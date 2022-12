Κοινωνία

16χρονος: Πυροβολισμοί στα Άνω Λιόσια

Μυρίζει μπαρούτι σε όλη τη χώρα. Πληροφορίες ότι τραυματίστηκε Ρομά. Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία.

Επεισόδια σημειώνονται αυτήν την ώρα στα Άνω Λιόσια, στα Μέγαρα και στο Σχιστό από ομάδες Ρομά που διαμαρτύρονται για τον πυροβολισμό του 16χρονου στη Θεσσαλονίκη από αστυνομικό.

Ομάδα ατόμων άνοιξε πυρ εναντίον αστυνομικών στη λεωφόρο διυλιστηρίων στον Ασπροπυργο κοντά στη ΔΕΗ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τα πυρά των Ρομά τραυματίστηκε σοβαρά άλλος Ρομά, ο οποίος μεταφέρεται στο νοσοκομείο.

Στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου (Βόρειος παράδρομος N.E.O.A.K) από το 39ο έως το 42ο χλμ. και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην περιοχή των Μεγάρων.

Στην Περιφερειακή Οδό Αιγάλεω από το ύψος της Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου έως της λεωφόρου Νάτο και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Στα Μέγαρα, τα επεισόδια σημειώνονται στον παράδρομο του 40ο χλμ. της Εθνικής Οδού, όπου καίνε αυτοκίνητο και πετούν πέτρες κατά αστυνομικών. Την ίδια ώρα, στη περιοχή Νέα Ζωή Ασπροπύργου έχει ξεσπάσει μεγάλη φωτιά.

Ένταση επικράτησε νωρίτερα και στην περιοχή του Σχιστού στον Κορυδαλλό με Ρομά. Σύμφωνα με την αστυνομία, ομάδα νεαρών Ρομά είχε ανάψει φωτιές σε κάδους σκουπιδιών στην οδό Δερβενακίων με αποτέλεσμα να υπάρξει διακοπή κυκλοφορίας. Για την κατάσβεση των πυρκαγιών επιχείρησαν 3 οχήματα με 9 πυροσβέστες, ενώ πλέον έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία των οχημάτων.

Επτά συλλήψεις σε επιχειρήσεις της ΕΛ.ΑΣ. σε καταυλισμούς στη Δυτική Αττική

Εν τω μεταξύ, επτά συλλήψεις και τέσσερις προσαγωγές πραγματοποίησε η ΕΛ.ΑΣ κατά την εκτεταμένη επιχείρηση στη Δυτική Αττική, που πραγματοποιείται από το πρωί σε Ζεφύρι, Μενίδι, Άνω Λιόσια και Νεόκτιστα Ασπροπύργου.

Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε στη συγκεκριμένη επιχείρηση ύστερα από τα επεισόδια που προκάλεσαν Ρομά, μετά τον πυροβολισμό 16χρονου από αστυνομικό στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, και οι επτά συλλήψεις αφορούν κατοχή ναρκωτικών, ενώ έγιναν και 25 κατ' οίκον έρευνες, ενώ η επιχείρηση θα συνεχιστεί μέχρι αργά το βράδυ.

Υπενθυμίζεται ότι η αστυνομική επιχείρηση οργανώθηκε και εκτελείται από τη ΓΑΔΑ, με τη συμμετοχή διμοιριών ΜΑΤ, ΟΠΚΕ, ΕΚΑΜ, της Ασφάλειας και άλλων υπηρεσιών, καθώς και ελικοπτέρου, ενώ σε επιφυλακή είναι και οχήματα της Πυροσβεστικής.

