Αθλητικά

Μουντιάλ 2022 - Βραζιλία: η κατάρα 20 χρόνων που θέλει να... σπάσει

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιος είναι ο "κακός δαίμονας" της Σελεσάο που καλείται να "σπάσει"...

H Bραζιλία όταν αύριο (17:00) στη Ντόχα αναμετρηθεί με την Κροατία στον πρώτο-χρονικά-προημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022, θα προσπαθήσει να σπάσει μία κατάρα που κρατάει 20 χρόνια.

Από το 2002 και το Μουντιάλ που διοργάνωσαν Νότια Κορέα και Ιαπωνία, η Βραζιλία δεν έχει νικήσει ευρωπαϊκή ομάδα σε αγώνα νοκ άουτ Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπως αναφέρει σχετικά η εφημερίδα της Βραζιλία O’ Globo.

Η τελευταία φορά ήταν στον τελικό του Μουντιάλ 2002, στη νίκη με 2-0 επί της Γερμανίας.

Έκτοτε η Βραζιλία έχει γνωρίσει πέντε ήττες, τρεις αποκλεισμούς στα προημιτελικά, έναν στα ημιτελικά και την ήττα στον αγώνα για την τρίτη θέση το 2014.

Σε αυτούς τους αγώνες η Βραζιλία σημείωσε μόλις τρία γκολ και δέχθηκε 15 γκολ.

Σε αυτά τα τέσσερα Κύπελλα, οι μόνες νίκες της Βραζιλίας σε νοκ άουτ γύρους ήταν εναντίον ομάδων από τη Νότια Αμερική (Χιλή, 2010 και 2014, φάση των «16» και Κολομβία, προημιτελικά 2014), Αφρικής (Γκάνα, φάση των «16» 2006) και Βόρειας Αμερικής (Μεξικό, φάση των «16» 2018).

Οι νοκ-άουτ ήττες της Βραζιλίας από ευρωπαϊκές ομάδες από το 2006:

2006- Βραζιλία 0-1 Γαλλία (προημιτελικά)

2010- Βραζιλία 1-2 Ολλανδία (προημιτελικά)

2014- Βραζιλία 1-7 Γερμανία (ημιτελικά)

2014- Βραζιλία 0-3 Ολλανδία (αγώνας για τρίτη θέση)

2018- Βραζιλία 1-2 Βέλγιο (προημιτελικά)