16χρονος: Νέα επεισόδια στο Σχιστό (βίντεο)

Με φωτιές και οδοφράγματα διαμαρτύρονται για τον πυροβολισμό του 16χρονου. Διεκόπη η κυκλοφορία. Συλλήψεις από την αστυνομική επιχείρηση στη Δυτική Αττική.

Ένταση επικρατεί αυτή την ώρα στην περιοχή του Σχιστού στον Κορυδαλλό με νεαρούς Ρομά. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι νεαροί έχουν ανάψει φωτιές σε κάδους σκουπιδιών και σε λάστιχα στην οδό Δερβενακίων. Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις.

Λόγω των επεισοδίων, η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ποταμού από το ύψος της Καραολή & Δημητρίου, έως την Δερβενακίων, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Στο μεταξύ στο πλαίσιο επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής για την πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας, σχεδιάστηκε, οργανώθηκε και υλοποιήθηκε επιχειρησιακή δράση, πρωινές ώρες σήμερα 8 Δεκεμβρίου 2022, στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής και συγκεκριμένα στις περιοχές των Νεόκτιστων Ασπροπύργου, του Ζεφυρίου, των Άνω Λιοσίων και Αχαρνών.

Στην αστυνομική επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικές δυνάμεις της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής/Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, Ο.Π.Κ.Ε., Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων, Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Δυτικής Αττικής, Ε.Κ.Α.Μ. και συμμετοχή αστυνομικών σκύλων.

Κατά τη διάρκεια της ανωτέρω επιχείρησης :

πραγματοποιήθηκαν έρευνες, παρουσία δικαστικού λειτουργού, σε -25- οικίες

συνελήφθησαν -7- άτομα για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών

προσήχθησαν -4- άτομα

Οι αστυνομικές δράσεις στην περιοχή συνεχίζονται.

