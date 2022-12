Πολιτική

Σακελλαροπούλου από Βουλγαρία: η καταδίκη κάθε αναθεωρητικής πολιτικής είναι ζήτημα αρχής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου επισκέφτηκε την Σόφια, όπου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ.

«Για την Ελλάδα η καταδίκη κάθε αναθεωρητικής πολιτικής είναι ζήτημα αρχής και άμεσου εθνικού συμφέροντος, ενώ η υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου είναι θεμέλιος λίθος της εξωτερικής μας πολιτικής» τόνισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου από την Σόφια, όπου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ. Όπως είπε η Πρόεδρος «Προσβλέπουμε στην ενίσχυση των σχέσεων μας με ομονοούσες χώρες για την αντιμετώπιση απειλητικών και παραβατικών πρακτικών, που υπονομεύουν την ασφάλεια και την σταθερότητα».

Κατά την κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Βούλγαρο ομόλογό της, η κυρία Σακελλαροπούλου υπογράμμισε ότι η επίσκεψή της επιβεβαιώνει το εξαιρετικό επίπεδο των διμερών σχέσεων, το οποίο αντανακλά τους σημαντικούς ιστορικούς, πολιτικούς και πολιτισμικούς δεσμούς, καθώς και τη φιλία που συνδέει τους δυο λαούς.

Παράλληλα, σημείωσε, ότι «η συνεργασία μας έχει σταθερές βάσεις και εδράζεται, μεταξύ άλλων, στο κοινό μας όραμα για ένα μέλλον ασφάλειας, ειρήνης και ευημερίας, τόσο για τις χώρες μας, όσο και για την ευρύτερη περιοχή. Ως γείτονες, εταίροι στην Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, Ελλάδα και Βουλγαρία αποτελούμε πυλώνα σταθερότητας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη».

Επισήμανε, επίσης, ότι η περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της στρατηγικής εταιρικής μας σχέσης σε ευρύτατο φάσμα τομέων αποτελεί κοινή επιδίωξη. Όπως είπε «κομβικής σημασίας είναι ο τομέας της οικονομικής ανάπτυξης. Η Βουλγαρία αποτελεί τις τελευταίες δεκαετίες σημαντικότατο εμπορικό εταίρο της χώρας μου και ελκυστικό επενδυτικό προορισμό εξωστρεφών ελληνικών επιχειρήσεων».

Αναφερόμενη στην τρέχουσα ενεργειακή κρίση, υποστήριξε ότι αναδεικνύει τη σημασία της ενεργειακής ασφάλειας και της συνδεσιμότητας. Ειδικότερα, υποστήριξε ότι «η συνεργασία των χωρών μας αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της διαμορφούμενης νέας αρχιτεκτονικής της περιοχής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτόν, καθώς και υπόδειγμα περιφερειακής συνεργασίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η πρόσφατη έναρξη λειτουργίας του Διασυνδετηρίου Αγωγού Ελλάδας-Βουλγαρίας (IGB) δεν είναι μόνο δείγμα της ενίσχυσης της διμερούς μας συνεργασίας, αλλά και ένα καθοριστικό βήμα προς την ενεργειακή διασφάλιση της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ο Διασυνδετήριος Αγωγός, μαζί με τον υπό κατασκευή Πλωτό Τερματικό Σταθμό Αποθήκευσης και Επαναεριοποίησης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης (FSRU), αποτελούν τη βάση για τη λειτουργία του "Κάθετου Διαδρόμου" φυσικού αερίου με στρατηγική συμβολή στη διαφοροποίηση πηγών και οδεύσεων ενεργειακής τροφοδοσίας προς όφελος της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ενισχύοντας τις προοπτικές της ενεργειακής ασφάλειας».

Σχετικά με τις διεθνείς εξελίξεις, υπογράμμισε ότι με τον Πρόεδρο Ράντεφ εξέτασαν τον αντίκτυπό τους στη γειτονιά μας και πρόσθεσε ότι «οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η διεθνής κοινότητα, αλλά και η περιοχή μας συγκεκριμένα, λόγω της απρόκλητης επίθεσης της Ρωσίας και του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, καθιστούν αναγκαία την ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας και της επιτάχυνσης της διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στην περιοχή μας».

Υπενθύμισε, ακόμη, ότι «από τη Σύνοδο Κορυφής της Θεσσαλονίκης του 2003 ως και σήμερα, η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά και συνεισφέρει έμπρακτα στον σκοπό αυτόν. Η ταχεία ενσωμάτωση των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ παραμένει πάγια στρατηγική προτεραιότητα της χώρας μου. Είμαστε απόλυτα πεπεισμένοι ότι το μέλλον ολόκληρης της Βαλκανικής Χερσονήσου βρίσκεται εντός μιας σταθερής ασφαλούς και ενωμένης Ευρώπης. Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία επαναφέρει με μεγαλύτερη ένταση στο προσκήνιο τη σημασία της απρόσκοπτης συνέχισης της διαδικασίας διεύρυνσης».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ υπογράμμισε το υψηλό επίπεδο των σχέσεων των δυο χωρών και ανέφερε χαρακτηριστικά: «Σήμερα η Βουλγαρία και η Ελλάδα είναι εταίροι και μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Οι σχέσεις μας είναι σε ένα στρατηγικό επίπεδο κάτι που οφείλεται στις προσπάθειες που καταβάλλουν οι δύο χώρες μας, με τις οποίες πρέπει να υπερηφανευόμαστε, καθώς έχουν μια ανεκτίμητη συμβολή στη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας και στην εγγύηση της προόδου των Βαλκανίων και της νοτιοδυτικής Ευρώπης».

