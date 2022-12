Υγεία - Περιβάλλον

Στρεπτόκοκκος Α: Παιδιά πέθαναν στην Ισπανία

Συναγερμός στην Ισπανία μετά τον θάνατο δύο παιδιών από στρεπτόκοκκο. Πόσα κρούσματα έχουν εντοπιστεί.

Δύο άνθρωποι πέθαναν σήμερα έπειτα από λοιμώξεις του αναπνευστικού με βακτήριο του στρεπτόκοκκου Α στην Ισπανία, όπου οι αρχές ανακοίνωσαν μια μελέτη για πιθανή αύξηση των σοβαρών κρουσμάτων έπειτα από αυτά που παρατηρήθηκαν στη Γαλλία και τη Βρετανία πρόσφατα.

Η υγειονομική αρχή της περιφέρειας της Μαδρίτης ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης τον θάνατο δύο ανθρώπων στις 2 Δεκεμβρίου και στις 25 Οκτωβρίου έπειτα από λοιμώξεις με στρεπτόκοκκο Α, βακτήριο που προκαλεί κυρίως την οστρακιά, μια ήπια παιδική ασθένεια.

Σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης, οι δύο άνθρωποι που πέθαναν είναι παιδιά.

Συνολικά, 16 κρούσματα έχουν εντοπιστεί στην περιφέρεια της πρωτεύουσας, η οποία "μελετά από τις 5 Δεκεμβρίου αν η συχνότητα της διεισδυτικής στρεπτοκοκκικής νόσου (μηνιγγίτιδα, σηπτικό σοκ ή πνευμονία) είναι τώρα υψηλότερη από αυτήν που εντοπίστηκε πριν από την πανδημία της COVID-19, μετά τον υγειονομικό συναγερμό που εξέπεμψε η Βρετανία", αναφέρει η ισπανική αρχή σε ανακοίνωσή της.

Στη Γαλλία, οι λοιμώξεις από στρεπτόκοκκο Α καταγράφουν ασυνήθιστη αύξηση στα παιδιά, ανακοίνωσαν την Τρίτη οι αρχές, καλώντας σε επιφυλακή.

Στη Βρετανία, 15 θάνατοι παιδιών αποδόθηκαν σε λοίμωξη από στρεπτόκοκκο Α τις τελευταίες εβδομάδες.

Οι βρετανικές και οι γαλλικές αρχές θεωρούν ωστόσο απίθανο η έξαρση αυτή να οφείλεται στην εμφάνιση ενός νέου, πιο επικίνδυνου βακτηριακού στελέχους.

Ο στρεπτόκοκκος Α μπορεί να προκαλέσει λοιμώξεις είτε ήπιες, είτε θανατηφόρες, κυρίως όταν φθάνει στην κυκλοφορία του αίματος, ασθένειες όπως η αμυγδαλίτιδα, το κηρίο (μεταδοτική λοίμωξη του δέρματος) και η οστρακιά.

