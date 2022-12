Κοινωνία

16χρονος - Αποκάλυψη ΑΝΤ1: η συνομιλία αστυνομικών με το Κέντρο Επιχειρήσεων το βράδυ του πυροβολισμού (βίντεο)

Ο ΑΝΤ1 αποκαλύπτει τις επικοινωνίες των αστυνομικών με το κέντρο. Το βίντεο-ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας που καταρρίπτει τους ισχυρισμούς του αστυνομικού.

Των Βαγγέλη Κοκολάκου και Μανώλη Ασαριώτη

Βίντεο ντοκουμέντο, φαίνεται να καταρρίπτει τους ισχυρισμούς του αστυνομικού ότι ο 16χρονος επιχειρούσε με το όχημά του να εμβολίσει τους συναδέλφους του.

Σε αυτά τα καρέ από κάμερα ασφαλείας εμφανίζεται το αγροτικό αυτοκίνητο του νεαρού, να περνά τη σιδηροδρομική γραμμή, την ώρα που το καταδιώκουν οι μηχανές της ομάδας Δίας. Ο οδηγός μοιάζει να χάνει τον έλεγχο και το αυτοκίνητο κάνει στροφή 180 μοιρών. Μία από τις μηχανές το προσπερνά με την ταχύτητα που έχει και η δεύτερη μηχανή, βρίσκεται σε πορεία σύγκρουσης μαζί του. Το αυτοκίνητο κάνει και δεύτερη στροφή 180 μοιρών και δεν συνεχίζει την πορεία του, προς το δρόμο αλλά κινείται στο τοιχίο όπου τελικά καταλήγει.

Ο δικηγόρος του 16χρονου, Θεόφιλος Αλεξόπουλος, αναφέρει σχετικά με το περιστατικό: «Ο 16χρονος χάνει τον έλεγχο του αυτοκινήτου πάνω από την ισόπεδη διάβαση των γραμμών του ΟΣΕ. Προσκρούει στις γραμμές. Χάνει τον έλεγχο. Κάνει στροφή προς τα αριστερά 180 μοιρών και έρχεται με φορά προς τα πίσω. Μία μοτοσικλέτα περνάει μπροστά του. Δεν κάνει καμία κίνηση να εμβολίσει τη μοτοσικλέτα, περιμένει να περάσει η μοτοσικλέτα μετά εκκινεί το αυτοκίνητο και κάνει τη στροφή για να επιστρέψει στην πορεία που είχε».

Η πλευρά του αστυνομικού υποστηρίζει, ότι ο 16χρονος αποπειράθηκε να χτυπήσει την πρώτη μοτοσυκλέτα που τον ακολουθούσε και πως ο αστυνομικός πυροβόλησε χαμηλά δύο φορές.

«Ο εντολέας μας πυροβόλησε χαμηλά δύο φορές, την πρώτη φορά εκτός του στόχου του αυτοκινήτου και τη δεύτερη φορά προς τα λάστιχα του αυτοκινήτου, πλην όμως από την ανωμαλία του εδάφους του συγκεκριμένου σημείου, λόγω του ότι η άσφαλτος είναι παραμορφωμένη, η μοτοσυκλέτα αναπήδησε, με αποτέλεσμα το πιστόλι, λόγω της απροόπτου και μη προβλεπόμενης αναπηδήσεως, να βρεθεί ψηλότερα και έτσι να επέλθει το τραγικό αποτέλεσμα», ανέφερε ο Αλέξης Κούγιας, συνήγορος του αστυνομικού.

Ο διάλογος των αστυνομικών

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, η πρώτη φορά που οι αστυνομικοί διαβιβάζουν ασυρματικά ότι βρίσκονται σε καταδίωξη οχήματος που δεν συμμορφώνεται με τις υποδείξεις τους είναι έξω από το βενζινάδικο - στην οδό Μοναστηρίου.

