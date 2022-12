Αθλητικά

Μουντιάλ 2022 - Γιαννακόπουλος: τα φαβορί στα προημιτελικά και οι δυσκολίες (βίντεο)

Πώς σχολιάζει τα φαβορί στη φάση των "8" του Μουντιάλ 2022 στο Κατάρ ο σχολιαστής του ΑΝΤ1, Στέλιος Γιαννακόπουλος.

Ο σχολιαστής του Μουντιάλ 2022, που μεταδίδεται από τον ΑΝΤ1 και τον ΑΝΤ1+, Στέλιος Γιαννακόπουλος, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, για την "μάχη" των προημιτελικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ.

Όσον αφορά για το αν η Βραζιλία και η Αργεντινή είναι τα δύο μεγάλα φαβορί του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο παλαιμαχος ποδοσφαιριστής, σχολίασε ότι "το κατά πόσο θεωρούνται μεγάλα φαβορί, θα πρέπει να το αποδείξουν μέσα στο γήπεδο. Σίγουρα θεωρητικά είναι φαβορί και η Βραζιλία και η Αργεντινή, φυσικά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι στο προηγούμενο μουντιάλ η αντίπαλος της Βραζιλίας η Κροατία, ήταν στον τελικό με την Γαλλία, οπότε αυτό τα λεέι όλα, όποτε συνεχίζει στον ίδιο ρυθμό και η Βραζιλία θα έχει ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο να επιτελέσει. Το ίδιο φυσικά και η Αργεντινή όπου αντιμετωπίζει μία πάρα πολύ καλή όμάδα, δουλεμένη ομάδα, ποιοτική, όπως είναι η Ολλάνδία, οπότε μιλάμε για δύο πάρα πολύ μεγάλα ντέρμπι."

Οι αγώνες των προημιτελικών

Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2022 που μεταδίδεται αποκλειστικά από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+ μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία με τις 8 εθνικές που πήραν το εισιτήριο για τους προημιτελικούς να προετοιμάζονται για σκληρές αναμετρήσεις.

Η αρχή θα γίνει το απόγευμα της Παρασκευής, στις 17:00 στον ΑΝΤ1 και στο ΑΝΤ1+, με τη μονομαχία της Κροατίας με τη Βραζιλία. Η φιναλίστ του προηγούμενου Μουντιάλ απέδειξε πως παραμένει σκληρό καρύδι στις νοκ άουτ αναμετρήσεις και αναμένεται να βάλει δύσκολα στη Σελεσάο, η οποία έδωσε μια εντυπωσιακή παράσταση κόντρα στη Νότια Κορέα και παραμένει το μεγάλο φαβορί για τον τίτλο.

Το βράδυ της ίδιας ημέρας στις 21:00 στον ΑΝΤ1 και στο ΑΝΤ1+, η Ολλανδία θα αντιμετωπίσει την Αργεντινή σε μια αναμέτρηση που φέρνει στη μνήμη των μεγαλύτερων τον τελικό του 1978. Οι "Οράνιε" του Φαν Χάαλ παίζουν με ουσία και κυνισμό, όμως ο Λιονέλ Μέσι είναι έτοιμος να οδηγήσει την "Αλμπισελέστε" στον ημιτελικό με τη Βραζιλία που περιμένουν όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι του κόσμου.

Το απόγευμα του Σαββάτου στις 17:00 στον ΑΝΤ1 και στο ΑΝΤ1+, το Μαρόκο θα δώσει άλλη μια παθιασμένη μάχη για την πρόκριση, αυτή τη φορά κόντρα στην Πορτογαλία του Φερνάντο Σάντος. Η ομάδα-έκπληξη του Μουντιάλ έχει ήδη αποκλείσει Βέλγιο και Ισπανία και έχει κερδίσει το δικαίωμα να ονειρεύεται, ενώ οι Πορτογάλοι έδωσαν το πιο εντυπωσιακό σόου της φάσης των "16" και δείχνουν έτοιμοι να διεκδικήσουν το τρόπαιο.

Η τετράδα των ημιτελικών θα ολοκληρωθεί με το μεγάλο ευρωπαϊκό ντέρμπι που θα αρχίσει την Κυριακή στις 21:00 στον ΑΝΤ1 και στο ΑΝΤ1+. Η Αγγλία ανυπομονεί να κάνει επιτέλους πράξη το σύνθημα "it's coming home" για το τρόπαιο που είχε κατακτήσει το μακρινό 1966, ενώ η κάτοχος του τίτλου Γαλλία του εκπληκτικού Κιλιάν Εμπαπέ ονειρεύεται να γίνει η πρώτη ομάδα που κατακτά δύο συνεχόμενα Μουντιάλ μετά τη Βραζιλία του Πελέ το 1958 και το 1962.

