νομοσχέδιο συγκάλυψης», συνέχισε και κάλεσε την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό να σταματήσουν «τον αυταρχικό κατήφορο που βαθαίνει σήμερα με ακόμα μια πράξη» και «επιβεβαιώνει ότι η επιλογή να χρησιμοποιήσουν τα αθλιότερα μέσα δεν ήταν ένα ατύχημα, ήταν μέθοδος διακυβέρνησης».

Κλείνοντας, ο Αλ. Τσίπρας έκανε λόγο για «άθλιες πολιτικές» που «θέλουν άθλιες μεθόδους» και εξέφρασε την άποψη ότι «η ελληνική κοινωνία δεν θα ανεχτεί αυτή την εκτροπή».