Η διαβίβαση όμως γίνεται στο κανάλι των αστυνομικών της Άμεσης Δράσης και όχι σε αυτό που διαβιβάζουν όλοι οι περιπολούντες σταθμοί. Ακολούθως, αναφέρουν πως στρίβουν στη συμμαχική οδό. Δεν ακούγεται καθαρά στο κέντρο. Ο εκφωνητής εντοπίζει το στίγμα τους από τον ψηφιακό ασύρματο και δίνει εντολή σε σταθμό ΟΠΚΕ που βρισκόταν στη Σίνδο να συνδράμει. Η καταδίωξη συνεχίζεται. Το αγροτικό όχημα που οδηγούσε ο 16χρονος προσκρούει σε τοίχο.

«Κατά την καταδίωξη γνώρισε ποιον καταδιώκει. Γνώριζε ότι καταδιώκει άτομο το οποίο δεν είχε πληρώσει 20 ευρώ, γνώριζε ότι είναι Ρομά. Προκύπτει από την επικοινωνία που κάνει μέσω ασυρμάτου εκείνη τη στιγμή σε ερώτημα που του κάνει το κέντρο αναφέρει στρίβοντας από τη Μοναστηρίου προς τα Διαβατά, ότι είναι από την Αγία Σοφία, δηλαδή από τον οικισμό των αθιγγάνων της Αγίας Σοφιάς. Γνωρίζει και αυτό», ανέφερε ο δικηγόρος του 16χρονου, Θεόφιλος Αλεξόπουλος.

Στη συνέχεια στο σημείο φτάνει η ομάδα ΟΠΚΕ. Οι αστυνομικοί ανοίγουν την πόρτα του συνοδηγού. Βλέπουν ότι 16χρονος είναι σοβαρά τραυματισμένος. Ασυρματικά ενημερώνουν το κέντρο να ειδοποιήσει το ΕΚΑΒ. Το κέντρο τους δίνει εντολή να ειδοποιήσουν οι ίδιοι διότι έχουν καλύτερη εικόνα του τραυματία. Οι αστυνομικοί ειδοποιούν το ΕΚΑΒ και εδώ σταματά ο διάλογος μέσω ασυρμάτου.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. ουδέποτε ενημέρωσαν μέσω ασυρμάτου το Κέντρο Επιχειρήσεων, ότι νεαρός οδηγός αποπειράθηκε να τους εμβολίσει, ουδέποτε ενημέρωσαν ότι πυροβόλησαν.

Το έκαναν μόνο αφού διαπίστωσαν ότι ο 16χρονος φέρει τραύμα από σφαίρα στο κεφάλι και το έκαναν τηλεφωνικά, δηλώνοντας ότι είναι σοβαρά τραυματισμένος.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ ακόμη, ο αστυνομικός φαίνεται να ρωτά διαδικαστικά όπως το "τί θα γίνει το αυτοκίνητο θα το πάρουμε με γερανό, αναφέρεται ότι από ότι μου αναφέρει ο συνάδελφος υπάρχει πυροβολισμός. Και το κέντρο αναφέρει έκπληκτο τι εννοείτε; Πυροβολισμός ποιος πυροβολισμός. Πυροβόλησε ο καταδιωκόμενος, πυροβόλησε συνάδελφος;", δείχνοντας ότι το κέντρο, δεν γνώριζε τίποτα.

Ο Αλέξης Κούγιας, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Καλημέρα Ελλάδα", τόνισε μεταξύ άλλων: «….Στην προκειμένη περίπτωση σύμφωνα με αυτά που πληροφορήθηκα τηρήθηκε το πρωτόκολλο καθ’όλη τη διάρκεια της καταδίωξης. Υπήρχε επικοινωνία με το κέντρο».

Για το περιστατικό, κατέθεσε στον ανακριτή οδηγός φορτηγού που φέρεται ως αυτόπτης μάρτυρας της καταδίωξης.





