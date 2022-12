Κοινωνία

16χρονος - Κούγιας: Ο αστυνομικός είναι αθώος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανακοίνωση του ποινικολόγου σχετικά με τον σοβαρό τραυματισμό του 16χρονου Ρομά από πυρά αστυνομικού στη Θεσσαλονίκη.

Ο Αλέξης Κούγιας, που ανέλαβε την υπεράσπιση του αστυνομικού, υποστηρίζει ότι ο εντολέας του «πυροβόλησε χαμηλά δύο φορές», αλλά λόγω της ανωμαλίας του εδάφους στο συγκεκριμένο σημείο της καταδίωξης, η μοτοσικλέτα αναπήδησε «με αποτέλεσμα το πιστόλι, λόγω της απροόπτου και μη προβλεπόμενης αναπηδήσεως, να βρεθεί ψηλότερα και έτσι να επέλθει το τραγικό αποτέλεσμα».

Ο ποινικολόγος αναφέρει ακόμη ότι ο οδηγός του αγροτικού έκανε «τρεις συνεχόμενες επιθέσεις» κατά των αστυνομικού της ΔΙΑΣ και «επετέθη μετωπικά με αυτό στην πρώτη μοτοσυκλέτα που τον ακολουθούσε, επιδιώκοντας τον θάνατο ή τον βαρύ τραυματισμό των επιβαινόντων σε αυτήν».

Η ανακοίνωση από το δικηγορικό γραφείο του Αλέξη Κούγια:

«Μετά την ολοκληρωμένη ανάγνωση της δικογραφίας από τον επικεφαλής του γραφείου μας κο Αλέξιο Κούγια και τους συνεργάτες του προκύπτει χωρίς κανέναν ενδοιασμό ότι ο εντολέας μας είναι εντελώς αθώος για τις πράξεις, για τις οποίες κατηγορείται, αφού τόσο από τις καταθέσεις του υπαλλήλου του πρατηρίου, όσο και των τριών συναδέλφων του προκύπτει ότι, για να σώσει τη ζωή των δύο συνάδελφων του, οι οποίοι επέβαιναν στην άλλη μοτοσυκλέτα, από τρεις συνεχόμενες επιθέσεις του οδηγού του αγροτικού αυτοκινήτου, ο οποίος, τραβώντας χειρόφρενο τρεις φορές διαδοχικά, αντέστρεψε την πορεία του αυτοκινήτου του και επετέθη μετωπικά με αυτό στην πρώτη μοτοσυκλέτα που τον ακολουθούσε, επιδιώκοντας τον θάνατο ή τον βαρύ τραυματισμό των επιβαινόντων σε αυτήν αστυνομικών, γι’ αυτό κατηγορείται για το αδίκημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή, ο εντολέας μας πυροβόλησε χαμηλά δύο φορές, την πρώτη φορά εκτός του στόχου του αυτοκινήτου και τη δεύτερη φορά προς τα λάστιχα του αυτοκινήτου, πλην όμως από την ανωμαλία του εδάφους του συγκεκριμένου σημείου, λόγω του ότι η άσφαλτος είναι παραμορφωμένη, η μοτοσυκλέτα αναπήδησε, με αποτέλεσμα το πιστόλι, λόγω της απροόπτου και μη προβλεπόμενης αναπηδήσεως, να βρεθεί ψηλότερα και έτσι να επέλθει το τραγικό αποτέλεσμα.

»Η αλήθεια αυτού του ισχυρισμού του κ. κατηγορουμένου, ευτυχώς για τον ίδιο, επιβεβαιώνεται όχι μόνο από την κατάθεση του οδηγού της μοτοσυκλέτας, στην οποίαν επέβαινε, αλλά και από τις φωτογραφίες που αποδεικνύουν ποια ακριβώς ήταν η κατάσταση του οδοστρώματος εκείνη τη στιγμή που πυροβόλησε, ΑΛΛΑ ΚΥΡΙΩΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΕΥΡΗΜΑ ΟΤΙ Η ΠΡΩΤΗ ΣΦΑΙΡΑ ΒΡΕΘΗΚΕ ΝΑ ΕΧΕΙ ΧΤΥΠΗΣΕΙ ΤΟΝ ΤΟΙΧΟ ΕΝΟΣ ΞΕΝΩΝΑ στην πορεία του πυροβολισμού, αλλά σε χαμηλότατο σημείο από το έδαφος, γεγονός που αναμφισβήτητα αποδεικνύει ότι ο κ. κατηγορούμενος πυροβόλησε από ψηλά προς χαμηλά.

»Για άλλη μια φορά θέλουμε όλοι εμείς οι συνεργάτες του γραφείου Κούγια να ευχηθούμε στο άτυχο θύμα να επιζήσει και να επιστρέψει υγιέστατο στην οικογένειά του, στη γυναίκα του και το παιδί του.

»Σύμφωνα με κατάθεση του υπαλλήλου και θύματος της κλοπής της βενζίνης, το θύμα ήταν εμφανώς υπό την επήρεια είτε μέθης είτε χρήσεως ναρκωτικών ουσιών, γεγονός το οποίο, εάν είναι αληθές ή δεν ισχύει, θα διαπιστωθεί από τη τοξικολογική εξέτασή του. Ενόψει των ως άνω η νομική επιλογή μας για την υπεράσπιση του κου κατηγορουμένου είναι ότι αυτός πυροβόλησε υπό συνθήκες νομίμου αμύνης υπέρ τρίτου σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ποινικού Κώδικα.

Αθήνα, 8/12/2022

Με εκτίμηση και σεβασμό

Αλέξιος Χ. Κούγιας»

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία στον Πειραιά: Στη φυλακή ο 25χρονος

“Κιβωτός”: ο πατήρ Αντώνιος χωρίς ράσα, τα ρουσφέτια και η σεξουαλική παρενόχληση (βίντεο)

Μουντιάλ 2022: Ο Λουίς ντε Λα Φουέντε νέος προπονητής της Ισπανίας