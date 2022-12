Αθλητικά

Παναθηναϊκός - Αρμάνι Μιλάνο: νίκη θρίλερ μετά από ανατροπή για το Τριφύλλι

Ο Παναθηναϊκός που βρισκόταν πίσω στο σκορ, κατάφερε να πάρει την εντός έδρα νίκη κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο στην παράταση.

Ο Παναθηναϊκός αψήφησε τα νεκρά διαστήματα της κανονικής διάρκειας και εξαργυρώνοντας την αποφασιστικότητα του Ντουέιν Μπέικον και την μαχητικότητα του Πάρις Λι, έστειλε τον αγώνα στην παράταση (72-72κ.α.), όπου μίλησε η άμυνα και η... κλάση του Αμερικανού (31π.), διευρύνοντας στις 4 νίκες το νικηφόρο σερί του.

Οι «πράσινοι» επικράτησαν με 90-77 της Αρμάνι Μιλάνο, για την 12η αγωνιστική της Euroleague, ισορροπώντας σε 6-6 το ρεκόρ τους και υποχρεώνοντας τους ουραγούς Ιταλούς στην 8η διαδοχική ήττα και ένατη στο σύνολο.

Σε μία νέα βραδιά καριέρας και σημειώνοντας career high σε πόντους (31π.) και index (28β.) ο Μπέικον κράτησε όρθιο το τριφύλλι ακόμη κι όταν βρέθηκε στο -15 στην κανονική διάρκεια, βρίσκοντας στο κομβικότερο σημείο στήριξη από τον Πάρις Λι (22π., career high), με τον τελευταίο να καταγράφει και την πολύτιμη ασίστ στον Παπαγιάννη, με την οποία ο Έλληνας σέντερ έστειλε το ματς στην παράταση.

Οι «πράσινοι», οι οποίοι παρατάχθηκαν απόψε χωρίς τους Νέιτ Γουόλτερς (ίωση) και Μάριους Γκριγκόνις (οσφυαλγία), ενώ έχασαν στο δεύτερο μέρος και τον Λευτέρη Μποχωρίδη (τραυματίστηκε στον αστράγαλο) καλοβλέπουν πλέον την οκτάδα, ενώ η Αρμάνι, η οποία ταξίδεψε... μισή στην Αθήνα (έλειπαν Λουίτζι Ντατόμε, Κέβιν Πάνγκος, Σαβόν Σιλντς και Στέφανο Τόνουτ), παρέμεινε στο... βυθό της κατάταξης.

Τα δεκάλεπτα: 13-22, 33-42, 52-59, 72-72κ.α., 90-77 παρ.

Ο Παναθηναϊκός «πλήρωσε» στην πρώτη περίοδο τα ελλιπέστατα αμυντικά αντανακλαστικά και τα απογοητευτικά ποσοστά από τα 6.75 (1/6 τρίποντα), με την Αρμάνι να παίρνει το προβάδισμα από το πρώτο τζάμπολ και στο 6΄ να ξεφεύγει για πρώτη φορά με +6 (8-14). Οι φιλοξενούμενοι ήλεγξαν τον ρυθμό και χωρίς να απειληθούν έκλεισαν το δεκάλεπτο στο +9 (13-22).

Με την Αρμάνι να μαζεύει το ένα επιθετικό ριμπάουντ μετά το άλλο και να βρίσκει και λύσεις από τα 6.75, ο Παναθηναϊκός βρέθηκε αρχικά στο 12΄ στο -11 (14-25) και στο 15΄ στο -14 (17-31).

Ωστόσο, με τον Μπέικον να ανεβάζει στροφές και να σημειώνει στη δεύτερη περίοδο τους 11 από τους 20 πόντους των «πράσινων» σε αυτό το διάστημα, το «τριφύλλι» μάζεψε τη διαφορά και στο 19΄ βρέθηκε στο -6 (33-39), μετά από τρίποντο του Π. Καλαϊτζάκη.