Επεσήμανε, επίσης, ότι τα τρία τελευταία χρόνια, που είναι και τα χρόνια της πανδημίας «η εμπορική ανταλλαγή μεταξύ των δύο κρατών αυξήθηκε με πάνω από 1 δισ. ευρώ και φτάνει στα 4,5 δισ. ευρώ, γεγονός που αποτελεί απόδειξη για την δυναμική ανάπτυξη των σχέσεων σε όλους τους τομείς της κοινωνικής και οικονομικής ζωής».

Στάθηκε ακόμη στη συμβολή των δυο κρατών στην ανάπτυξη της ενεργειακής διασυνδεσιμότητας σε όλη την περιοχή, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του στην Ελλάδα «για την υποστήριξη κατά την πιο δύσκολη κρίση, όταν η Βουλγαρία έλαβε πρόσβαση στον τερματικό σταθμό φυσικού αερίου στη Ρεβυθούσα» και τόνισε:

«Τα κοινά σχέδια στον τομέα της ενέργειας θα αναπτυχθούν από δω και πέρα στο μέλλον προς όφελος των κρατών και των πολιτών μας προς όφελος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών της περιοχής. Συνεχίζονται οι προσπάθειες για τη διασύνδεση των συστημάτων μας μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και αυτό αποδεικνύει ξανά ότι οι δύο χώρες όχι απλώς εξαρτώνται μεταξύ τους αλλά αλληλοσυμπληρώνονται. Η Βουλγαρία όχι απλώς έχει πρόσβαση στο σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου της Ελλάδας, αλλά από την πλευρά της η Ελλάδα παίρνει πάνω από το 30% της ηλεκτρικής της ενέργειας από τη Βουλγαρία και πάνω από το 45% των εξαγωγών σιτηρών, ενώ η Βουλγαρία παίρνει τεράστιο μέρος των εξαγωγών της μέσω του λιμένα του Πειραιά».

«Για μας μεγάλη σημασία, συνέχισε, «έχει αυτή η διασυνδεσιμότητα μεταξύ Θεσσαλονίκης - Καβάλας - Αλεξανδρούπολης - Μπουργκάς - Βάρνας και Ρούσε. Έχει κρίσιμη σημασία για εμάς να αναπτύξουμε το ξεχασμένο σχέδιο Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολης αλλά αυτή τη στιγμή αντίστροφα, δηλαδή οι ποσότητες να μεταφέρονται από την Αλεξανδρούπολη προς το Μπουργκάς κάτι που θα επιτρέψει τις προμήθειες των πρώτων υλών όχι μόνο για τη Βουλγαρία, αλλά και για τη Ρουμανία, την Ουκρανία και για όλα τα υπόλοιπα κράτη της Μαύρης Θάλασσας, κάτι που είναι μια έκφραση της κοινής αρχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή της αλληλεγγύης».

Καταλήγοντας εξέφρασε τη βεβαιότητά του, ότι η επίσκεψη της κυρίας Σακελλαροπούλου στη Βουλγαρία θα δώσει νέα ώθηση στη στρατηγική συνεργασίας και στη φιλία μεταξύ των δυο κρατών προς όφελος των πολιτών τους και των πολιτών της περιοχής.

Στη συνέχεια, η κυρία Σακελλαροπούλου παρακάθισε σε γεύμα εργασίας που παρέθεσε ο πρωθυπουργός της χώρας Galab Donev προς τιμήν της και ακολούθως μετέβη στην Εθνοσυνέλευση της Βουλγαρίας, όπου είχε κατ' ιδίαν συνάντηση με τον Πρόεδρό της Vezhdi Rashidov.

Χθες, η κυρία Σακελλαροπούλου παρακάθισε σε δείπνο με μέλη του Ελληνικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου στη Βουλγαρία (HBCB).

Την κυρία Σακελλαροπούλου συνοδεύει o υφυπουργός Εξωτερικών Ανδρέας Κατσανιώτης.

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία στον Πειραιά: Στη φυλακή ο 25χρονος

“Κιβωτός”: ο πατήρ Αντώνιος χωρίς ράσα, τα ρουσφέτια και η σεξουαλική παρενόχληση (βίντεο)

16χρονος - Αποκάλυψη ΑΝΤ1: η συνομιλία αστυνομικών με το Κέντρο Επιχειρήσεων το βράδυ του πυροβολισμού (βίντεο)