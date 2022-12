Πολιτική

Τσαβούσογλου για Δυτική Θράκη: τα αδέρφια μας δεν είναι ποτέ μόνα

Τη ρητορική για καταπάτηση των δικαιωμάτων της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη, συνεχίζει ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη δέχτηκε σήμερα στην Άγκυρα ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Μετά τη συνάντησή της, ο Τούρκος ΥΠΕΞ ανήρτησε ένα μήνυμα στο twitter κατηγορώντας την Ελλάδα ότι παραβιάζει επίμονα τη συνθήκη της Λωζάνης και τα ανθρώπινα δικαιώματα της «τουρκικής» μειονότητας, αναφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Συγκεκριμένα ανέφερε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών: «Φιλοξενήθηκαν τα αξιόλογα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Τουρκικής Μειονότητας Δυτικής Θράκης στην Άγκυρα

Η Ελλάδα συνεχίζει επίμονα να παραβιάζει τη Συνθήκη της Λωζάνης και τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα της τουρκικής μειονότητας.

Τα αδέλφια μας στη Δυτική Θράκη δεν ήταν ποτέ και δεν θα είναι ποτέ μόνα τους!».