Ο γκαρντ του Παναθηναϊκού, πάντως, υπέπεσε σε φάουλ λίγο πριν το φινάλε του ημιχρόνου σε προσπάθεια του Μπάρον από τα 6.75, στέλνοντας τον Αμερικανό στη γραμμή των βολών, όπου χωρίς να λαθέψει διαμόρφωσε το 33-42 του 20λεπτου, επαναφέροντας την... ησυχία στο στρατόπεδο της ιταλικής ομάδας.

Ο Παναθηναϊκός απάντησε με το... καλησπέρα της τρίτης περιόδου με σερί 4-0 (37-42 στο 12΄), αλλά τα τρία κολλητά τρίποντα (2 Καμπαρό, 1 Μήτρου-Λονγκ) της Αρμάνι έδωσαν ώθηση στην ιταλική ομάδα για επιμέρους σκορ 2-11, γράφοντας το 39-53 στο 25΄.

Η διαφορά έφτασε ακόμη και το +15 (40-55) πριν ο Παναθηναϊκός βρει λύσεις από τα 6.75 και με ενεργοποιημένη την άμυνα του μειώσει σε 52-57. Ωστόσο, η Αρμάνι είχε έτοιμη... απάντηση στην εκπνοή του δεκαλέπτου για το 52-59 στο 30΄.

Ο Παναθηναϊκός είδε την Αρμάνι να εξασφαλίζει γρήγορα μία νέα διψήφια διαφορά (54-64 στο 32΄), αλλά με δικό του σερί 9-0 μείωσε σε απόσταση αναπνοής (63-64), επιστρέφοντας στη διεκδίκηση της νίκης.

Δύο κακές άμυνες, όμως και η ευστοχία των φιλοξενούμενων από τα 6.75 (2 τρίποντα, 1 Χολ, 1 Ντέιβις) έβαλαν την Αρμάνι και πάλι σε απόσταση ασφαλείας (64-70 στο 36΄).

Ένα νέο «πράσινο» ξέσπασμα με πρωταγωνιστή από τα 6.75 τον Μπέικον αναπτέρωσε τις ελπίδες του Παναθηναϊκού (70-72 στο 38΄), ενώ μετά από διαδοχικές χαμμένες επιθέσεις και από τις δύο ομάδας, ο Λι ύψωσε στον Παπαγιάννη με τον Έλληνα σέντερ να καρφώνει και να ισοφαρίζει στα 8.4΄΄ για τη λήξη (72-72).

Η εξαιρετική άμυνα του Π. Καλαϊτζάκη στον Καμπαρό, οδήγησε τον τελευταίο σε επιθετικό φάουλ στα 3.2΄΄, αλλά ο Μπέικον δεν ευστόχησε στο νικητήριο σουτ...

Στην παράταση, ο Μπέικον συνέχισε τις... εκτελέσεις και με 4 σερί προσωπικούς πόντους χάρισε στον Παναθηναϊκό -για πρώτη φορά- το προβάδισμα με 78-75 στο 43΄. Μία άμυνα του Πονίτκα (κέρδισε επιθετικό από τον Μήτρου-Λονγκ) και 2/2 βολές του Λι έγραψε το 80-75, ενώ ο Μπέικον από τα 6.75 σφράγισε τη νίκη του Παναθηναϊκού (83-75) στα 33΄΄ για τη λήξη.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Μπελόσεβιτς, Μόγλουκοτς, Πέρεθ

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ντέγιαν Ράντονιτς): Π. Καλαϊτζάκης 5 (1), Λι 22 (2), Παπαγιάννης 7 (1), Γουίλιαμς 9, Γ. Καλαϊτζάκης 2, Μπέικον 31 (2), Πονίτκα 8 (1), Γκουντάιτις 6.

ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ (Έτορε Μεσίνα): Ντέιβις 13 (1), Λουγουαγού-Καμπαρό 15 (3), Μήτρου-Λονγκ 16 (3), Μέλι 7, Ρίτσι, Χολ 7 (1), Μπαλντάσο, Χάινς 8.

