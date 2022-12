Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: Η φάση των “8” στον ΑΝΤ1 και στο ANT1+

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικά οι ώρες και οι περιγραφές των αγώνων της Προημιτελικής Φάσης όπως θα προβληθούν από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+

Τα 7 από τα 8 φαβορί της φάσης των "16" προκρίθηκαν στην οκτάδα!

Με τόσα "βαριά" ονόματα οι τέσσερις αγώνες της προημιτελικής φάσης αναμένονται πιο συναρπαστικοί από ποτέ!

Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2022 που μεταδίδεται αποκλειστικά από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+ μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία με τις 8 εθνικές που πήραν το εισιτήριο για τους προημιτελικούς να προετοιμάζονται για σκληρές αναμετρήσεις.

Η αρχή θα γίνει το απόγευμα της Παρασκευής, στις 17:00 στον ΑΝΤ1 και στο ΑΝΤ1+, με τη μονομαχία της Κροατίας με τη Βραζιλία. Η φιναλίστ του προηγούμενου Μουντιάλ απέδειξε πως παραμένει σκληρό καρύδι στις νοκ άουτ αναμετρήσεις και αναμένεται να βάλει δύσκολα στη Σελεσάο, η οποία έδωσε μια εντυπωσιακή παράσταση κόντρα στη Νότια Κορέα και παραμένει το μεγάλο φαβορί για τον τίτλο.

Το βράδυ της ίδιας ημέρας στις 21:00 στον ΑΝΤ1 και στο ΑΝΤ1+, η Ολλανδία θα αντιμετωπίσει την Αργεντινή σε μια αναμέτρηση που φέρνει στη μνήμη των μεγαλύτερων τον τελικό του 1978. Οι "Οράνιε" του Φαν Χάαλ παίζουν με ουσία και κυνισμό, όμως ο Λιονέλ Μέσι είναι έτοιμος να οδηγήσει την "Αλμπισελέστε" στον ημιτελικό με τη Βραζιλία που περιμένουν όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι του κόσμου.

Το απόγευμα του Σαββάτου στις 17:00 στον ΑΝΤ1 και στο ΑΝΤ1+, το Μαρόκο θα δώσει άλλη μια παθιασμένη μάχη για την πρόκριση, αυτή τη φορά κόντρα στην Πορτογαλία του Φερνάντο Σάντος. Η ομάδα-έκπληξη του Μουντιάλ έχει ήδη αποκλείσει Βέλγιο και Ισπανία και έχει κερδίσει το δικαίωμα να ονειρεύεται, ενώ οι Πορτογάλοι έδωσαν το πιο εντυπωσιακό σόου της φάσης των "16" και δείχνουν έτοιμοι να διεκδικήσουν το τρόπαιο.

Η τετράδα των ημιτελικών θα ολοκληρωθεί με το μεγάλο ευρωπαϊκό ντέρμπι που θα αρχίσει την Κυριακή στις 21:00 στον ΑΝΤ1 και στο ΑΝΤ1+. Η Αγγλία ανυπομονεί να κάνει επιτέλους πράξη το σύνθημα "it's coming home" για το τρόπαιο που είχε κατακτήσει το μακρινό 1966, ενώ η κάτοχος του τίτλου Γαλλία του εκπληκτικού Κιλιάν Εμπαπέ ονειρεύεται να γίνει η πρώτη ομάδα που κατακτά δύο συνεχόμενα Μουντιάλ μετά τη Βραζιλία του Πελέ το 1958 και το 1962.

Και σε αυτή τη φάση οι αγώνες είναι νοκ άουτ καθώς μόνο μία ομάδα από κάθε αναμέτρηση θα προκριθεί στην ημιτελική φάση. Αν δεν υπάρχει νικητής στα 90 λεπτά της κανονικής διάρκειας του αγώνα, το παιχνίδι πηγαίνει σε ημίωρη παράταση και στη συνέχεια- αν χρειαστεί- στη διαδικασία των πέναλτι.

Ποιες ομάδες θα προκριθούν στους ημιτελικούς του Μουντιάλ και θα φτάσουν ένα βήμα πιο κοντά στο όνειρο της κατάκτησης του τρόπαιου;

Και φυσικά, όλες οι μεγάλες στιγμές που θα μας χαρίσουν οι κορυφαίες αυτές αναμετρήσεις, βρίσκονται στην εκπομπή «ΩΡΑ ΜΟΥΝΤΙΑΛ» με τον Στέφανο Αβραμίδη, τον Βασίλη Σαμπράκο και τον Μιχάλη Τσόχο την Παρασκευή και το Σάββατο στον ΑΝΤ1 με ένα ζωντανό pre-game show στις 19:45 πριν την έναρξη των αγώνων και στις 23:00 μετά τη λήξη των αγώνων.

FIFA WORLD CUP QATAR 2022™ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΝ ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+

Η ομάδα του ΑΝΤ1 και του ΑΝΤ1+, από το Κατάρ αλλά και από τα στούντιο της Αθήνας, θα περιγράψουν και θα σχολιάσουν όλους τους αγώνες του κορυφαίου ποδοσφαιρικού γεγονότος.

Αναλυτικά οι ώρες και οι περιγραφές των αγώνων της Προημιτελικής Φάσης όπως θα προβληθούν από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΚΡΟΑΤΙΑ – ΒΡΑΖΙΛΙΑ (17:00) ANT1/ ANT1+

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΑΛΕΞΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΛΛΑΝΔΙΑ - ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ (21:00) ANT1/ ANT1+

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΩΣΤΑΒΑΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ: ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΜΑΡΟΚΟ - ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (17:00) ANT1/ ANT1+

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΩΣΤΑΒΑΡΑΣ

ΑΓΓΛΙΑ – ΓΑΛΛΙΑ (21:00) ANT1/ ANT1+

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΑΛΕΞΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ: ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

#FIFAWorldCupGR

Instagram

@fifaworldcupgr

Twitter

@FIFAWorldCupGR

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία στον Πειραιά: Στη φυλακή ο 25χρονος

“Κιβωτός”: ο πατήρ Αντώνιος χωρίς ράσα, τα ρουσφέτια και η σεξουαλική παρενόχληση (βίντεο)

Μουντιάλ 2022: Ο Λουίς ντε Λα Φουέντε νέος προπονητής της Ισπανίας