Κοινωνία

Φωτιά σε πολυκατοικία στον Πειραιά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής στο σημείο. Στο νοσοκομείο μία γυναίκα με εγκαύματα. Από που ξεκίνησε η φωτιά.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το βράδυ της Πέμπτης μετά από φωτιά που ξέσπασε σε πολυκατοικία στην οδό Σαλαμίνος, στην περιοχή Ταμπούρια, στον Πειραιά.

Στο σημείο έσπευσαν τέσσερα οχήματα με 12 πυροσβέστες και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, καθώς υπήρχαν πληροφορίες για εγκλωβισμένα άτομα .

Λίγο μετά τις 23:30 η Πυροσβεστική έσβησε τηφωτιά και τα άτομα μεταφέρθηκαν μέσω του κλιμακοστασίου σε ασφαλές σημείο, ενώ ακολούθησε και έλεγχος στο κτίριο για τυχόν άλλους εγκλωβισμένους.

Μία γυναίκα μεταφέρθηκε με εγκαύματα σε νοσοκομείο και ακόμη τέσσερα άτομα, δύο γυναίκες και δύο άνδρες είχαν αναπνευστικά προβλήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε στον 2ο όροφο πιθανόν από τζάκι.

#Πυρκαγιά σε διαμέρισμα επί της οδού Σαλαμίνος, στη συνοικία Ταμπούρια Πειραιώς. Επιχειρούν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα ενώ μεταβαίνει και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 8, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Μουντιάλ 2022 - Γιαννακόπουλος: τα φαβορί στα προημιτελικά και οι δυσκολίες (βίντεο)

Γυναικοκτονία στον Πειραιά: Στη φυλακή ο 25χρονος

16χρονος - Αποκάλυψη ΑΝΤ1: η συνομιλία αστυνομικών με το Κέντρο Επιχειρήσεων το βράδυ του πυροβολισμού (βίντεο)

Entries Navigation